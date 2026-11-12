Phim Trung Quốc mới chiếu đã giúp NSX đạt mức tăng trưởng cao nhất năm: Nữ chính xinh ơi là xinh, diễn tiến bộ ngỡ ngàng

Bộ phim Trung liên tiếp gặt hái nhiều thành tích chỉ sau ít ngày lên sóng.

Hội mọt phim Trung Quốc vừa có thêm một tác phẩm siêu hot mang tên Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, với sự tham gia của Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành. Dù không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng hay được quảng bá theo hướng bom tấn, bộ phim vẫn nhanh chóng tạo được hiệu ứng sau khi lên sóng. Chỉ sau 33 giờ lên sóng, Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây đã vượt 100 triệu điểm nhiệt trên Mango TV, sau đó tiếp tục cán mốc 200 triệu rồi 300 triệu.

Sức hút lan rộng sang các nền tảng khác khi tác phẩm vượt 150 triệu điểm nhiệt trên Douyin, đạt hơn 44 triệu lượt xem cùng 93.000 lượt thảo luận trên Xiaohongshu và vượt 57 triệu điểm nhiệt trên Weibo. Đến ngày 10/11, phim còn dẫn đầu bảng xếp hạng nhiệt Maoyan. Theo Media Spoiler Brother, tác phẩm góp phần giúp Mango TV tăng hơn 100.000 lượt tải ứng dụng trong một ngày, lập kỷ lục tăng trưởng người dùng mới trong 1 năm qua.

Trong Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, Dương Siêu Việt đảm nhận vai Trịnh Vũ, một nữ sinh ngành Sinh học có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Không có cuộc sống sinh viên vô tư như nhiều bạn bè đồng trang lứa, cô phải gồng gánh trách nhiệm chăm sóc người mẹ đang nằm trong trạng thái sống thực vật. Học bổng và những công việc làm thêm trở thành nguồn sống quan trọng, giúp Trịnh Vũ duy trì việc học cũng như trang trải những khoản chi phí thiết yếu.

Cuộc sống vốn đã nhiều áp lực càng trở nên khó khăn khi Trịnh Vũ phải cạnh tranh học bổng với Trần Nghiễn Châu (Đổng Tư Thành), một nam sinh có thành tích học tập xuất sắc nhưng lại mang trong mình những tổn thương riêng sau biến cố gia đình và ca phẫu thuật tim. Từ những người ban đầu đứng ở hai đầu chiến tuyến, cả hai dần bước vào cuộc sống của nhau, chứng kiến những khó khăn mà đối phương phải âm thầm chịu đựng. Câu chuyện tình cảm vì thế không đơn thuần xoay quanh những rung động tuổi trẻ mà còn là hành trình hai con người cùng tìm thấy sự đồng cảm, nâng đỡ và chữa lành.

Điểm khiến tạo hình của Dương Siêu Việt trong Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây được yêu thích nằm ở sự tương phản giữa hoàn cảnh nhân vật và nhan sắc nữ diễn viên. Vào vai một cô gái có gia cảnh nghèo khó, Trịnh Vũ thường xuất hiện với những bộ quần áo bình dân, mái tóc ngắn có phần lộn xộn, gương mặt gần như không trang điểm. Dù không được chăm chút bằng váy áo hay phụ kiện cầu kỳ, cô vẫn sở hữu diện mạo xinh xắn, làn da hồng hào, đôi mắt to tròn và đường nét thanh tú. Vẻ đẹp trong trẻo của Dương Siêu Việt khiến nhân vật dù có phần lam lũ vẫn sáng bừng trong từng khung hình.

Ngoài đời, Dương Siêu Việt cũng thường xuyên trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện tại sự kiện, trên thảm đỏ hay trong các bộ ảnh thời trang. Khác với vẻ giản dị của Trịnh Vũ, nữ diễn viên có thể biến hóa linh hoạt với nhiều phong cách, từ ngọt ngào, nữ tính đến sang chảnh, kiêu kỳ. Những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa cầu kỳ hay khoảnh khắc đời thường của cô cũng thường nhận về lượng tương tác lớn. Thậm chí, cộng đồng mạng Trung Quốc còn không tiếc lời khen ngợi, ví von nhan sắc Dương Siêu Việt đẹp hơn AI.

Được xem là một trong những "tiểu hoa" nổi bật của lứa 95, Dương Siêu Việt cũng từng phải đối mặt với không ít lời chê bai về năng lực diễn xuất. Xuất thân từ chương trình tuyển tú Sáng Tạo 101, không được đào tạo diễn xuất bài bản, Dương Siêu Việt bị gắn mác "bình hoa di động", thậm chí là "thảm họa diễn xuất" sau những lần thể hiện thiếu tự nhiên, biểu cảm cường điệu trong các bộ phim đầu tay.

Những năm gần đây, nữ diễn viên cho thấy quyết tâm cải thiện bản thân thay vì chỉ dựa vào lợi thế ngoại hình. Năm 2024, cô thử sức với sân khấu kịch qua vở Xin Chào, Kẻ Điên!, hoàn thành 22 suất diễn trong chuyến lưu diễn, qua đó có thêm cơ hội rèn luyện đài từ, biểu cảm và khả năng nhập vai. Trên màn ảnh, cô cũng tiếp tục góp mặt trong Nếu Bôn Ba Là Định Mệnh Của Tôi, Mặc Vũ Vân Gian và một số dự án khác, từng bước thử nghiệm những dạng nhân vật đa dạng hơn.

Đến Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, nỗ lực ấy bắt đầu nhận được những phản hồi tích cực. Dương Siêu Việt đã kiểm soát được biểu cảm ổn định hơn. dùng ánh mắt mệt mỏi, giọng nói khàn nhẹ và những cử chỉ nhỏ để khắc họa một cô gái bị cuộc sống bào mòn nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Một số phân cảnh khóc, đặc biệt là những khoảnh khắc nhân vật cố kìm nén nước mắt, được khán giả đánh giá có cảm xúc và sức lay động. Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều về độ tự nhiên trong một số cảnh diễn, nhiều người đã nhìn nhận đây là một bước tiến đáng kể, thậm chí xem Trịnh Vũ là một trong những vai diễn phù hợp nhất với Dương Siêu Việt từ trước đến nay.