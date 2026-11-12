Nữ diễn viên vừa được bầu làm Phó chủ tịch hội Văn học: Từng trượt tiếp viên hàng không, giờ sở hữu 34 nghìn tỷ

Vừa đẹp vừa giỏi lại còn giàu, ông trời ưu ái mỹ nhân này quá vậy?

Mới đây, theo Sina, MXH được một phen xôn xao trước thông tin Đường Yên chính thức được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Liên hiệp Văn học Nghệ thuật khu Phố Đông (Thượng Hải, Trung Quốc). Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, bởi đây là bước tiến mới của nữ diễn viên vốn đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật và sở hữu nhiều tác phẩm truyền hình đình đám.

Đường Yên vừa được bầu làm Phó chủ tịch Liên hiệp Văn học Nghệ thuật khu Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc (Ảnh: Sina)

Theo đó, Đại hội đại biểu lần thứ hai của Liên hiệp Văn học Nghệ thuật khu Phố Đông đã diễn ra tại Thượng Hải. Trong cuộc họp đầu tiên của Ban Chấp hành khóa II, các đại biểu tiến hành bầu bộ máy lãnh đạo mới. Nghệ sĩ thanh nhạc Thạch Ỷ Khiết được bầu làm Chủ tịch, trong khi Đường Yên là một trong những Phó chủ tịch được tín nhiệm. Hiện nữ diễn viên còn được xếp vào hàng ngũ diễn viên hạng hai theo hệ thống chức danh nghề nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung Quốc, đồng thời công tác tại Tập đoàn Điện ảnh Thượng Hải.

Việc được tín nhiệm giao trọng trách mới cho thấy vị thế của Đường Yên không chỉ dừng lại ở một ngôi sao màn ảnh. Sau nhiều năm hoạt động, cô đang có thêm cơ hội tham gia vào các hoạt động phát triển văn hóa nghệ thuật tại địa phương. Đây cũng là sự ghi nhận đối với nữ diễn viên từng có thời gian dài gắn bó với những bộ phim truyền hình, sở hữu lượng khán giả đông đảo tại Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á.

Hình ảnh Đường Yên ở cương vị mới (Ảnh: Sina)

Ảnh: Sina

Sinh năm 1983 tại Thượng Hải, Đường Yên tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Cô bước chân vào ngành giải trí từ năm 2004 và nhanh chóng có cơ hội tham gia những dự án đáng chú ý. Một trong những dấu mốc đầu tiên là khi được đạo diễn Trương Nghệ Mưu lựa chọn trở thành một trong 14 "Em bé Olympic", tham gia tiết mục "8 phút Trung Quốc" tại lễ bế mạc Olympic Athens 2004. Đây là cơ hội giúp nữ diễn viên được tiếp xúc với những sân khấu lớn ngay từ khi còn là sinh viên.

Tên tuổi Đường Yên được đông đảo khán giả biết đến sau vai diễn Tử Huyên trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3 (2009). Nhân vật là một nữ tử xinh đẹp, quyến rũ, có thân phận đặc biệt và trải qua mối tình kéo dài nhiều kiếp với Trường Khanh. Dù không phải nhân vật trung tâm duy nhất, Tử Huyên vẫn trở thành một trong những hình tượng được yêu thích nhất của bộ phim, đưa Đường Yên trở thành gương mặt nổi bật của dòng phim cổ trang Hoa ngữ.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3 (Ảnh: Sohu)

Sau thành công này, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong các dự án truyền hình có độ phủ sóng lớn như Hạ Gia Tam Thiên Kim, Kim Ngọc Lương Duyên, Bên Nhau Trọn Đời, Cẩm Tú Vị Ương, Thiên Kim Nữ Tặc... Trong đó, vai Triệu Mặc Sênh ở Bên Nhau Trọn Đời (2015) giúp cô củng cố sức hút với dòng phim ngôn tình chuyển thể. Đến Cẩm Tú Vị Ương (2016), Đường Yên đảm nhận nhân vật Lý Vị Ương - một cô gái mang thân phận công chúa phải trải qua nhiều biến cố, từ đó từng bước trở nên mạnh mẽ, sắc sảo và tìm cách báo thù. Đây cũng là một trong những vai diễn tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của cô.

Bên Nhau Trọn Đời (Ảnh: Weibo)

Cẩm Tú Vị Ương (Ảnh: Sohu)

Có thời điểm, Đường Yên được xem là gương mặt bảo chứng sức hút cho nhiều dự án truyền hình thần tượng. Cô sở hữu gương mặt ngọt ngào, chiều cao nổi bật, phong cách nữ tính và thường xuyên được giao những vai mỹ nhân có chuyện tình cảm nhiều trắc trở. Dù từng vấp phải ý kiến trái chiều về việc lặp lại hình tượng nhân vật, nữ diễn viên vẫn duy trì được độ nhận diện lớn trong làng giải trí Hoa ngữ.

Sau năm 2020, Đường Yên có một thời gian ở ẩn trước khi trở lại với Phồn Hoa (2024). Đây cũng là một dấu ấn trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Trong phim, cô hóa thân thành Uông Minh Châu, một cô gái Thượng Hải làm việc trong lĩnh vực ngoại thương, có cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn, tự trọng và luôn muốn chứng minh năng lực của bản thân. Khác với những vai diễn ngôn tình quen thuộc trước đây, Uông Minh Châu vừa trẻ trung, nhiệt huyết vừa trải qua những tổn thương và trưởng thành trong công việc lẫn tình cảm.

Vai diễn này giúp Đường Yên được sự ghi nhận về chuyên môn, trong đó có giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Gấu Trúc. Sau nhiều năm gắn liền với hình tượng mỹ nhân phim thần tượng, Đường Yên phần nào chứng minh khả năng đảm nhận những nhân vật trưởng thành và có chiều sâu hơn.

Phồn Hoa (Ảnh: Sina)

Nhìn vào ánh hào quang hiện tại, ít ai biết rằng diễn xuất ban đầu không phải là lựa chọn số một của Đường Yên. Sinh ra trong một gia đình công chức gia giáo tại Thượng Hải, ước mơ lớn nhất thuở thiếu thời của cô là được làm tiếp viên hàng không, sải cánh trên những chuyến bay quốc tế. Để thực hiện hoài bão này, Đường Yên từng thi đỗ vào chuyên ngành hàng không của Trường Nghề Kỹ thuật Thương mại Thượng Hải. Tuy nhiên, cô không vượt qua được vòng kiểm tra sức khỏe của hãng hàng không Shanghai Airlines nên phải bỏ dở ước mơ.

Cơ duyên sau đó đưa Đường Yên đến với một cuộc thi sắc đẹp mang tên Shulei Century Star năm 2001. Ban đầu, cô tham gia cuộc thi như một trải nghiệm mới, nhưng không ngờ lại giành giải ba tại vòng thi Thượng Hải và xuất sắc đoạt ngôi vị quán quân toàn quốc. Thành tích này mở ra cho nữ diễn viên một cánh cửa hoàn toàn khác. Nhận thấy con gái có tố chất nghệ thuật, gia đình cũng khuyến khích cô thử sức với con đường diễn xuất và showbiz có một Đường Yên như hiện tại.

Ảnh: Sina

Về đời tư, Đường Yên có cuộc hôn nhân viên mãn với nam diễn viên La Tấn. Hai người công khai chuyện tình cảm vào năm 2016 sau thời gian hợp tác trong nhiều dự án phim truyền hình. Đến tháng 10/2018, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Kể từ khi lập gia đình, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng, hạn chế chia sẻ những khoảnh khắc cá nhân và cũng không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như giai đoạn trước.

Dù vậy, Đường Yên không hoàn toàn rời xa nghệ thuật. Cô vẫn lựa chọn những dự án phù hợp, thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện và duy trì hoạt động trong ngành giải trí. Thành công của Phồn Hoa cho thấy nữ diễn viên vẫn có sức hút riêng sau khi lập gia đình, thậm chí còn có cơ hội làm mới hình ảnh và nhận được sự đánh giá tích cực hơn về diễn xuất.

Ảnh: Sina

Bên cạnh sự nghiệp và cuộc hôn nhân hạnh phúc, khối tài sản của Đường Yên cũng khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Theo bảng xếp hạng do QQ công bố, trong năm 2026, nữ diễn viên đứng vị trí số 1 trong danh sách những minh tinh nữ giàu nhất Cbiz, vượt qua cả Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Đào với tài sản ước tính lên tới 9 tỷ NDT (khoảng 34.296 tỷ đồng).

Theo những thông tin được công bố, khối tài sản này được cho là đến từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đó, thu nhập tích lũy từ hoạt động nghệ thuật ước tính vượt 3,5 tỷ NDT (13,5 nghìn tỷ). Ngoài ra, Đường Yên còn được cho là từng tham gia đầu tư, nắm giữ cổ phần tại các công ty trong ngành giải trí và thu về hơn 5,5 tỷ NDT (21,3 nghìn tỷ) từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần. Nữ diễn viên cũng được cho là sở hữu danh mục bất động sản có giá trị lớn tại những khu vực đắc địa như Thượng Hải và Bắc Kinh, giá trị ước tính trên 2 tỷ NDT (7,7 nghìn tỷ).

Ảnh: Sina

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Đường Yên vốn không thường xuyên khoe khoang cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội. Trái lại, cô khá kín tiếng, ít chia sẻ về tài sản, hoạt động kinh doanh hay những khoản đầu tư cá nhân. Chính vì vậy, khi thông tin về khối tài sản 34 nghìn tỷ đồng được công bố, nữ diễn viên được truyền thông gọi là "đại gia ngầm" của showbiz Hoa ngữ. Xét ở hiện tại, Đường Yên vẫn là mỹ nhân quyền lực trong showbiz, có cả cuộc sống riêng lẫn sự nghiệp trọn vẹn mà ai nhìn vào cũng ao ước.