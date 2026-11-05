Mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp từng giành ngôi Á hậu, giải nghệ vì bệnh trầm cảm

Là một trong những mỹ nhân nổi tiếng Hong Kong thập niên 1990, nữ diễn viên này quyết định từ bỏ ánh hào quang để sống một cuộc đời bình dị.

Gia nhập làng giải trí năm 1994, Lý Ỷ Hồng nhanh chóng nổi tiếng bởi nhan sắc trong trẻo, dễ thương cùng nụ cười ngọt ngào. Trong đó vai diễn kinh điển nhất trong sự nghiệp của cô chính là Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp (1995).

Quách Tương đẹp nhất màn ảnh

Lý Ỷ Hồng sinh năm 1970 tại Hong Kong (Trung Quốc) trong một gia đình khó khăn. Vì muốn giúp đỡ cha mẹ, cô đã phải đi làm thêm từ năm 13 tuổi.

Cuộc đời nữ diễn viên bước sang một trang mới vào năm 24 tuổi khi giành Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1994. Nhờ sức hút từ cuộc thi, Lý Ỷ Hồng được ký hợp đồng với TVB và trở thành cái tên được ưu ái.

Nhan sắc gây thương nhớ của Lý Ỷ Hồng thời trẻ.

Chỉ một năm sau, Lý Ỷ Hồng được giao vai Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp 1995. Với nhan sắc nổi bật, cô được mệnh danh là “Quách Tương đẹp nhất màn ảnh”. Thời điểm này, truyền thông nhiều lần ca ngợi mỹ nhân họ Lý sở hữu nét đẹp “nhìn một lần là nhớ mãi không quên”. Đến Kim Dung cũng dành lời khen ngợi Lý Ỷ Hồng chính là nàng Quách Tương từ truyện bước ra.

Lý Ỷ Hồng nổi tiếng với vai Quách Tương trong “Thần điêu đại hiệp 1995”.

Tài năng của nàng Á hậu được ghi nhận qua thành tích ở một số giải thưởng điện ảnh, truyền hình danh giá. Trong sự nghiệp, cô 4 lần được đề cử ở hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” của giải Kim Tượng và một lần ở giải Kim Mã.

Thời hoàng kim, Lý Ỷ Hồng có mức cát-xê thuộc hàng đầu trong số các mỹ nhân nhà đài TVB. Cô thậm chí còn dành được tiền mua nhà cho bố mẹ ở Canada. Nhờ có con gái mà cuộc sống của bố mẹ Lý Ỷ Hồng mới thoải mái, tốt đẹp hơn.

Giải nghệ vì bệnh trầm cảm

Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên sinh năm 1970 đột ngột rời khỏi làng giải trí do mắc phải chứng trầm cảm nghiêm trọng vì áp lực công việc.

Trả lời phỏng vấn truyền thông, cô từng tiết lộ bản thân rất suy sụp và khóc mỗi sáng. Cô bị mất kiểm soát, không thể tự đi vào phòng tắm đánh răng và cũng không thể gọi bác sĩ tư vấn. Thậm chí, đã từng có lần bản thân cô muốn lao xuống gầm cầu tự tử khi đang lái xe.

Trước căn bệnh trầm cảm, Lý Ỷ Hồng tạm gác mọi công việc quay lại Canada để chữa trị. Sau 9 tháng điều trị tích cực tại Canada, người đẹp cuối cùng đã bình phục và bắt đầu lại cuộc sống.

Tổ ấm nhỏ của Lý Ỷ Hồng.

Về đời tư, Lý Ỷ Hồng kết hôn với một doanh nhân người Canada vào năm 2004. Một năm sau, cô sinh con trai và cùng chồng định cư tại luôn tại nước ngoài.

Thời điểm mắc trầm cảm, ông xã cũng là người kéo nữ diễn viên ra khỏi những bế tắc về tinh thần. Dưới sự động viên của chồng cùng các biện pháp cải thiện chế độ ăn lành mạnh và trị liệu phù hợp, ngôi sao họ Lý dần hồi phục.

Cuộc sống bình dị ở tuổi U60

Những năm gần đây, Lý Ỷ Hồng hoàn toàn không còn hoạt động nghệ thuật. Cô lựa chọn học ngành điều dưỡng với mong muốn giúp đỡ bệnh nhân vượt qua khó khăn. Từ năm 2013, cô làm y tá tại khoa tâm thần một bệnh viện ở Canada.

Trên trang cá nhân, Lý Ỷ Hồng thỉnh thoảng đăng trên trang cá nhân một số ảnh đời thường. Hiện tại, nhan sắc của mỹ nhân một thời đã không còn khả ái, tươi trẻ như xưa. Trải qua nhiều sóng gió, nàng Quách Tương tụt dốc nhan sắc và bản thân cô cũng nhận thức được điều đó.

Nhan sắc Lý Ỷ Hồng ở tuổi U60.

Nữ diễn viên từng tâm sự không buồn lòng vì những bình luận về vẻ ngoài. Cô không thích trang điểm, đời thường không mặc cầu kỳ. Lý Ỷ Hồng đón nhận dấu vết tuổi tác, không nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ hay dùng các phần mềm để chỉnh ảnh lộng lẫy hơn. Cô thấy thoải mái và tự tin nhất với vẻ ngoài thật của bản thân, cho dù người khác nói thế nào.

Dù trải qua nhiều vất vả, thăng trầm nhưng Lý Ỷ Hồng vẫn luôn luôn lạc quan đối mặt với cuộc sống. Nhiều người nhận xét dù gương mặt có dấu tuổi tác, cô khỏe khoắn, ánh mắt ánh niềm vui.