Phim Trung Quốc giật top 1 tại 15 nước có cả Việt Nam: Nam chính cao 1m88 còn đẹp mê, nữ chính visual nịnh mắt

Bộ phim này đang quá hot khi top 1 tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Gấp Ánh Trăng (hay Chiết Ánh Trăng) là tác phẩm cuối cùng được chuyển thể thuộc vũ trụ Nam Vu của tác giả Trúc Dĩ sau Vụng Trộm Không Thể Giấu và Khó Dỗ Dành. Cả ba câu chuyện đều lấy bối cảnh tại thành phố Nam Vu, với những nhân vật có mối liên hệ với nhau, tạo nên một thế giới ngôn tình được đông đảo độc giả yêu thích.

Gấp Ánh Trăng đang chiếm top 1 iQIYI tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

So với hai tác phẩm chuyển thể trước đó, đáng tiếc là sức hút của Gấp Ánh Trăng tại thị trường Trung Quốc có phần lép vế. Trong khi hai bộ phim trước đều tạo được tiếng vang và giúp dàn diễn viên gia tăng độ nhận diện và khẳng định vị thế, tác phẩm mới lại chưa thể tạo ra hiệu ứng bùng nổ tương tự.

Phim chiếm top 1 thịnh hành trên BXH iQIYI Việt Nam.

Tuy nhiên, tại thị trường quốc tế, Gấp Ánh Trăng vẫn nhận được sự quan tâm. Theo thông tin đang được chia sẻ, bộ phim đã vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng iQIYI tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Phim xuất hiện trên bảng led khổng lồ tại những trung tâm thương mại sầm uất tại Myeongdong và Sinchon, Hàn Quốc.

Về nội dung, Gấp Ánh Trăng xoay quanh Vân Li, một cô gái mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, quyết định đến Nam Vu học cao học để chứng minh khả năng sống tự lập. Trong một lần tham gia trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, cô bất ngờ gặp lại Phó Thức Tắc, chàng thiên tài từng khiến mình say nắng từ thời trung học. Vì tình yêu, Vân Li dần vượt qua sự nhút nhát, chủ động theo đuổi người trong mộng. Thế nhưng, khi đã đến bên nhau, những khác biệt trong suy nghĩ cùng tổn thương quá khứ khiến cả hai phải chia tay. Câu chuyện sau đó tiếp tục với hành trình trưởng thành, chữa lành và tìm lại tình yêu của bộ đôi nhân vật chính.

Bộ phim do Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đóng chính. Lâm Nhất vốn là một trong những mỹ nam ngôn tình nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, sở hữu chiều cao 1m88 cùng gương mặt điển trai, cuốn hút. Ngoại hình cao ráo và khí chất có phần lạnh lùng giúp anh khá phù hợp với hình tượng thiên tài Phó Thức Tắc. Trong khi đó, Lư Dục Hiểu ghi điểm nhờ nhan sắc trong trẻo, dịu dàng và dễ tạo thiện cảm. Vẻ đẹp tự nhiên cùng phong thái nhẹ nhàng của nữ diễn viên được xem là khá tương đồng với hình tượng Vân Li trong nguyên tác.

Theo đánh giá của những khán giả đã theo dõi, Gấp Ánh Trăng sở hữu nội dung nhẹ nhàng, nhịp phim chậm rãi, không có quá nhiều tình tiết kịch tính hay những màn tranh đấu tình cảm gay gắt. Thay vào đó, tác phẩm tập trung khai thác những rung động, quá trình trưởng thành và chữa lành của các nhân vật. Chính vì vậy, dù khó tạo nên sức hút bùng nổ như Vụng Trộm Không Thể Giấu hay Khó Dỗ Dành, Gấp Ánh Trăng vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho những khán giả yêu thích dòng phim ngôn tình ngọt ngào, bình yên và không quá nhiều drama.

Nguồn: Sina