MXH náo loạn vì bom tấn Hàn Quốc lên sóng mặc scandal động trời của nam chính: Xác nhận không thay thế, không AI xóa mặt

Việc bom tấn Hàn Quốc này vẫn lên sóng dù nam chính vướng scandal lớn đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Sáng 25/10, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Signal 2 sẽ chính thức lên sóng vào ngày 7/12 tới, sau thời gian dài bị hoãn vì bê bối của nam chính Jo Jin Woong. Bộ phim gồm 8 tập, dự kiến phát sóng hai tập đầu trong ngày 7/12, sau đó tiếp tục ra mắt các tập còn lại theo lịch mỗi tuần 1 tập.

Signal 2 vẫn sẽ chiếu bất chấp scandal động trời của Jo Jin Woong.

Signal vốn được xem là một trong những thương hiệu phim truyền hình kinh điển của tvN. Chính vì thế, mùa 2 được đầu tư sản xuất để ra mắt nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập nhà đài, đồng thời đánh dấu tròn một thập kỷ kể từ khi phần đầu tiên phát sóng năm 2016.

Jo Jin Woong sẽ không bị thay thế vì số lượng cảnh của nam diễn viên là quá nhiều.

Ban đầu, Signal 2 dự kiến lên sóng vào tháng 6/2026, nhưng kế hoạch đổ bể khi Jo Jin Woong bất ngờ bị phanh phui quá khứ phạm pháp thời niên thiếu. Nam diễn viên đối diện hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, từ trộm cắp ô tô, xâm hại tình dục đến những bê bối hành hung, lái xe khi say rượu. Trong đó, phía Jo Jin Woong phủ nhận cáo buộc xâm hại tình dục. Sau khi vụ việc gây chấn động dư luận, anh công khai xin lỗi và tuyên bố giải nghệ.

Jo Jin Woong vướng bê bối chấn động gây ảnh hưởng tới lịch phát sóng của Signal 2, nhưng nhiều khả năng phim vẫn sẽ ra mắt trong năm nay.

Đáng nói, thời điểm bê bối nổ ra, Signal 2 đã hoàn tất ghi hình. Ekip được cho là từng cân nhắc cắt bỏ những cảnh quay của Jo Jin Woong hoặc sử dụng công nghệ AI để thay thế gương mặt nam diễn viên. Tuy nhiên, do thời lượng xuất hiện quá lớn, phương án giữ nguyên các cảnh quay được cho là đã được lựa chọn.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Signal 2 sẽ chiếu vào ngày 7/12 sắp tới khiến mạng xã hội xôn xao.

Dù cho rằng Jo Jin Woong phải chịu trách nhiệm về quá khứ của mình, nhiều khán giả vẫn tiếc nuối khi công sức của cả đoàn phim có nguy cơ đổ sông đổ biển. Bởi vậy, thông tin tác phẩm có thể lên sóng vào tháng 12 đang khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

Bình luận của khán giả về thông tin Signal 2 được chiếu: - Ôi tin vui nhất năm đây rồi, hãy nói ko phải tin fake đi. - Cuối cùng ngày này cũng tới, huhu. Chiếu lẹ đi. - Mới cài lại mùa 1. Thời tới rồi. - Tôi đã chờ đợi điều này quá lâu. - Đợi 10 năm rồi đó. - Mở mắt đúng cách.

Về nội dung phim, Signal 2 tiếp tục nối dài hành trình hình sự bị gián đoạn thời gian đầy kịch tính dưới sự nhào nặn của biên kịch Kim Eun Hee. Mạch phim xoay quanh mối liên lạc kỳ lạ qua chiếc bộ đàm vô tuyến bí ẩn kết nối giữa hai thời điểm quá khứ và hiện tại.

Ở thời hiện đại, chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm Park Hae Young (Lee Je Hoon) cùng Đội trưởng Đội điều tra án bỏ ngỏ Cha Soo Hyun (Kim Hye Soo) tiếp tục lần theo những manh mối ly kỳ để đào xới lại các vụ án bế tắc năm xưa. Thông qua chiếc bộ đàm, họ hợp tác với Lee Jae Han (Jo Jin Woong) - một cảnh sát chính trực sống ở thời kỳ thập niên 1980 - 1990. Sau khi Lee Jae Han thoát khỏi cái chết ngoạn mục ở cuối phần 1, phần 2 không chỉ đi sâu vào những vụ án bỏ ngỏ đầy hóc chuẩn bị được lật mở mà còn tập trung vào hậu quả của "hiệu ứng cánh bướm" khi quá khứ bị xáo trộn, đồng thời cuộc đối đầu với các thế lực tham nhũng trốn sau bức màn quyền lực cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.