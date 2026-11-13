Xin thề không bao giờ dám chê Triệu Lộ Tư mặt nhựa nữa

Triệu Lộ Tư một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của Triệu Lộ Tư trên phim trường Thư Cáo Biệt đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Khán giả thực sự bất ngờ trước diện mạo nhẹ nhàng, trong trẻo, đúng chuẩn "bạch nguyệt quang" của mỹ nhân sinh năm 1998. Thậm chí, đây có thể xem là một trong những lần xuất hiện đẹp nhất của Triệu Lộ Tư trong vài năm trở lại đây.

Những hình ảnh leak đẹp đến ngỡ ngàng của Triệu Lộ Tư trên phim trường Thư Cáo Biệt.

Nhắc đến Triệu Lộ Tư, nhiều khán giả hẳn vẫn nhớ hình ảnh cô gái có gương mặt tròn trịa, đôi mắt long lanh, hai má phúng phính và nụ cười ngọt ngào. Thời mới nổi tiếng nhờ Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, nữ diễn viên được yêu thích bởi vẻ đẹp tự nhiên, đáng yêu, mang khí chất thiếu nữ thanh xuân. Diện mạo ấy từng giúp cô được mệnh danh là một trong những "nữ thần mặt tròn" nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ.

Thế nhưng những năm gần đây, nhan sắc Triệu Lộ Tư liên tục trở thành chủ đề tranh cãi. Cô nhiều lần xuất hiện với gương mặt thon dài, cằm nhọn, sống mũi cao, đôi mắt sắc hơn và phần môi đầy đặn khác hẳn hình ảnh trước kia. Điều đó khiến truyền thông và cộng đồng mạng đặt nghi vấn nữ diễn viên can thiệp thẩm mỹ.

Những hình ảnh từng khiến Triệu Lộ Tư bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ.

Không ít cư dân mạng cho rằng Triệu Lộ Tư đánh mất vẻ đẹp tự nhiên để chạy theo phong cách hot girl mạng. Thậm chí, có người còn dùng những từ ngữ nặng nề như "mặt nhựa" để chế giễu cô. Trong khi đó, người hâm mộ liên tục lên tiếng bảo vệ thần tượng, khẳng định sự thay đổi chỉ đến từ việc giảm cân, trang điểm và lựa chọn phong cách trưởng thành hơn. Bản thân Triệu Lộ Tư cũng từng lên tiếng phủ nhận nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Giờ đây với loạt hình ảnh leak trên phim trường Thư Cáo Biệt, Triệu Lộ Tư khiến nhiều người phải nhìn nhận cô theo cách khác. Lâu lắm rồi khán giả mới thấy một Triệu Lộ Tư dịu dàng, thanh thuần và gần gũi đến vậy. Có lẽ lần gần nhất cô mang đến cảm giác tương tự chính là thời đóng Vụng Trộm Không Thể Giấu cùng Trần Triết Viễn.

Không cần trang điểm cầu kỳ, tạo hình cũng đơn giản nhưng nhan sắc của Triệu Lộ Tư lại đang thật sự bùng nổ.

Trên mạng xã hội, nhiều lời khen được dành cho diện mạo mới của nữ diễn viên. Thậm chí, có ý kiến thừa nhận từng quá vội vàng khi nghi ngờ cô phẫu thuật thẩm mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ không tiếp tục chê bai gương mặt Triệu Lộ Tư như trước.

Bình luận của netizen:

- Nhẹ nhàng như bạch nguyệt quang vậy á , nhìn vào là muốn che chở rồi.

- Cũng được quá đó chứ.

- Ôi tự dưng tui nhớ mấy phim AI hay xem, cái kiểu mấy nữ xinh mà nhìn khác biệt hẳn đó.

- Đồ đơn giản mà nhìn xinh xỉu.

- Thật sự là quá lâu mới thấy Triệu Lộ Tư đẹp kiểu giản dị tự nhiên thế này ấy.

- Trời ơi, từ nay không chê Triệu Lộ Tư mặt nhựa nữa. Ôi tạo hình phim này xinh kinh khủng, hồi Vụng Trộm đã đẹp rồi mà sang phim này cảm giác có thể còn đẹp hơn ấy.

Thư Cáo Biệt là một dự án rất đặc biệt với Triệu Lộ Tư.

Đáng chú ý, Thư Cáo Biệt còn đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Triệu Lộ Tư. Bộ phim khai máy ngày 12/11 tại Thành Đô, chuyển thể từ tiểu thuyết Đức Mười Ba Lá Thư Tuyệt Mệnh. Tác phẩm xoay quanh Cát Lật, một nữ nhà văn tuổi 30 rơi vào khủng hoảng sau khi thất nghiệp và chịu áp lực gia đình. Cô định tự tử và gửi đi những lá thư cáo biệt. Thế nhưng tự tử bất thành, và những lá thư ấy bất ngờ gây nên hàng loạt sóng gió, buộc cô phải đối diện cuộc sống và tìm lại chính mình.

Không chỉ đảm nhận vai nữ chính, Triệu Lộ Tư còn lần đầu thử sức với vai trò đạo diễn và tổng chỉ đạo tạo hình. Phim có sự góp mặt của Khổng Lâm, Lý Mộng, Hồ Ý Toàn cùng nhiều diễn viên khác, dự kiến phát sóng độc quyền trên Youku.