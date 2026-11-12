Mỹ nhân 9x xả thân cắt bỏ mái tóc dài, để mặt mộc phờ phạc trên phim trường trinh thám, khiến khán giả thảng thốt không nhận ra thần tượng

Đây là lần đầu mỹ nhân sinh năm 1998 cắt tóc thật cho vai diễn, cũng là bước rẽ rõ nhất khỏi hình ảnh thiếu nữ ngọt ngào đã gắn bó gần một thập kỷ.

Ngày 10/11, chủ đề "Đây mà là Tống Tổ Nhi sao?" leo lên vị trí thứ 6 bảng xếp hạng văn hóa giải trí trên Weibo. Nguyên nhân là những hình ảnh hậu trường mới từ phim trường "Hàn dạ vô thanh", bộ phim trinh thám mà nữ diễn viên đang quay.

Trong ảnh, Tống Tổ Nhi để mái tóc ngắn ngang tai hơi rối, khoác áo jean xanh sờn màu, tay ôm xấp tài liệu dày đặc những dòng đánh dấu. Ở một khung hình khác, cô đứng giữa đám cỏ dại, tay chạm gáy, ánh mắt lạnh và mệt mỏi. Không còn đôi má phúng phính hay nụ cười tinh nghịch quen thuộc, nhiều người xem phải đọc chú thích mới biết đây là Tống Tổ Nhi.

Tạo hình tóc ngắn của Tống Tổ Nhi cho bộ phim trinh thám "Hàn dạ vô thanh". Ảnh: Weibo

Phản ứng của khán giả chủ yếu là bất ngờ thú vị. Bởi lâu nay, cái tên Tống Tổ Nhi gắn với những vai thiếu nữ lanh lợi, xinh như búp bê, từ Tứ Mỹ trong "Những đứa con nhà họ Kiều" đến Tiểu Kiều trong "Chiết Yêu". Lần này, vẻ đẹp của cô được cư dân mạng mô tả bằng những chữ như "ngầu", "phi giới tính", "có khí chất thiếu niên".

Hình ảnh Tống Tổ Nhi với mái tóc ngắn rối, gương mặt gần như để mộc trên phim trường. Ảnh: Weibo

Cắt tóc thật, giấu kín hơn một tháng

Mái tóc ngắn này không phải tóc giả. Theo các tài khoản giải trí trên Weibo, Tống Tổ Nhi đã cắt bỏ mái tóc dài từ cuối tháng 7, ngay sau khi đóng máy một dự án trước đó, để có thời gian làm quen với trạng thái nhân vật. Phải đến ngày 1/9, khi "Hàn dạ vô thanh" chính thức khai máy tại Hoành Điếm, cô mới lần đầu xuất hiện công khai với kiểu tóc mới.

Khi nghi vấn "đội tóc giả" xuất hiện, một đoạn clip cận cảnh sau đó đã cho thấy đây là tóc thật. Kênh tin tức Trung Quốc Lam (Chiết Giang) dẫn lời nhà tạo mẫu tóc của Tống Tổ Nhi cho biết tạo hình tóc ngắn cho phim mới đã được ấp ủ suốt nửa năm trước khi thực sự cắt.

Ngày 22/9, Tống Tổ Nhi xuất hiện tại một sự kiện thương hiệu với mái tóc ngắn vuốt ngược hiệu ứng ướt, phối áo khoác đỏ. Chủ đề về "mái tóc ngắn ướt đầy anh khí" của cô nhanh chóng lên hot search, nhiều người gọi cô là "trần nhà tóc ngắn của mỹ nhân nét đẹp đậm". Đến giữa tháng 10, các đoạn clip quay lén trên phim trường, trong đó Tống Tổ Nhi gần như không trang điểm, đi lại trên phố trong trang phục tối màu, tiếp tục được chia sẻ rộng rãi.

Mái tóc ngắn mang lại cho Tống Tổ Nhi vẻ cá tính, khác hẳn hình ảnh ngọt ngào quen thuộc. Ảnh: Weibo

Vai nữ phóng viên trong vụ án kéo dài 25 năm

"Hàn dạ vô thanh" (tạm dịch: Đêm lạnh không tiếng động) chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ngô Trung Toàn, người đồng thời đảm nhận vai trò biên kịch. Theo Baidu Baike, phim dài 16 tập, lấy bối cảnh vùng Đông Bắc Trung Quốc trong thời kỳ làn sóng công nhân mất việc hàng loạt, với bốn tuyến thời gian trải dài từ năm 1996 đến năm 2021. Nguyên tác được lấy cảm hứng từ một vụ án có thật ở Đông Bắc.

Tống Tổ Nhi vào vai Đinh Duy Quân, nữ phóng viên lần theo một chuỗi án mạng và dần bị cuốn vào số phận của hai người đàn ông: cảnh sát hình sự Trình Tùng Nham và tội phạm Vương Tương Hựu. Năm 1996, Vương Tương Hựu vừa được vào biên chế chính thức đã bị cho thôi việc, rồi trớ trêu dính vào một vụ án và bị Trình Tùng Nham bắt giữ. Mười năm sau, vừa ra tù, anh ta lại gây án và một lần nữa sa lưới, rồi đề nghị lập công chuộc tội. Đinh Duy Quân là mắt xích then chốt kéo những bí mật bị chôn vùi suốt hơn hai thập kỷ ra ánh sáng.

Nhân vật này đòi hỏi sự lạnh lùng, quyết đoán và chất mộc của một người làm báo thập niên 90, điều mà mái tóc dài mềm mại khó lòng truyền tải. Với khán giả theo dõi Tống Tổ Nhi lâu năm, việc cô chủ động đánh đổi hình ảnh ngọt ngào để bước vào dòng phim trinh thám hiện thực là tín hiệu cho thấy nữ diễn viên đang nghiêm túc mở rộng biên độ diễn xuất.

Tống Tổ Nhi, tên thật Tôn Phàm Thanh, sinh năm 1998 tại Thiên Tân, đóng phim từ khi còn là diễn viên nhí và tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2022. Năm 2023, cô bị một cựu kế toán của studio tố cáo liên quan đến vấn đề thuế, sự nghiệp vì thế chững lại một thời gian. Sau khi trở lại với "Chiết Yêu" đóng cùng Lưu Vũ Ninh, cô liên tục nhận dự án mới. Ngoài "Hàn dạ vô thanh", trong tay Tống Tổ Nhi hiện còn các phim chờ phát sóng như "Tư cung lệnh", "Biểu muội vạn phúc" và "Nhập cục".