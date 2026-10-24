Không bất ngờ khi cả "vườn hoa" của showbiz Hàn đều tập trung hết ở đây.

Gần đây, một bài đăng về chủ đề những diễn viên nữ sở hữu nhan sắc tự nhiên hoàn hảo nhất Hàn Quốc đang viral trên mạng xã hội. Không chỉ là một bảng xếp hạng cảm tính hay dựa trên lượng người hâm mộ, danh sách này còn phân tích từng đường nét, góc mặt, cấu trúc xương để chọn ra các "tượng đài nhan sắc" xứ Hàn. Từ đó, bảng xếp hạng 10 mỹ nhân có ngũ quan hài hòa, ấn tượng và không hề can thiệp thẩm mỹ ra đời.

10. Im Yoona

Nhắc đến chuẩn mực vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết của làng giải trí Hàn Quốc, Yoona luôn là một trong những cái tên đầu tiên được khán giả nhớ đến. Điểm đắt giá nhất trên gương mặt của Yoona là khung xương mặt trái xoan nhỏ nhắn, thanh thoát, không hề bị thô ráp. Về ngũ quan, Yoona có đôi mắt to tròn hay được người hâm mộ gọi là mắt nai, dáng mũi lại khá nhỏ nhắn. Dù các chi tiết trên gương mặt Yoona không quá sắc sảo nhưng khi ghép lại tạo nên một tổng thể hài hòa, xứng danh "bà tổ center" của Kbiz.

9. Han Ji Min

Han Ji Min được xem là hình mẫu cho vẻ đẹp "hack tuổi" nhờ cấu trúc gương mặt tỷ lệ vàng, trái xoan. Cô có đôi mắt hai mí, tròng mắt sáng luôn đượm nét dịu dàng. Điểm thu hút nhất mỗi khi Han Ji Min xuất hiện chính là nụ cười tỏa nắng, mang lại cảm giác tươi trẻ, rạng rỡ và ngập tràn thanh xuân.

8. Son Ye Jin

Được mệnh danh là “tình đầu quốc dân”, Son Ye Jin ghi dấu ấn với vẻ đẹp tự nhiên cùng đôi mắt cười đặc trưng. Đây cũng là một trong những nét cuốn hút nhất của nữ diễn viên, khiến ông xã Hyun Bin say đắm. Khi cười, đôi mắt cong lên, tạo cảm giác tươi tắn, gần gũi. Trong những khung hình cần cảm xúc trầm lắng, buồn bã khi đóng phim, phần đuôi mắt hơi xuôi lại mang đến cho cô vẻ mong manh. Sống mũi thanh thoát, hài hòa từ mũi đến cằm cũng góp phần tạo nên gương mặt cân đối của Son Ye Jin.

7. Kim Hee Sun

Khác với vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng của nhiều mỹ nhân cùng thời, Kim Hee Sun gây ấn tượng bởi những đường nét sang trọng, sắc sảo. Đôi mắt hai mí to kết hợp với phần xương chân mày cao tự nhiên tạo nên ánh nhìn có chiều sâu, giúp gương mặt cô thêm nổi bật. Sống mũi cao thẳng, khuôn miệng cân đối cùng hàm răng đều càng làm tôn lên những đường nét hài hòa trên gương mặt nữ diễn viên. Chiếc nốt ruồi ở mũi càng khiến gương mặt thêm duyên, giúp Kim Hee Sun vẫn cuốn hút ngay cả khi để mặt mộc.

6. Jun Ji Hyun

"Mợ chảnh" Jun Ji Hyun luôn nằm trong top những biểu tượng nhan sắc độc bản của màn ảnh xứ Hàn nhờ cấu trúc khung xương hoàn hảo. Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn cân đối, song phần xương gò má và xương hàm khá phẳng, giúp gương mặt vừa thanh thoát, vừa sắc nét đầy cá tính. Sống mũi của cô rất cao, thon và thẳng tắp, "nhấn nhá" thêm nốt ruồi ngay cánh mũi rất ấn tượng. Ở Jun Ji Hyun toát lên "vibe" công chúa sang chảnh, ngọt ngào nhưng cũng phóng khoáng, rạng rỡ.

5. Shim Eun Ha

Shim Eun Ha là huyền thoại nhan sắc thập niên 90 với vẻ đẹp bí ẩn. Cô sở hữu phom mặt U-line tròn trịa, đầy đặn là chuẩn mực cho nét đẹp Đông Á cổ điển, tạo nên khí chất sang trọng và kiêu kỳ. Điểm làm nên thần thái "sương khói" độc nhất vô nhị của Shim Eun Ha là ánh mắt đượm buồn. Dù các đường nét không quá góc cạnh hay sắc sảo nhưng tổng thể khuôn mặt Shim Eun Ha lại thon gọn, sáng màn ảnh.

4. Song Hye Kyo

Song Hye Kyo luôn biết cách đốn tim người hâm mộ bởi vẻ đẹp quyến rũ, nữ tính và điềm đạm. Nữ diễn viên có sống mũi dạng giọt nước với độ cong nhẹ tự nhiên, tuy không quá cao theo chuẩn hiện đại nhưng lại hài hòa. Để nói đến điểm ấn tượng nhất trên mặt cô chắc chắn là bờ môi gợi cảm với phần môi dưới dày dặn hơn môi trên, viền môi được định hình rõ nét. Đôi mắt dáng hạnh nhân với vành mắt hơi rủ nhẹ về phía đuôi càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng, u buồn đầy tự nhiên mỗi khi cô nhập vai.

3. Lee Young Ae

"Quốc bảo nhan sắc" Lee Young Ae sở hữu một nét đẹp quý phái hiếm có nhờ gương mặt có đường nét Á Đông và phương Tây hài hòa. Điểm đặc trưng trên gương mặt cô là đôi mắt có tròng màu nâu hổ phách, kết hợp hốc mắt hơi sâu nhẹ tạo nên chiều sâu điện ảnh hút hồn. Về khung xương, Lee Young Ae sở hữu cấu trúc mặt hình quả trứng với đường hàm nhẹ nhàng, mang lại khí chất đài các cho người đẹp.

2. Han Ga In

Han Ga In là mỹ nhân nổi tiếng với gương mặt có góc nghiêng thần thánh được xem là "di sản" của giới thẩm mỹ. Chiếc mũi của Han Ga In từ lâu đã trở thành chuẩn mực kinh điển mà nhiều người mơ ước: sống mũi cao tự nhiên, góc tạo bởi mũi và môi đạt độ mở hoàn hảo trong khoảng 95 - 100 độ, phần đầu mũi thon tròn nhẹ đi kèm nốt ruồi duyên đặc trưng. Không chỉ vậy, Han Ga In còn có đôi mắt to tròn, khung xương hàm nhỏ kết hợp cùng độ cong mềm mại của phần trán giúp góc nghiêng 90 độ của Han Ga In đạt đến độ chuẩn xác gần như tuyệt đối.

1. Kim Tae Hee

Đứng số 1 là Kim Tae Hee - tượng đài nhan sắc Hàn Quốc với vẻ đẹp được cả châu Á công nhận. Gương mặt của Kim Tae Hee được đánh giá là đạt chuẩn mực tỷ lệ vàng tuyệt đối giữa ba phần Tam đình: từ đường chân tóc đến lông mày, từ lông mày đến chân mũi và từ chân mũi xuống đến cằm. Đôi mắt hai mí của nữ diễn viên cũng rất tự nhiên, kết hợp với bọng mắt đầy đặn cùng độ mở góc mắt trong và ngoài đạt chuẩn thẩm mỹ. Bên cạnh đó, sống mũi của cô thẳng tắp với độ dốc vừa phải, chóp mũi thon gọn. Có thể nói là từ mũi - môi - cằm của Kim Tae Hee đều tuyệt đối hoàn hảo trong thẩm mỹ hiện đại.