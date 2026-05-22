Park Min Young đã lấy lại hướng dẫn sử dụng nhan sắc rồi

Park Min Young đúng là đã “lấy lại hướng dẫn sử dụng nhan sắc” rồi! Chỉ với một màn xuống tóc táo bạo, nữ thần màn ảnh Hàn lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ vì visual quá khác biệt. Không còn hình ảnh gầy gò, hốc hác từng gây lo lắng suốt thời gian dài, Park Min Young nay xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, thần thái sang chảnh và khí chất cuốn hút khó rời mắt.

Từ trước đến nay, Park Min Young luôn gắn liền với hình tượng dịu dàng, nữ tính cùng mái tóc dài thương hiệu. Thế nhưng trong loạt ảnh mới đăng tải trên Instagram hôm 21/5, nữ diễn viên khiến fan bất ngờ khi mạnh tay cắt tóc ngắn chỉ còn dài hơn tai khoảng 3cm. Tạo hình mới không những không “dìm” nhan sắc mà ngược lại còn giúp cô trông cá tính, sắc sảo và đẹp trai bất ngờ. Nhiều cư dân mạng còn nhận xét đây là một trong những màn thay đổi hình tượng ấn tượng nhất sự nghiệp của nữ diễn viên.

Điều khiến netizen vui nhất chính là trạng thái hiện tại của Park Min Young đã hồi phục rõ rệt. Gương mặt hồng hào, đôi má đầy đặn trở lại cùng thần sắc tươi tắn giúp cô hoàn toàn thoát khỏi vẻ tiều tụy đáng báo động trước đây. Trước đó, để vào vai bệnh nhân ung thư trong Marry My Husband, nữ diễn viên từng giảm xuống dưới 40kg. Đến năm nay, khi tham gia Sirẻn’s Kiss, cô tiếp tục áp dụng “chế độ ăn táo 3 ngày”, tức trong suốt 3 ngày liên tiếp chỉ ăn tối đa 3 quả táo mỗi ngày, khiến cân nặng tụt xuống còn khoảng 32kg. Hình ảnh gầy rộc, lộ rõ lưỡng quyền lõm sâu của cô khi đó từng khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang, thậm chí Park Min Young còn phải trực tiếp lên tiếng trấn an rằng sức khỏe của mình vẫn ổn định và vẫn ăn uống đầy đủ.

Sau gần hai tháng “đóng băng” Instagram, màn tái xuất lần này của Park Min Young nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh check-in cùng xe cà phê tiếp ứng do fan gửi tới phim trường, đồng thời nhắn nhủ đầy tình cảm fan đã tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Được biết, mái tóc ngắn cực ngầu này là tạo hình mới của Park Min Young trong dự án Nine to Six do đài SBS sản xuất, hiện đã chính thức khai máy và dự kiến lên sóng vào nửa cuối năm nay. Bộ phim được remake từ The Rational Life, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lee Hyung Min, người đứng sau thành công của Strong Girl Bong Soon và Miss Night and Day.

Trong phim, Park Min Young vào vai Kang Yi Ji Phó trưởng phòng Pháp chế của một công ty ô tô, một “nữ cường” chính hiệu luôn đặt công việc lên hàng đầu và xem tình yêu chỉ là trò chơi cảm xúc do hormone tạo ra. Để hóa thân hoàn hảo cho nhân vật này, nữ diễn viên đã cắt phăng mái tóc dài quen thuộc. Trước đó, ê-kíp gần như giữ kín hoàn toàn tạo hình mới, không ai ngờ chính Park Min Young lại tự “spoiler” trước với người hâm mộ thông qua Instagram cá nhân.

Qua những hình ảnh hậu trường bị rò rỉ trên mạng xã hội cũng như loạt ảnh cận cảnh mới đăng tải, có thể thấy trạng thái của Park Min Young hiện đã phục hồi đáng kể. Không chỉ visual thăng hạng mạnh mẽ với mái tóc ngắn sắc lạnh, nữ diễn viên còn được khen ngày càng trẻ trung, sang chảnh và đúng chuẩn “chị đẹp” đỉnh cao của màn ảnh Hàn. Dù tinh thần kính nghiệp của cô khiến nhiều người nể phục, người hâm mộ vẫn hy vọng Park Min Young sẽ ưu tiên sức khỏe trong quá trình làm việc cường độ cao.