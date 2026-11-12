Làn sóng chỉ trích Joo Ji Hoon dâng cao chưa từng thấy: Bị mỉa mai từ màu da tới kiểu tóc, "trông y như chủ hộp đêm"

Chưa bao giờ Joo Ji Hoon phải đối diện với làn sóng chê bai mạnh mẽ thế này.

Mới ra mắt hơn một tuần, Hoàng Hậu Tái Hôn đã phải đối diện với hàng loạt tranh cãi gay gắt trên truyền thông và các diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc. Được đầu tư lớn, quy tụ dàn diễn viên toàn những ngôi sao đình đám như Shin Min Ah, Joo Ji Hoon, Lee Se Young và Lee Jong Suk, bộ phim vốn nhận được rất nhiều kỳ vọng trước ngày lên sóng. Thế nhưng, cái tên trở thành tâm điểm của những lời bàn tán, thậm chí hứng chịu nhiều chỉ trích nhất lại là Joo Ji Hoon. Đáng nói, đây là nam diễn viên mà những năm gần đây gần như đóng phim nào cũng gây sốt, liên tục được tung hô khắp châu Á và thậm chí tạo được sức hút trên phạm vi toàn cầu.

Trong Hoàng Hậu Tái Hôn, Joo Ji Hoon đảm nhận vai Sovieshu, vị hoàng đế quyền lực của đế quốc phương Đông. Đây vốn là nhân vật có ngoại hình nổi bật trong nguyên tác webtoon, sở hữu khí chất vương giả, vẻ ngoài điển trai và phong thái của một vị vua khiến nhiều độc giả say mê. Chính vì vậy, ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên của Joo Ji Hoon trong tạo hình Sovieshu được công bố, nam diễn viên đã trở thành đối tượng bị đặt lên bàn cân so sánh với hình dung của khán giả. Và khi phim chính thức phát hành, những lời chê bai cũng ngày càng xuất hiện dày đặc.

Một trong những vấn đề bị nhắc đến nhiều nhất là màu da của Joo Ji Hoon. Trên màn ảnh, nam diễn viên xuất hiện với làn da khá tối, có phần xỉn màu và tạo cảm giác thiếu sức sống. Không ít khán giả cho rằng màu da này quá khác biệt so với những nhân vật còn lại, đặc biệt khi đứng cạnh các diễn viên có tông da sáng như Shin Min Ah hay Lee Se Young. Sự tương phản khiến gương mặt Joo Ji Hoon càng trở nên nổi bật theo một cách không mong muốn. Có người thậm chí đặt câu hỏi liệu nam diễn viên có đang gặp vấn đề sức khỏe hay không, trong khi những người khác cho rằng anh trông như vừa trải qua nhiều đêm mất ngủ.

Khán giả hoang mang về làn da ngăm đến mức thiếu sức sống của Joo Ji Hoon

Nhất là khi đặt cạnh một Lee Jong Suk quá trắng

Trên các diễn đàn trực tuyến, những bình luận mỉa mai cũng xuất hiện liên tục. Có khán giả đùa rằng đoàn phim nên chiếu thêm đèn phản quang cho Joo Ji Hoon, bởi gương mặt anh trông quá tối so với tổng thể khung hình. Một số ý kiến còn nhận xét màu da của nam diễn viên khiến anh giống như vừa đi quay phim ngoài trời nhiều ngày, hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh một vị hoàng đế sống trong cung điện xa hoa. Không dừng lại ở đó, kiểu tóc của Joo Ji Hoon cũng trở thành đề tài bị soi xét. Khán giả cho rằng diện mạo hiện tại chưa thể hiện được vẻ lịch lãm, quyền lực và sức hút vốn có của Sovieshu trong nguyên tác. Khi kết hợp với màu da tối, kiểu tóc càng khiến tổng thể gương mặt nam diễn viên bị nhận xét là già dặn, mệt mỏi hơn so với hình dung về nhân vật.

Tuy nhiên, thứ khiến Joo Ji Hoon nhận về những lời bình luận gay gắt nhất có lẽ vẫn là phục trang. Những bộ đồ mà đoàn phim chuẩn bị cho Sovieshu bị nhiều khán giả đánh giá là quá sặc sỡ, lòe loẹt, thiếu đi sự sang trọng và uy nghiêm cần có ở một vị hoàng đế. Chiếc áo khoác màu xanh mint cùng những thiết kế có màu sắc nổi bật của nhân vật liên tục bị đem ra chế giễu. Có người ví Joo Ji Hoon trông chẳng khác nào một ca sĩ nhạc trot đang chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, người khác lại cho rằng anh giống chủ hộp đêm hơn là một vị vua cai trị cả đế quốc. Thậm chí, trang phục của nam diễn viên còn bị so sánh với những bộ đồ hóa trang trong chương trình truyền hình Surprise, khiến nhiều người khó hiểu trước lựa chọn tạo hình của ekip.

Bức hình đang cực viral của Hoàng Hậu Tái Hôn khiến Ju Ji Hoon nhận bão chê bai

Điều thú vị là bản thân Joo Ji Hoon cũng không ít lần bày tỏ sự bối rối trước những bộ trang phục này. Trong một cuộc trò chuyện trên chương trình Civilization Express, nam diễn viên tiết lộ có những thiết kế khiến anh phải tự hỏi liệu mình có thực sự nên mặc chúng hay không. Một số bộ đồ có phần cổ khoét sâu, chất liệu xuyên thấu khiến anh cảm thấy không thoải mái, thậm chí phải hỏi ý kiến những người xung quanh xem diện mạo như vậy có ổn hay không. Anh còn hài hước bàn về ranh giới giữa sự đoan trang và táo bạo trong trang phục của một vị hoàng đế. Trước đó, trong video của W Korea, Joo Ji Hoon cũng từng kể về việc phải đề nghị thay đổi một số thiết kế quá hở. Shin Min Ah thậm chí tiết lộ cô từng bật cười khi nhìn thấy bạn diễn xuất hiện trong bộ trang phục lưới và ren, đến mức phải thực hiện lại cảnh quay đầu tiên.

Đến Joo Ji Hoon cũng ngại vì trang phục trong phim của mình

Nhìn chung, những lời chê bai dành cho Joo Ji Hoon tập trung chủ yếu vào diện mạo và lựa chọn tạo hình nhân vật. Từ màu da, kiểu tóc, gương mặt cho đến những bộ trang phục có phần khó hiểu, gần như không yếu tố nào trong ngoại hình của nam diễn viên thoát khỏi sự săm soi. Sự việc càng gây chú ý khi đặt cạnh hình ảnh Thái tử Lee Shin mà Joo Ji Hoon từng thể hiện trong Goong cách đây gần 20 năm. Từng được xem là một trong những hình tượng hoàng tộc kinh điển trên màn ảnh Hàn Quốc, nam diễn viên nay lại trở thành tâm điểm của những lời mỉa mai khi một lần nữa khoác lên mình trang phục hoàng gia.

Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận rằng những tranh cãi kể trên chủ yếu xoay quanh các yếu tố bên ngoài, từ phục trang, hóa trang đến cách xử lý ánh sáng và màu sắc trên màn ảnh. Chúng không thực sự phản ánh năng lực diễn xuất của Joo Ji Hoon. Trên thực tế, nam diễn viên vẫn thể hiện khá tốt nhân vật Sovieshu, từ phong thái của một vị vua nắm trong tay quyền lực cho đến nét kiêu ngạo, lạnh lùng và sự áp đặt trong cách đối diện với những người xung quanh. Anh vẫn cho thấy kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, biết cách tạo ra khí chất riêng cho nhân vật mà không cần quá nhiều lời thoại hay những biểu cảm cường điệu. Có thể tạo hình Sovieshu chưa đáp ứng được kỳ vọng của một bộ phận khán giả, nhưng điều đó không đồng nghĩa Joo Ji Hoon đáng phải hứng chịu những lời công kích nặng nề đến vậy. Sau tất cả, một kiểu tóc chưa đẹp hay một bộ trang phục chưa phù hợp cũng không thể phủ nhận năng lực của nam diễn viên đã có nhiều năm khẳng định vị trí trong làng giải trí Hàn Quốc.