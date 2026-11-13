Mỹ nhân Việt đóng liền 2 phim Tết 2027: Thủ khoa đầu ra Đại học, 4 năm liên tiếp nhận học bổng

Cô gái gây bất ngờ khi tham gia vào 2 bộ phim điện ảnh ra mắt dịp Tết 2026.

Thông tin Yến My tham gia Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng và Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim khiến nhiều khán giả bất ngờ. Đây đều là những dự án điện ảnh Việt Nam được lên kế hoạch ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2027, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt.

Trong Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng, Yến My góp mặt bên cạnh những diễn viên như Quốc Anh, Ma Ran Đô, Trần Thiên Tú, Trầm Minh Hoàng... Bộ phim do đạo diễn Dương Minh Chiến thực hiện, mang màu sắc hành động, võ hiệp, lấy bối cảnh thời kỳ loạn lạc. Dự án thu hút sự quan tâm bởi hướng khai thác chất liệu lịch sử, kết hợp yếu tố võ thuật và tinh thần nghĩa hiệp.

Yến My góp mặt trong dàn cast chính của Loạn Thế

Trong khi đó, Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Victor Vũ với thế giới trinh thám cổ trang từng tạo được dấu ấn qua phần phim trước. Quốc Huy tiếp tục đảm nhận vai thám tử Kiên, Đinh Ngọc Diệp trở lại với nhân vật Hai Mẫn. Dàn diễn viên còn có Quách Ngọc Ngoan, Rima Thanh Vy, Vĩnh Đam, Trầm Minh Hoàng và Yến My. Phim dự kiến khởi chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2027, đưa nhân vật thám tử Kiên vào một vụ án bí ẩn liên quan đến lời nguyền và những bí mật xoay quanh vàng.

Yến My trong Thám Tử Kiên

Việc được lựa chọn góp mặt trong tác phẩm của Victor Vũ cũng mở ra cơ hội để Yến My tiếp cận một màu sắc điện ảnh khác so với những vai diễn truyền hình trước đây. Dù vai trò cụ thể của nữ diễn viên trong hai bộ phim chưa được nhà sản xuất tiết lộ đầy đủ, việc cùng xuất hiện trong hai dự án điện ảnh dịp Tết đã là một bước tiến đáng kể. Một tác phẩm mang màu sắc võ hiệp, hành động, tác phẩm còn lại thiên về trinh thám, bí ẩn. Đây là cơ hội để Yến My thử sức trong những không gian diễn xuất mới, thay vì chỉ gắn với hình tượng cô gái trẻ trong các bộ phim truyền hình phía Bắc.

Yến My tên đầy đủ là Nguyễn Thị Yến My, sinh năm 2000, xuất thân từ một gia đình nông thôn ở ngoại thành Hà Nội. Không có người thân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cô đến với diễn xuất bằng niềm yêu thích và quyết tâm theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Nữ diễn viên theo học chuyên ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Trong 4 năm đại học, Yến My liên tiếp nhận học bổng, đồng thời đảm nhận vai trò lớp trưởng. Cô tốt nghiệp thủ khoa đầu ra lớp Diễn viên Kịch - Điện ảnh K38. Từ năm thứ hai, nữ diễn viên đã cộng tác với Nhà hát Tuổi Trẻ, tham gia các vở diễn như Tiếng Giày Đêm, Trại Hoa Vàng, Tái Sinh và Quan Thanh Tra. Kinh nghiệm sân khấu sớm giúp cô rèn luyện khả năng biểu đạt cảm xúc và phản xạ diễn xuất trước khi chuyển sang phim truyền hình.

Dù có thành tích học tập nổi bật, con đường làm nghề của Yến My không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sau khi tốt nghiệp, cô từng trải qua giai đoạn liên tục đi casting nhưng không được lựa chọn, trong khi nhiều bạn học cùng khóa đã có vai diễn đáng chú ý. Nữ diễn viên thậm chí từng vỡ mộng vì nghĩ danh hiệu thủ khoa sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn. Cô cũng từ chối một số lời mời đóng web-drama và quảng cáo vì muốn tìm kiếm những dự án phù hợp với định hướng lâu dài.

Yến My bắt đầu được khán giả biết đến qua Cuộc Chiến Không Giới Tuyến, trong vai Mây, sau đó tiếp tục góp mặt trong Gặp Em Ngày Nắng với vai Quỳnh. Bước tiến tiếp theo đến với Không Thời Gian, bộ phim về đề tài người lính do Nguyễn Danh Dũng và Bùi Đức Hiếu đạo diễn. Yến My đảm nhận vai Hạnh, cô gái dân tộc Thái có tình cảm với một sĩ quan quân đội. Để nhận được vai diễn, cô trải qua quá trình casting kéo dài nhiều tháng, thậm chí chấp nhận bỏ lỡ một số dự án khác để tập trung cho bộ phim.

Đến năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Đồng Hồ Đếm Ngược của đạo diễn Bùi Tiến Huy, vào vai Minh Anh, bạn gái nhân vật Thành do Thanh Sơn đảm nhận. Khác với những hình tượng hiền lành trước đó, Minh Anh dần bộc lộ tính cách thực dụng, đặt lợi ích vật chất lên trên tình cảm. Nhân vật tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, đồng thời mang đến cho Yến My cơ hội thể hiện khía cạnh diễn xuất mới.

Ngoài đời, Yến My gây thiện cảm với vẻ ngoài dịu dàng, nhẹ nhàng. Nữ diễn viên thường xuất hiện với mái tóc đen dài, đường nét gương mặt thanh tú và lối trang điểm trendy. Sở hữu chiều cao 1,63 m cùng vóc dáng cân đối, nữ diễn viên dễ dàng ghi điểm trong những thiết kế tôn dáng, từ váy áo nhẹ nhàng đến trang phục trẻ trung, hiện đại.