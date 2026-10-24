Trấn Thành, Lý Hải bị "đe dọa"

Cán mốc 476 tỷ đồng, Trại Buôn Người vượt doanh thu Nhà Bà Nữ, tiến sát thành tích Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ngay với phim điện ảnh đầu tay, Toni Dương Bảo Anh đã tạo sức ép lên vị thế phòng vé của Trấn Thành và Lý Hải.

Theo Box Office Vietnam, tính đến tối 23/10, Trại buôn người đạt khoảng 476 tỷ đồng, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Tác phẩm vượt Nhà bà Nữ của Trấn Thành, còn cách Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải khoảng 7 tỷ đồng.

Liên tiếp xô đổ kỷ lục của Trấn Thành

Phim đã vượt Thỏ ơi, trở thành tác phẩm Việt có doanh thu cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm thống kê. Hai cột mốc của Trấn Thành lần lượt bị vượt qua, trong khi thành tích cao nhất của thương hiệu Lật mặt đang bị áp sát.

Ở bảng doanh thu ngày, Trại buôn người hiện đứng thứ hai, duy trì khoảng 2.000 suất chiếu. Tại thời điểm cập nhật tối 23/10, phim bán 24.741 vé, thu khoảng 2,3 tỷ đồng. Khả năng tiến lên vị trí thứ ba là có cơ sở, dù tốc độ bán vé đã giảm và phim mới tiếp tục ra rạp.

Trại buôn người tạo dấu mốc phòng vé năm 2026 khi đạt 476 tỷ đồng, trở thành phim Việt ăn khách nhất năm và đứng thứ tư về doanh thu mọi thời đại.

Điểm đáng chú ý nằm ở xuất phát điểm của tác phẩm. Toni Dương Bảo Anh chưa có thương hiệu phim hay lượng khán giả chờ đợi mỗi mùa phát hành. Phim ra mắt ngày 25/9, ngoài kỳ nghỉ lễ lớn, nhưng vẫn đạt quy mô doanh thu vốn gắn với những đạo diễn có sức hút lâu năm.

Điều này cho thấy tên tuổi đạo diễn không còn là điều kiện bắt buộc để một phim bước vào nhóm doanh thu cao nhất. Khán giả sẵn sàng mua vé cho người mới khi câu chuyện đủ hấp dẫn và phản hồi sau công chiếu đủ tốt.

Trấn Thành và Lý Hải có lợi thế từ lượng khán giả tích lũy qua nhiều phim. Nhưng việc một đạo diễn lần đầu làm phim điện ảnh có thể vượt hoặc áp sát những thành tích cao nhất của họ cho thấy cuộc cạnh tranh đã khác. Các tên tuổi lâu năm phải giữ khán giả giữa lúc những ê-kíp mới liên tục đưa ra lựa chọn đủ sức hút.

Sức ép nằm ở khả năng giữ ưu thế trong những lần phát hành tiếp theo. Khán giả có thêm lựa chọn, còn thành công trước đó không bảo đảm phim mới tiếp tục dẫn đầu. Với Toni Dương Bảo Anh, thử thách sau Trại buôn người là chứng minh khả năng lặp lại thành công.

Đạo diễn mới thay đổi cuộc chơi

Trại buôn người khai thác đề tài gần gũi trong đời sống: lời mời “việc nhẹ, lương cao”, lừa đảo xuyên biên giới và người lao động mắc kẹt trong đường dây buôn người. Đề tài có sẵn sự quan tâm, còn hành động và tình huống sinh tồn tạo lý do để khán giả theo dõi câu chuyện trên màn ảnh.

Trao đổi với PV Tiền Phong, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng thành công đến từ đề tài, chất lượng giải trí và hiệu ứng truyền miệng. “Thị trường thiếu bộ phim như vậy”, ông nhận định. Ông ghi nhận những nhóm khán giả đi xem cùng bạn bè, công ty, sinh viên, bên cạnh người trở lại rạp lần hai, lần ba.

Sức hút của phim vì thế không chỉ dựa vào tò mò ban đầu. Câu chuyện dễ được liên hệ với những vụ việc ngoài đời, tạo nhu cầu bàn luận và giới thiệu cho người khác. Đây là lợi thế giúp phim kéo dài doanh thu sau tuần mở màn.

Tác phẩm vẫn tồn tại hạn chế về kịch bản, tuyến nhân vật và cách sử dụng hồi tưởng. Nhưng kết quả phòng vé cho thấy phần đông người mua vé tìm được trải nghiệm họ mong đợi.

Lý Hải vắng mặt ở mùa phim lễ 30/4-1/5 năm 2026, trong khi Trấn Thành đã hoàn tất ghi hình phim mới, chuẩn bị trở lại đường đua Tết 2027.

Thành công này nối tiếp những dấu hiệu mở rộng của thị trường. Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng của Đỗ Quốc Trung vượt 200 tỷ đồng trong năm 2026. Trước đó, Truy tìm Long Diên Hương của Dương Minh Chiến ra mắt cuối năm 2025, đạt hơn 206,7 tỷ đồng. Kinh dị, hành động pha hài và hành động sinh tồn đều tìm được lượng người xem đáng kể.

Các kết quả này có ý nghĩa hơn việc bổ sung vài tên tuổi vào danh sách đạo diễn trăm tỷ đồng. Chúng tạo cơ sở để nhà sản xuất đầu tư vào những đề tài và ê-kíp khác, thay vì chỉ chờ thương hiệu đã thành công. Theo Nguyễn Phong Việt, sự xuất hiện của các đạo diễn mới là lực đẩy quan trọng cho thị trường những năm tới.

Cuộc cạnh tranh diễn ra giữa những người đã có tên tuổi. Victor Vũ theo đuổi trinh thám, cổ trang với Thám tử Kiên, bổ sung lựa chọn bên cạnh dòng phim tình cảm, gia đình. Sự khác biệt về thể loại khiến cuộc đua không chỉ xoay quanh việc ai có nhiều người hâm mộ hơn, mà còn là ai đưa ra câu chuyện khiến khán giả muốn đến rạp.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung CGV Việt Nam - sức hút diễn viên và truyền thông giúp tạo sự quan tâm ban đầu, nhưng lượng vé thực bán mới quyết định khả năng duy trì suất chiếu. Phim có tỷ lệ lấp đầy tốt ở nhiều khung giờ, nhiều cụm rạp có cơ hội mở rộng phát hành, bất kể đạo diễn là người mới hay đã nổi tiếng.

Trại buôn người chưa chứng minh Trấn Thành, Lý Hải suy giảm sức hút. Nhưng thành tích đó cho thấy họ đã có thêm đối thủ đủ sức vượt thành tích của các đạo diễn ăn khách. Khi khán giả sẵn sàng chọn những câu chuyện mới, tên tuổi đạo diễn vẫn là lợi thế, nhưng tác phẩm phải tự chứng minh sức hút thực sự.