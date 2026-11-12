10 tạo hình cổ trang đẹp nhất của dàn mỹ nhân Hoa ngữ: Số 1 nổi bật hơn cả Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi

Mỗi người mang một phong cách riêng, có người thanh tú, ngọt ngào, có người kiêu sa, quyền quý khiến khán giả khó quên ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tạo hình cổ trang là một trong những yếu tố giúp mỹ nhân Hoa ngữ ghi dấu ấn trên màn ảnh. Có người gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú, có người lại nổi bật nhờ khí chất kiêu sa cùng những bộ trang phục cầu kỳ. Qua mỗi tác phẩm, các nữ diễn viên cũng có cơ hội thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, từ tạo hình tiên khí đến vẻ đẹp quyền quý của những tiểu thư, công chúa. Dưới đây là 10 mỹ nhân sở hữu tạo hình cổ trang đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ.

10. Chương Nhược Nam (Vũ Lâm Linh)

Trong Vũ Lâm Linh, Chương Nhược Nam vào vai Hoắc Linh Lung, tiểu thư của Linh Lung sơn trang có tính cách hoạt bát, mạnh mẽ. Cô rời bỏ cuộc hôn nhân sắp đặt, đồng hành cùng Triển Chiêu điều tra thế lực Tương Dương Vương. Tạo hình của nữ diễn viên không quá cầu kỳ nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp thanh tú, trẻ trung và phù hợp với hình tượng nữ hiệp.

9. Lý Nhất Đồng (Vân Tú Hành)

Dù Vân Tú Hành nhận nhiều phản hồi tiêu cực vì thay đổi nguyên tác, tạo hình của Lý Nhất Đồng vẫn là điểm sáng hiếm hoi. Ngôi sao sinh năm 1990 sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, đáng yêu, phù hợp với những bộ trang phục cổ trang có màu sắc nhẹ nhàng. Nhan sắc của cô được nhận xét là một trong những yếu tố giúp Vân Tú Hành giữ được sức hút nhất định.

8. Lưu Tá Ninh (Quy Lương Thần)

Trong Quy Lương Thần, Lưu Tá Ninh đảm nhận vai trưởng công chúa Mộ Dung Quân, người phải bước vào cuộc hôn nhân chính trị với Vũ Văn Lương Thời. Tạo hình của cô lấy cảm hứng từ trang phục thời Tần Hán, mang vẻ đẹp trang nhã, cổ điển. Những bộ trang phục vừa tôn lên khí chất cao quý, vừa phù hợp với thân phận công chúa của nhân vật.

7. Lư Dục Hiểu (Nhập Thanh Vân)

Lư Dục Hiểu gây chú ý với tạo hình trong Nhập Thanh Vân khi hóa thân thành nữ chiến thần Minh Ý. Sau khi thất bại trước Kỷ Bá Tể, cô mất đi linh mạch và phải cải trang thành vũ cơ để tìm thuốc giải. Nhập Thanh Vân theo đuổi phong cách kỳ ảo phương Đông với trang phục lộng lẫy, giúp mỹ nhân 9x khoe vẻ đẹp mong manh, thanh thoát.

6. Châu Dã (Nhất Âu Xuân)

Châu Dã vào vai Tạ Thanh Viên trong Nhất Âu Xuân, cô gái trở về gia tộc để báo thù sau khi trải qua nhiều biến cố. Dù tạo hình chưa thực sự mang đậm nét cổ điển, nhan sắc nổi bật của người đẹp vẫn giúp cô cân được nhiều kiểu trang phục. Gương mặt sắc sảo cùng thần thái lạnh lùng khiến Châu Dã trở thành một trong những điểm thu hút của phim.

5. Lâm Doãn (Quy Loan)

Trong Quy Loan, Lâm Doãn đảm nhận vai Ôn Du, công chúa sang Nam Trần cầu viện binh và gặp gỡ Tiêu Lệ. Tạo hình của cô được lấy cảm hứng từ trang phục quý nữ thời Nam Triều Tề Lương, mang nét mềm mại, thanh lịch. Những bộ trang phục cầu kỳ nhưng không quá phô trương giúp Lâm Doãn thể hiện trọn vẹn khí chất của một nàng công chúa.

4. Triệu Lộ Tư (Rèm Ngọc Châu Sa)

Rèm Ngọc Châu Sa mang đến cho Triệu Lộ Tư nhiều tạo hình lấy cảm hứng từ thời Đường, từ trang phục thường ngày đến hình ảnh vũ cơ quyến rũ. Cô vào vai Đoan Ngọ, cô gái từng làm nô lệ khai thác ngọc trai nhưng luôn tìm cách thay đổi số phận. Vẻ đẹp ngọt ngào cùng khả năng biến hóa đa dạng giúp nữ diễn viên nổi bật trong nhiều phân cảnh.

3. Vương Sở Nhiên (Phù Sinh)

Vương Sở Nhiên vốn được đánh giá cao về nhan sắc qua các phim Thanh Bình Nhạc, Liễu Chu Ký và Còn Ra Thể Thống Gì Nữa. Còn trong Phù Sinh, cô hóa thân thành Sa La, một cây yêu nghìn năm có cơ hội gặp gỡ thiếu soái Ngao Xích. Tạo hình của cô mang màu sắc kỳ ảo, kết hợp trang phục của nhiều thời đại, càng làm nổi bật vẻ đẹp cổ điển và khí chất thanh tao.

2. Điền Hi Vi (Gả Kim Thoa)

Sau Trục Ngọc, Điền Hi Vi tiếp tục gây chú ý với vai A Sửu, cô gái xuất thân thấp kém phải thay thế tiểu thư nhà quyền quý đi lấy chồng trong Gả Kim Thoa. Tạo hình phim lấy cảm hứng từ trang phục thời Hán và Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, có thiết kế cầu kỳ, màu sắc hài hòa. Những bộ trang phục này giúp Điền Hi Vi khoe vẻ đẹp ngọt ngào, đồng thời tạo cảm giác sang trọng, chỉn chu.

1. Tống Tổ Nhi (Khom Lưng)

Tống Tổ Nhi đứng đầu danh sách nhờ tạo hình trong Khom Lưng. Lấy bối cảnh thời Tam Quốc, bộ phim mang đến phong cách có nét riêng, khác với nhiều tác phẩm cổ trang quen thuộc. Tống Tổ Nhi vào vai Tiểu Kiều, cháu gái của gia chủ Yên Châu, sở hữu nhan sắc nổi bật và sự thông minh, lanh lợi. Từ trang phục đến kiểu tóc đều được chăm chút, kết hợp với đường nét gương mặt cổ điển giúp Tống Tổ Nhi toát lên khí chất của một đại mỹ nhân thời loạn.