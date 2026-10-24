Phim tỷ đô "Michael" nhận quyết định bất ngờ từ giải thưởng Quả cầu vàng

Bộ phim ca nhạc tiểu sử về vua nhạc pop Michael Jackson đã không được Quả cầu vàng chấp nhận tranh giải ở hạng mục dành cho Phim Hài/Nhạc kịch.

Ảnh: Lionsgate

Quyết định của giải Quả cầu vàng đồng nghĩa với việc bộ phim, với diễn xuất tỏa sáng của cháu trai Michael Jackson, hiện được xếp vào hạng mục Phim chính kịch. Đây là đường đua hứa hẹn sẽ rất khắc nghiệt với nhiều ứng cử viên nặng ký trong đó nổi bật là The Odyssey của Christopher Nolan, và La Bola Negra của Los Javis.

Các hạng mục nam/nữ diễn viên phụ không phân biệt thể loại phim, vì vậy Colman Domingo và Nia Long là những nghệ sĩ sẽ không bị tác động bởi quyết định từ phía ban tổ chức Quả cầu vàng.

Hãng Lionsgate có thể kháng cáo phán quyết trước hạn chót nộp hồ sơ ngày 30/10. Theo quy định của giải Quả cầu vàng: “Một vở nhạc kịch có thể là một bộ phim hài hoặc một bộ phim chính kịch trong đó các bài hát được sử dụng cùng với lời thoại để thúc đẩy cốt truyện”.

Jaafar Jackson và đạo diễn Antoine Fuqua trên phim trường Michael. (Ảnh: Glen Wilson/Lionsgate)

Theo quy trình của giải Quả cầu vàng, khi một bộ phim gửi dự thi ở hạng mục đi ngược lại thông lệ, hoặc hạng mục mà phim đó thường không được chấp nhận, thì cần có thư của đạo diễn để được xem xét. Lá thư đó, từ đạo diễn Antoine Fuqua của phim Michael, đã được gửi kèm theo hồ sơ dự thi của hãng phim. Ban tổ chức đã xem xét yêu cầu và vẫn từ chối. Việc kháng cáo vẫn có thể được thực hiện trước hạn chót ngày 30/10, nhưng các nguồn tin cho biết khả năng cao là việc này sẽ không được theo đuổi.

Theo Variety, phim tiểu sử âm nhạc từ lâu đã khó phân loại tại lễ trao giải Quả cầu vàng. Ray và Walk the Line đều từng tranh giải và giành chiến thắng ở hạng mục hài kịch hoặc nhạc kịch vào giữa những năm 2000. Những chiến thắng đó đã dẫn đến sự thay đổi quy định, yêu cầu các bài hát phải thúc đẩy cốt truyện chứ không phải xuất hiện như những màn trình diễn độc lập. Nói cách khác, chỉ riêng âm nhạc không còn đủ để một bộ phim được xếp vào thể loại nhạc kịch. Theo tiêu chuẩn đó, Bohemian Rhapsody, Elvis và A Complete Unknown đều được gửi dự thi ở hạng mục phim chính kịch trong những năm gần đây. Một ngoại lệ đáng chú ý: Inside Llewyn Davis - câu chuyện của anh em nhà Coen về một ca sĩ nhạc dân gian đang vật lộn để thành công vào năm 1961, đã được phép tranh giải ở hạng mục hài kịch trong năm ra mắt.

Trong suốt bộ phim Michael, Jaafar Jackson đã trình diễn nhiều bản hit lớn nhất của chú mình. Tuy nhiên, rõ ràng là nhà sản xuất coi những phân đoạn đó như là sự tái hiện lại các màn trình diễn nổi tiếng của Michael Jackson hơn là những yếu tố cốt lõi của câu chuyện.

Jaafar Jackson đã dành 2 năm tập luyện, chuẩn bị để vào vai huyền thoại nhạc pop (Ảnh: AP)

Phim ca nhạc tiểu sử Michael ra mắt ngày 24/4, đã trở thành phim tiểu sử đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 1 tỷ USD doanh thu phòng vé toàn cầu và là tác phẩm có doanh thu cao nhất từ trước đến nay của Lionsgate. Phim cũng đưa Jaafar Jackson trở thành ngôi sao nổi bật của năm dù trước đó anh chưa từng đóng phim chuyên nghiệp. Anh đã phải mất hai năm chuẩn bị trước khi chính thức nhận vai: tự xây dựng kho tư liệu gồm các bài hát, bản demo, nhật ký, buổi tập luyện và các màn trình diễn; làm việc với huấn luyện viên diễn xuất Angela Gibbs; và đắm mình trong các kỹ thuật của Stanislavski, Meisner và Uta Hagen. Xét theo tiêu chí của Quả cầu vàng, Jaafar Jackson xứng đáng với một đề cử diễn xuất.

Nikki Glaser tiếp tục được giao vai trò MC dẫn dắt lễ trao giải Quả cầu vàng (Ảnh: AP)

Danh sách đề cử giải Quả cầu vàng lần thứ 84 sẽ được công bố vào ngày 7/12, và lễ trao giải, do Nikki Glaser dẫn chương trình, sẽ diễn ra vào ngày 10/1. Đây thường được xem là sự kiện mở màn cho mùa giải thưởng hàng năm và khép lại với lễ trao giải Oscar.

Cơ hội đề cử và chiến thắng của phim Michael cũng như Jaafar Jackson sau khi phải đổi hạng mục tranh giải có phần bị ảnh hưởng đáng kể khi gặp phải nhiều đối thủ mạnh. Trong khi đó hiện tượng kinh dị của năm Obsession lại đang đứng trước triển vọng lọt vào danh sách đề cử hạng mục phim hài.