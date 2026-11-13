Cameo chấn động nhất phim Việt top 1 phòng vé hiện tại: Xuất hiện là cả rạp gào thét, visual đẹp kinh khủng

Màn xuất hiện của nam diễn viên ngay lập tức gây chấn động rạp phim.

Giữa đường đua phòng vé Việt đang diễn ra vô cùng sôi động, Ngày Con Còn Mẹ trở thành cái tên chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu. Bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chính thức khởi chiếu từ ngày 11/11, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ câu chuyện gia đình gần gũi cùng màn tái hợp của hai diễn viên Hồng Đào và Phương Anh Đào. Theo số liệu phòng vé sau hai ngày công chiếu, tác phẩm đã đạt doanh thu khoảng 14,3 tỷ đồng, bỏ xa nhiều đối thủ đang chiếu ngoài rạp như Godzilla Minus Zero, Chị Chị Em Em 3 hay Bò Sữa Bay.

Ngày Con Còn Mẹ thuộc thể loại tâm lý, gia đình, xoay quanh câu chuyện của bà Tím (Hồng Đào) và hai người con Pháo (Huy Anh), Mây (Phương Anh Đào). Từ nhỏ, Mây đã lớn lên trong cảm giác bị mẹ bỏ quên khi bà Tím luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho con trai cả. Trong khi Pháo được mẹ hết lòng hỗ trợ từ công việc đến cuộc sống riêng, Mây lại thường xuyên cảm thấy mình không được yêu thương và thấu hiểu. Những ấm ức tích tụ qua nhiều năm khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng xa cách. Chỉ đến khi biến cố sức khỏe bất ngờ ập đến với bà Tím, Mây mới dần nhận ra những điều mình từng hiểu lầm và tình yêu thương mà mẹ luôn dành cho các con theo cách riêng.

Bên cạnh câu chuyện tình mẫu tử chạm đến trái tim, bộ phim còn đan xen nhiều tình huống hài hước, đời thường để cân bằng mạch cảm xúc. Và giữa những gương mặt quen thuộc của dàn diễn viên, một màn xuất hiện bất ngờ đang trở thành chủ đề khiến khán giả thích thú là cameo của Quốc Anh. Nam diễn viên đảm nhận vai Anh Dương, một chàng trai được bà Tím giới thiệu để mai mối cho Mây. Ngay khi nhân vật xuất hiện trên màn ảnh, không khí trong rạp lập tức trở nên náo nhiệt. Sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo cùng ngoại hình sáng bừng khung hình, Quốc Anh khiến không ít khán giả phải xuýt xoa. Màn xuất hiện của anh chàng khiến người xem phấn khích tột đột, nhiều tràng reo hò vang lên trong rạp.

Tuy nhiên, nếu tưởng đây sẽ là cách bộ phim giới thiệu một nam thần để mở ra chuyện tình lãng mạn cho Mây thì khán giả đã nhầm. Tình huống tiếp theo mới thực sự là cú bẻ lái khó đỡ của phân đoạn này khi anh chàng tiết lộ bản thân đã có "anh người yêu". Sự thật trớ trêu đối với Mây khiến cả rạp chuyển từ trạng thái xuýt xoa sang cười phá lên. Cuối cùng, Mây cũng chẳng thể tiến tới một buổi hẹn hò như mong đợi với chàng trai điển trai được mẹ nhiệt tình mai mối.

Có thể nói, Quốc Anh tuy chỉ xuất hiện trong một vai cameo nhưng vẫn đủ sức tạo nên một trong những khoảnh khắc giải trí đáng nhớ của Ngày Con Còn Mẹ. Sự tương phản giữa ngoại hình sáng giá của nam diễn viên và tình huống oái oăm mà nhân vật gặp phải chính là yếu tố tạo nên tiếng cười. Khán giả vừa có dịp ngắm visual của Quốc Anh trên màn ảnh rộng, vừa được phen bất ngờ trước cách bộ phim xử lý màn mai mối tưởng đâu rất có triển vọng này.

Một số bình luận của netizen: - Lúc đấy Quốc Anh bước xuống cầu thang là cả rạp gào rú hết cả lên. - Ổng đẹp trai, ổng sáng bừng khung hình luôn á. - Mọi người đang trầm trồ, ồ wow thì đùng cái cười đau bụng. - Đúng là cameo, anh đến để lại cơn địa chấn trong lòng người hâm mộ. - Đẹp khủng khiếp, có mụn trên trán mà vẫn không hết đẹp.

Trước khi bén duyên điện ảnh, Quốc Anh xuất thân là người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Anh từng lọt Top 10 Vietnam's Next Top Model 2014, sở hữu chiều cao 1,86 m cùng gương mặt điển trai. Năm 2019, Quốc Anh có vai chính điện ảnh đầu tay trong Trạng Quỳnh của đạo diễn Đức Thịnh, hóa thân thành chàng Quỳnh thông minh, lém lỉnh. Cùng năm, anh tiếp tục góp mặt trong Ước Hẹn Mùa Thu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Đến năm 2020, nam diễn viên đảm nhận vai Phong trong Bí Mật Của Gió, một bộ phim tình cảm pha yếu tố kỳ ảo, qua đó có thêm cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất ở một màu sắc khác. Trên màn ảnh nhỏ, Quốc Anh từng tham gia các phim Giấc Mơ Của Mẹ, Yêu Trước Ngày Cưới và ghi dấu ấn với vai Lâm thời trẻ trong Chúng Ta Của 8 Năm Sau.

Đầu năm 2025, nam diễn viên đảm nhận vai chính trong Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành, tác phẩm đạt doanh thu hơn 300 tỷ đồng. Sau đó, anh xuất hiện trong Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu của đạo diễn Victor Vũ với vai Thạc. Sang năm 2026, Quốc Anh tiếp tục hợp tác với Trấn Thành trong Thỏ Ơi!!, đảm nhận vai Ngọc Sơn - người chồng có nhiều mâu thuẫn và góc khuất trong đời sống tình cảm. Tiếp đó, anh hóa thân thành Văn Tài trong Chị Chị Em Em 3, một công tử Kinh Bắc giữa bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa. Những lựa chọn vai diễn liên tục thay đổi về tính cách, hoàn cảnh và màu sắc tâm lý cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình tượng mỹ nam quen thuộc, đồng thời mở rộng phạm vi diễn xuất trên màn ảnh rộng.

Trong thời gian tới, Quốc Anh có ít nhất hai dự án đáng chú ý. Đầu tiên là Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng, phim hành động cổ trang giả tưởng, dự kiến ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2027. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Quốc Anh, Ma Ran Đô, Trần Thiên Tú, Trầm Minh Hoàng và Yến My, mở ra cơ hội để nam diễn viên thử sức với hình tượng nghĩa sĩ giữa thời loạn. Dự án thứ hai là Đặc Công Rừng Sác của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, đánh dấu lần đầu Quốc Anh tham gia một bộ phim thuộc đề tài lịch sử - chiến tranh. Trong tác phẩm lấy bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, anh hóa thân thành người lính đặc công, đối diện với những yêu cầu khắt khe về thể lực, tạo hình và khả năng thể hiện chiều sâu nội tâm nhân vật.