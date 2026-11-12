Globe Data vừa công bố danh sách những mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc 2026.

Mới đây, trang Globe Data đã công bố danh sách 20 nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc năm 2026. Bảng xếp hạng quy tụ hàng loạt biểu tượng nhan sắc quen thuộc của màn ảnh xứ kim chi, nhưng điều đáng quan tâm là thứ hạng của họ, có xứng đáng không hay gây tranh cãi.

Đứng ở vị trí cuối bảng là Park Min Young. Kết quả này có lẽ không quá bất ngờ khi vài năm trở lại đây, nữ diễn viên hơn một lần xuất hiện với trạng thái có phần gầy gò hốc hác. Dù vậy, mỗi khi tăng cân thì sự xinh đẹp của nữ diễn viên lại quay trở lại. Dù phong độ nhan sắc thất thường, Park Min Young vẫn là tượng đài sắc đẹp nên việc cô góp mặt trong danh sách không hề lạ. Năm 2026, cô hoạt động năng nổ với hai dự án truyền hình. Trong đó, bộ phim giật gân Siren’s Kiss đã lên sóng hồi tháng 3, còn tác phẩm hài lãng mạn Nine To Six dự kiến sớm ra mắt khán giả.

Park Min Young chuẩn bị tái xuất với Nine to Six, phim hài lãng mạn lên sóng từ ngày 25/11.

Một cái tên đáng chú ý khác là Shin Min Ah, người đứng ở vị trí thứ 14. Thời điểm hiện tại, bộ phim Hoàng Hậu Tái Hôn do cô đóng chính đang thu hút nhiều sự chú ý. Dù màn thể hiện của nữ diễn viên gây ra những ý kiến trái chiều, nhan sắc của mỹ nhân 42 tuổi vẫn là điều khó có thể phủ nhận. Những đường nét hài hòa, nụ cười má lúm đặc trưng cùng khí chất thanh lịch giúp Shin Min Ah duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Shin Min Ah quá trẻ trung và xinh đẹp ở tuổi 42.

Trong khi đó, Song Hye Kyo xếp ở vị trí thứ 8. Cô được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu châu Á. Dù đã bước sang tuổi 44 nhưng những đường nét gương mặt đầy cuốn hút cùng khí chất sang trọng của cô vẫn khiến công chúng say mê. Trong năm 2026, Song Hye Kyo tương đối im ắng vì chưa có tác phẩm mới lên sóng. Dẫu vậy, tháng 12 tới đây, cô được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt khi tái xuất cùng Gong Yoo trong bom tấn truyền hình Tantara.

Tạo hình sang trọng, quý phái của Song Hye Kyo tại sự kiện Chaumet ở Paris từng gây sốt cõi mạng.

Cú sốc lớn nhất của bảng xếp hạng có lẽ thuộc về Kim Ji Won. Vốn nổi tiếng với vẻ đẹp kiêu sa, sang chảnh, việc nữ diễn viên 34 tuổi chỉ đứng thứ 18 khiến không ít khán giả tranh cãi. Đặc biệt, thứ hạng này càng gây chú ý khi Kim Ji Won đang trở thành tâm điểm bàn luận với vai nữ chính trong bộ phim Doctor X.

Việc cái tên Kim Ji Won chỉ đứng ở vị trí thứ 18 thực sự đáng tranh cãi.

Trái ngược với Kim Ji Won, Suzy xuất sắc giành vị trí á quân. Đây được xem là thứ hạng hoàn toàn xứng đáng với những màn xuất hiện gây thương nhớ của cô trong suốt năm 2026. Từ bộ ảnh Anua dưới nước đẹp tựa nàng tiên cá, sự kiện Anua, bìa tạp chí ELLE Korea số tháng 10 cho đến màn xuất hiện tại Paris Fashion Week, Suzy liên tục khiến cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc trong trẻo nhưng không kém phần quyến rũ. Sắp tới, khán giả cũng đang háo hức chờ đợi màn tái xuất màn ảnh nhỏ của cô trong Portraits of Delusion, đóng cặp cùng Kim Seon Ho.

Suzy chiếm vị trí á quân.

Vượt qua tất cả để giành ngôi quán quân là Kim Yoo Jung. Nữ diễn viên đang chinh phục khán giả Hàn Quốc lẫn quốc tế bằng màn thể hiện ấn tượng trong 100 Days of Deception. Không chỉ đẹp mê hoặc trong những tạo hình lịch sử, Kim Yoo Jung còn chứng minh sức hút của mình qua diễn xuất giàu cảm xúc. Chính khả năng nhập vai và thần thái cuốn hút đã giúp nhan sắc của cô càng thêm thăng hoa, khiến vị trí số một trở nên đầy thuyết phục.

Ngôi quán quân dành cho Kim Yoo Jung.