Showbiz tồn tại 1 người sở hữu nhan sắc chỉ có ở 0,01% dân số: Đôi mắt đẹp hơn ngọc thạch, đổi đời nhờ cặp lông mi hiếm

Showbiz không thể tìm thấy nhan sắc này thêm một lần nào nữa.

Elizabeth Taylor sinh năm 1932 tại London, Anh, trong một gia đình người Mỹ. Khi Thế chiến II bùng nổ, gia đình chuyển về Mỹ và định cư tại Los Angeles. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng sự khuyến khích của mẹ, Elizabeth sớm bén duyên với điện ảnh. Đặc biệt, không chỉ đôi mắt tím huyền thoại, bà sở hữu distichiasis - tình trạng có thêm một hàng lông mi, được ước tính xuất hiện ở khoảng 1/10.000 người, tương đương 0,01% dân số.

Theo câu chuyện được tác giả J. Randy Taraborrelli kể lại trong cuốn tiểu sử về Elizabeth, khi nữ diễn viên còn nhỏ, đoàn làm phim từng tưởng bà chuốt quá nhiều mascara và yêu cầu tẩy trang. Thế nhưng, sau khi dùng khăn ấm lau mắt cô bé, họ mới ngỡ ngàng nhận ra hàng mi dày đen ấy hoàn toàn tự nhiên. Ban đầu, hàng lông mi dày của Elizabeth đã khiến mẹ cô phải buồn lòng vì sợ con gái không nhìn rõ. Nhưng sau khi nhìn kỹ một hồi thì bà phải thốt lên rằng: "Nó cũng đẹp đấy chứ, không tệ chút nào". Cũng vì ngoại hình đặc biệt này mà mẹ cô thường gợi ý và đưa con gái đi thử vai cho các bộ phim điện ảnh.

Đôi mắt của bà cũng nổi tiếng bởi sắc xanh có lúc trông như màu tím, tùy thuộc vào ánh sáng, trang phục và cách trang điểm. Vẻ đẹp tựa ngọc thạch ấy khiến Elizabeth trở thành một trong những gương mặt dễ nhận diện nhất Hollywood. Tuy nhiên, đằng sau ngoại hình trời phú là sự nghiệp kéo dài hơn sáu thập kỷ, hai tượng vàng Oscar và những đóng góp nhân đạo đáng ghi nhận.

Bà bắt đầu sự nghiệp năm 1942 với There’s One Born Every Minute, sau đó xuất hiện trong Lassie Come Home (1943). Bước ngoặt lớn đến vào năm 1944, khi Elizabeth đảm nhận vai chính Velvet Brown trong National Velvet. Bộ phim thành công đưa cô bé 12 tuổi trở thành một trong những sao nhí được săn đón tại Hollywood. Từ đây, Elizabeth liên tục góp mặt trong các tác phẩm như The White Cliffs of Dover (1944) và Little Women (1949). Nhưng khi trưởng thành, bà không để mình bị đóng khung trong hình tượng diễn viên nhí hay mỹ nhân chỉ có ngoại hình.

Thập niên 1950 đánh dấu bước chuyển mình với những vai diễn trưởng thành, phức tạp hơn. Trong A Place in the Sun (1951), Giant (1956) và Cat on a Hot Tin Roof (1958), Elizabeth dần khẳng định sức hút trên màn ảnh. Đặc biệt, vai Maggie Pollitt trong Cat on a Hot Tin Roof mang về cho bà đề cử Oscar đầu tiên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Năm 1961, Elizabeth giành tượng vàng Oscar đầu tiên với BUtterfield 8, trong vai Gloria Wandrous, một phụ nữ có đời sống tình cảm phức tạp và nhiều tổn thương. Năm 1966, bà tiếp tục chiến thắng với Who’s Afraid of Virginia Woolf?. Trong phim, Elizabeth hóa thân thành Martha, người phụ nữ có cuộc hôn nhân đầy xung đột, đòi hỏi khả năng diễn xuất mạnh mẽ và chiều sâu tâm lý. Hai chiến thắng Oscar đã chứng minh Elizabeth không chỉ là một mỹ nhân nổi tiếng nhờ đôi mắt đặc biệt. Bà thực sự là một diễn viên có năng lực, đủ sức chuyển mình từ sao nhí thành minh tinh hàng đầu của Hollywood.

Năm 1963, Elizabeth Taylor đảm nhận vai nữ hoàng Ai Cập Cleopatra VII trong bộ phim cùng tên. Với trang phục xa hoa, lối trang điểm nhấn mạnh đôi mắt và vẻ đẹp đầy quyền lực, bà tạo nên một trong những hình tượng Cleopatra nổi tiếng nhất lịch sử điện ảnh. Đây cũng là dự án gắn với dấu mốc quan trọng trong lịch sử thù lao Hollywood: Elizabeth nhận mức cát-xê cơ bản một triệu USD, trở thành nữ diễn viên đầu tiên đạt được hợp đồng có mức thù lao như vậy. Những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất khiến tổng số tiền bà nhận được tăng lên đáng kể.

Trên phim trường, Elizabeth gặp Richard Burton, người thủ vai Mark Antony. Mối tình của hai diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế. Họ kết hôn năm 1964, ly hôn năm 1974, tái hôn năm 1975 rồi tiếp tục chia tay năm 1976. Bên cạnh những tranh luận về chi phí sản xuất, Cleopatra vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong văn hóa đại chúng và góp phần củng cố hình tượng Elizabeth như biểu tượng của vẻ đẹp xa hoa, quyến rũ.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Elizabeth dành phần lớn tâm huyết cho các hoạt động từ thiện, đặc biệt là cuộc chiến chống HIV/AIDS. Sau khi người bạn thân Rock Hudson qua đời vì căn bệnh này năm 1985, bà tích cực lên tiếng, vận động gây quỹ và góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong bối cảnh HIV/AIDS vẫn bị bao phủ bởi nhiều định kiến. Năm 1991, bà thành lập Elizabeth Taylor AIDS Foundation nhằm hỗ trợ các hoạt động phòng chống HIV/AIDS và giúp đỡ những người bị ảnh hưởng. Năm 1993, Elizabeth nhận giải nhân đạo Jean Hersholt của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, đồng thời được Viện Phim Mỹ trao giải Thành tựu trọn đời.

Elizabeth Taylor qua đời ngày 23/3/2011, hưởng thọ 79 tuổi. Bà để lại di sản vượt xa những câu chuyện về nhan sắc, trang sức hay đời tư nhiều biến động.