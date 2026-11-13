Cảnh nhạy cảm không bao giờ được lên sóng của Minh Hằng

Những hình ảnh này khiến khán giả vừa tiếc nuối, vừa tò mò.

Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ đang là một trong những dự án điện ảnh Việt được khán giả mong chờ nhất dịp cuối năm, đặc biệt sau quãng thời gian bị hoãn lịch chiếu. Chiều ngày 12/11 vừa qua, buổi showcase ra mắt phim đã chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông và người hâm mộ. Sự kiện quy tụ ekip cùng dàn diễn viên tham gia dự án. Bên cạnh những thông tin về nội dung và quá trình sản xuất, câu chuyện hậu trường xoay quanh việc bộ phim phải quay bổ sung một phân cảnh cũng trở thành chủ đề được quan tâm.

Êkip và dàn diễn viên Mẹ Mìn tại thảm đỏ showcase

Minh Hằng xuất hiện như "secret"

Tại sự kiện, khi được hỏi về thông tin Mẹ Mìn từng phải quay lại một số cảnh, NSX Tâm Tường đã xác nhận đây là sự thật. Theo đó, vì đây là tác phẩm đầu tay nên ekip chưa lường trước được hết các quy định khắt khe ở khâu kiểm duyệt, dẫn đến việc một phân đoạn quan trọng liên quan trực tiếp đến nhân vật Mẹ Mìn của Minh Hằng bị yêu cầu cắt bỏ hoàn toàn.

Chia sẻ về cú sốc khi nhận thông báo từ Cục Điện ảnh chỉ cách ngày công chiếu dự kiến vỏn vẹn 10 ngày, NSX Tâm Trường bộc bạch: "Đó là do bản thân không có kinh nghiệm sản xuất và cũng không biết được phân đoạn này nhạy cảm. Buổi chiều hôm đó nghe tin xong em cảm thấy rất là bần thần... Vì đây là phân đoạn rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến nhân vật Mẹ Mìn và Minh Hằng".

Chia sẻ của NSX Tâm Tường về cảnh phim bị cắt (Clip: Team sự kiện)

Nhìn chung, do tính chất nhạy cảm không đáp ứng tiêu chuẩn phát hành, một cảnh quay đắt giá và có phần nhạt cảm của Minh Hằng đã bị loại bỏ và sẽ không bao giờ có cơ hội được lên sóng. Đứng trước áp lực não bộ gần như "đóng băng", NSX Tâm Tường từng có thời điểm không dám báo tin cho nữ chính. Tuy nhiên, vì giữ lời hứa mang đến cho người bạn thân Minh Hằng một vai diễn trọn vẹn và xuất sắc nhất, cả ê-kíp đã quyết định dời lịch chiếu, thức trắng đêm viết lại kịch bản mới rồi huy động toàn bộ nhân lực, tài chính để quay bổ sung suốt 2 ngày.

Quyết định này đồng nghĩa với việc lịch trình của diễn viên và đoàn phim phải thay đổi, ngày phát hành cũng bị dời lại, đồng thời chi phí nhân lực và sản xuất tăng lên đáng kể.

Việc phải quay lại khiến ê-kip phim rối bời

Cũng chính quyết định này đã khiến bộ phim trải qua tổng cộng 4 lần kiểm duyệt và buộc phải đổi tên từ Mẹ Mìn thành Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ do có phần kết khác biệt so với bản đã cấp phép trước đó. Ngay sau khi thông tin hậu trường được hé lộ, trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi không được xem trọn vẹn phân đoạn gốc của Minh Hằng. Dẫu vậy, số đông vẫn dành lời khen ngợi cho sự tâm huyết, chịu chơi của đoàn phim khi chấp nhận tốn kém để đảm bảo đường dây tâm lý nhân vật liền mạch nhất.

Minh Hằng là cái tên được mong đợi nhất từ khi Mẹ Mìn được công bố

Việc Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ phải trải qua khâu kiểm duyệt gắt gao và dán nhãn T18 (phim dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên) cũng phần nào cho thấy độ nặng đô của tác phẩm. Phim khai thác thể loại tâm lý - kỳ ảo - giật gân với nhiều yếu tố tâm linh, ma mị cùng những màn trả giá tàn khốc cho lòng tham của con người.

Trong phim, Minh Hằng hóa thân thành Mẹ Mìn - một thực thể bí ẩn tồn tại qua nhiều thời kỳ, chuyên ban phát điều ước cho những kẻ tuyệt vọng để đổi lấy giao kèo nghiệt ngã. Bên cạnh màn tái xuất của Minh Hằng sau 3 năm vắng bóng, phim còn quy tụ dàn diễn viên thực lực như Rima Thanh Vy (vai Zoe - cô gái khao khát nổi tiếng), Khương Lê (vai Hiếu - chàng trai ôm mộng tỷ phú), cùng Nhật Kim Anh, Đại Nghĩa, Phát La… Sự kết hợp giữa câu chuyện giật gân, kỹ xảo siêu thực và diễn xuất biến hóa của dàn sao hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc điện ảnh kịch tính khi phim chính thức ra rạp vào ngày 27/11 tới.