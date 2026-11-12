Với nhan sắc tự nhiên đẹp xuất sắc, 10 mỹ nhân này luôn nổi bần bật mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, một bảng xếp hạng 10 mỹ nhân có nhan sắc tự nhiên đẹp nhất Việt Nam được chia sẻ trên Threads bất ngờ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Danh sách quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từ những mỹ nhân đình đám đã hoạt động nhiều năm đến các nữ diễn viên thuộc thế hệ mới. Không chỉ gây chú ý bởi thứ tự xếp hạng, bảng bình chọn còn tạo ra những cuộc bàn luận về vẻ đẹp tự nhiên, đường nét gương mặt và sức hút riêng của từng người đẹp.

1. Ninh Dương Lan Ngọc

Đứng đầu danh sách là Ninh Dương Lan Ngọc, mỹ nhân từ lâu đã được xem là một trong những gương mặt sở hữu nhan sắc ấn tượng của màn ảnh Việt. Nữ diễn viên ghi điểm với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, đôi mắt to sáng cùng nụ cười rạng rỡ. Vẻ đẹp của Lan Ngọc không quá sắc sảo hay mang cảm giác xa cách mà thiên về sự tươi tắn, trẻ trung. Không chỉ có lợi thế ngoại hình, Lan Ngọc còn sở hữu sự nghiệp diễn xuất đáng ngưỡng mộ với hàng loạt tác phẩm ghi dấu ấn như Cánh Đồng Bất Tận, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Cua Lại Vợ Bầu, series Gái Già Lắm Chiêu, 1990 và Cô Gái Từ Quá Khứ. Sau khoảng 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, năm 2026 đánh dấu màn tái xuất của nữ diễn viên với Chị Chị Em Em 3. Bên cạnh đó, Lan Ngọc còn góp mặt trong Mật Mã Đông Dương, dự án phim tình báo của Điện ảnh Công an Nhân dân dự kiến ra rạp dịp 30/4/2027.

2. Ngọc Xuân

Gương mặt tiếp theo trong bảng xếp hạng là Ngọc Xuân, mỹ nhân Gen Z đang được ca ngợi là "ngọc nữ" mới của màn ảnh Việt. Sinh năm 1999, nữ diễn viên sở hữu đường nét ngọt ngào, đôi mắt cười dễ thương, mang hơi hướng cổ điển. Vẻ đẹp của Ngọc Xuân không nằm ở sự sắc sảo hay lộng lẫy mà chinh phục người đối diện bằng nét trong trẻo, mềm mại và có chút hoài cổ. Cô từng khiến nhiều khán giả liên tưởng đến minh tinh Triệu Lệ Dĩnh bởi những đường nét gương mặt có phần tương đồng. Dù mới gia nhập đường đua điện ảnh chưa lâu, Ngọc Xuân đã nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng với vai Miền trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Năm 2025, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với những kịch bản đối lập qua Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn và Tử Chiến Trên Không. Mới đây nhất, Ngọc Xuân trở lại màn ảnh rộng với vai Linh San trong Bò Sữa Bay. Để hóa thân thành cô gái làm nghiên cứu khoa học tại một nông trường bò sữa những năm 1990, người đẹp chủ động đề xuất cắt tóc ngắn, thay đổi hoàn toàn hình tượng nàng thơ quen thuộc.

3. Phương Anh Đào

Ở vị trí thứ 3 là Phương Anh Đào, cô gái được mệnh danh là có mặt mộc đẹp nhất Vbiz. Nữ diễn viên sở hữu đường nét đằm thắm, nữ tính và khí chất trưởng thành. Đặc biệt, cô có khả năng biến hóa linh hoạt giữa hình ảnh dịu dàng, mong manh và vẻ quyến rũ, sắc sảo, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Về diễn xuất, Phương Anh Đào là trường hợp hiếm hoi có thể cân bằng giữa những bộ phim nghệ thuật và tác phẩm thương mại. Cô từng ghi dấu ấn qua Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Chàng Vợ Của Em, Bằng Chứng Vô Hình và Tro Tàn Rực Rỡ, trước khi thực sự bùng nổ với vai nữ chính trong Mai của Trấn Thành. Đầu năm 2026, Phương Anh Đào trở lại với Báu Vật Trời Cho, tiếp tục kết hợp cùng Tuấn Trần trong một câu chuyện tình cảm pha hài hước, đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Cô vừa tái xuất màn ảnh rộng với Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Đặc biệt, lần này Phương Anh Đào tái hợp Hồng Đào, nhưng thay vì mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu như trong Mai, cả hai hóa thân thành mẹ con ruột, hứa hẹn mang đến một câu chuyện giàu cảm xúc về tình thân.

4. Tăng Thanh Hà

Dù đã bước sang tuổi 40, Tăng Thanh Hà vẫn là cái tên gần như không có đối thủ khi nhắc đến vẻ đẹp thanh lịch, tự nhiên của showbiz Việt. Ngay cả sau nhiều năm ít xuất hiện trước truyền thông, người đẹp vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi diện mạo trẻ trung, phong thái nền nã và vẻ đẹp dường như không bị thời gian bào mòn. Tăng Thanh Hà từng là một trong những ngôi sao được săn đón nhất màn ảnh Việt với loạt tác phẩm đình đám như Dốc Tình, Hương Phù Sa, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng Centimet, Cánh Đồng Bất Tận, Mỹ Nhân Kế... Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, Tăng Thanh Hà dần rút lui khỏi showbiz để tập trung chăm sóc gia đình và phát triển công việc kinh doanh. Năm 2026 đánh dấu màn trở lại khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi nữ diễn viên nhận lời hóa thân thành Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng Hậu Cuối Cùng. Bộ phim dự kiến khởi chiếu ngày 5/3/2027, đánh dấu sự tái xuất được mong đợi bậc nhất của "ngọc nữ" sau hơn một thập kỷ vắng bóng.

5. Tiểu Vy

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi, Tiểu Vy nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật nhất của showbiz Việt. Cô gây ấn tượng với gương mặt tỷ lệ vàng, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng đường nét sắc sảo, quyến rũ. Chiều cao 1m75 và vóc dáng cân đối càng giúp nàng hậu nổi bật trong mọi khung hình. Tiểu Vy sớm thử sức với diễn xuất qua Đảo Độc Đắc: Tử Mẫu Thiên Linh Cái và Bộ Tứ Báo Thủ. Năm 2026, cô tiếp tục mở rộng hoạt động điện ảnh với Ốc Mượn Hồn, dự án cho phép người đẹp thử sức với hai hình tượng nhân vật có tính cách đối lập. Gần đây, Tiểu Vy còn góp mặt trong Bò Sữa Bay, bộ phim lấy bối cảnh nông trường những năm 1990, đóng cùng Ngọc Xuân và Võ Điền Gia Huy.

6. Khả Ngân

Khả Ngân mang vẻ đẹp ngọt ngào, khoẻ khoắn, làn da ngăm cuốn hút cùng vóc dáng săn chắc nhờ nhiều năm duy trì thói quen tập luyện thể thao. Từng được biết đến với biệt danh "hot girl boxing", Khả Ngân dần thoát khỏi hình ảnh mỹ nhân mạng xã hội để xây dựng sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp. Cô ghi dấu ấn qua Hậu Duệ Mặt Trời, Hai Phượng, 11 Tháng 5 Ngày và Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Đặc biệt, vai Tuệ Nhi trong 11 Tháng 5 Ngày giúp Khả Ngân giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2021. Đầu năm 2026, cô đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng sau hơn 5 năm vắng bóng với Vạn Dặm Yêu Em, dự án hợp tác Việt Nam - Ấn Độ. Dù tác phẩm không đạt kết quả khả quan tại phòng vé trong nước, nữ diễn viên đã hé lộ đang chuẩn bị cho một dự án mới vào tháng 3/2026, hứa hẹn thử sức với hình tượng khác biệt trong chặng đường tiếp theo.

7. Bích Ngọc

Bích Ngọc là một trong những gương mặt được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ thế hệ mới" nhờ vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng và đậm chất nàng thơ. Đặc biệt, nhan sắc của cô được khen ngợi ngay cả trong những bức ảnh chụp bằng camera thường, không cần trang điểm cầu kỳ hay chỉnh sửa quá nhiều. Trên màn ảnh, Bích Ngọc từng gây chú ý qua Nhà Trọ Balanha, Hương Vị Tình Thân, Lưới Trời, Đất Rừng Phương Nam... . Năm 2025, cô có màn chuyển mình đáng kể khi liên tiếp đảm nhận những vai diễn gai góc trong Bịt Mắt Bắt Nai và Thiên Đường Máu, thoát khỏi hình tượng hiền lành quen thuộc. Trong năm 2026, Bích Ngọc tiếp tục duy trì hoạt động ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình với Chiếc Vòng Ngọc Bích 2, Yêu Em Lần Sau và Người Mẹ Xấu.

8. Kaity Nguyễn

Kaity Nguyễn sở hữu vẻ đẹp hiện đại, vừa ngọt ngào vừa sắc sảo với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng những đường nét hài hòa mang nét lai cuốn hút. Theo thời gian, nữ diễn viên ngày càng trưởng thành, biến hóa linh hoạt từ hình tượng đáng yêu sang vẻ quyến rũ, sang trọng. Gia nhập điện ảnh với Em Chưa 18, Kaity Nguyễn tiếp tục ghi dấu qua Tiệc Trăng Máu, Gái Già Lắm Chiêu V, Người Vợ Cuối Cùng, Công Tử Bạc Liêu, Tử Chiến Trên Không. Năm 2025, cô còn thử sức với vai trò đồng giám đốc sản xuất, cho thấy tham vọng phát triển sâu hơn trong lĩnh vực điện ảnh. Sang năm 2026, Kaity Nguyễn góp mặt trong Đại Tiệc Trăng Máu 8 với vai khách mời, đồng thời đảm nhận vị trí giám khảo tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. Nữ diễn viên cũng cho biết sẽ tạm nghỉ đóng phim trong hai năm 2026 và 2027 để chờ đợi những kịch bản thực sự phù hợp, đánh dấu khoảng lặng cần thiết sau gần một thập kỷ hoạt động sôi nổi.

9. Hạ Anh

Xuất phát điểm là hotgirl, Hạ Anh sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính với gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ. Sinh năm 1995, cô bén duyên với nghệ thuật sau khi giành giải cao nhất cuộc thi Ngôi Sao Thời Trang 2011. Hạ Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé, Cả Một Đời Ân Oán, Lưới Trời và Lật Mặt: 48h, nhưng phải đến vai O Hồng trong bom tấn Mưa Đỏ, tên tuổi cô mới thực sự bùng nổ. Thành công của bộ phim giúp nữ diễn viên được đông đảo khán giả biết đến, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới. Tháng 9/2026, Hạ Anh trở lại màn ảnh rộng với Lên Hương của đạo diễn Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông, hóa thân thành Kim Ánh - cô gái làm nghề nail có tính cách ngổ ngáo, bất cần. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô dành hơn nửa tháng học nghề nail, nỗ lực thoát khỏi hình tượng cô lái đò dịu dàng từng ghi dấu trong Mưa Đỏ.

10. Trúc Anh

Trúc Anh từng là một trong những nàng thơ được săn đón nhất màn ảnh Việt nhờ vẻ đẹp mang đậm nét điện ảnh. Đôi mắt to tròn, hàng mi cong, gương mặt phúc hậu cùng nụ cười dịu dàng tạo nên diện mạo vừa ngây thơ vừa có chút u buồn, khiến cô đặc biệt phù hợp với những hình tượng nữ sinh trong trẻo. Nhan sắc ấy cũng là một trong những yếu tố giúp Trúc Anh trở thành lựa chọn hoàn hảo cho vai Hà Lan trong Mắt Biếc. Màn thể hiện này giúp cô trở thành gương mặt được săn đón, tiếp tục góp mặt trong Thiên Thần Hộ Mệnh trước khi gần như vắng bóng khỏi màn ảnh vì những biến động trong cuộc sống cá nhân. Năm 2026, nàng thơ sinh năm 1998 khiến khán giả bất ngờ khi xác nhận trở lại với dự án điện ảnh Đặc Công Rừng Sác của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Bộ phim lấy cảm hứng từ những chiến công có thật của lực lượng Đặc công Rừng Sác, dự kiến ra rạp năm 2027.