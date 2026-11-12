Phim Hàn đang chiếu đã thắng Daesang giữa 223 tác phẩm, cặp đôi chính gây sốt

Dù còn chưa chiếu xong nhưng phim Hàn này đã nhận được một giải thưởng danh giá.

Tại lễ trao giải Broadcasting Content Awards 2026 diễn ra ngày 11/11, bộ phim 100 Days of Deception (100 Ngày Lừa Dối) đã xuất sắc giành Daesang, giải thưởng cao nhất của sự kiện. Tác phẩm do vượt qua 223 đối thủ trong tổng số 224 tác phẩm tham gia xét chọn, bất chấp việc vẫn đang trong quá trình phát sóng.

100 Ngày Lừa Dối chưa chiếu hết đã được trao Daesang.

Đây là giải thưởng nằm trong khuôn khổ Next Generation Media Festival 2026, do Ủy ban Truyền thông và Truyền hình Hàn Quốc phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Phát thanh, Truyền thông và Tần số Hàn Quốc (KCA) tổ chức. Giải tôn vinh các chương trình nổi bật thuộc hoạt động hỗ trợ sản xuất nội dung phát sóng, với tiêu chí chú trọng chất lượng, tính sáng tạo và mức độ hoàn thiện.

Broadcasting Content Awards 2026 là giải thưởng do do Ủy ban Truyền thông và Truyền hình Hàn Quốc phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Phát thanh, Truyền thông và Tần số Hàn Quốc (KCA) tổ chức.

Lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1932, khi bán đảo Triều Tiên nằm dưới ách đô hộ của Nhật Bản, 100 Days Of Deception xoay quanh Lee Ga Kyung, nữ móc túi tài năng chỉ mong kiếm đủ tiền sang Mỹ bắt đầu cuộc đời mới. Thế nhưng, cô được giao nhiệm vụ nằm vùng cho lực lượng đấu tranh giành độc lập, thâm nhập Phủ Tổng đốc trong 100 ngày. Tại đây, Ga Kyung chạm trán Kim Tae Woong, phiên dịch viên ưu tú mang thân phận Nhật Bản Sato Hideo. Cả hai dần bị cuốn vào cuộc đấu trí nguy hiểm và mối tình nhiều giằng xé.

Hai vai chính được giao cho Kim Yoo Jung và Park Jin Young. Kim Yoo Jung được khen ngợi nhờ khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa nét tinh nghịch, lanh lợi và những phân đoạn nặng tâm lý. Trong khi đó, Park Jin Young gây ấn tượng rất mạnh bằng ánh mắt cùng lối diễn nội tâm tiết chế. Cho những ai chưa biết, nam diễn viên là người cuối cùng trong dàn cast chính chốt tham gia, thế nhưng lại đang là ngôi sao tỏa sáng nhất. Chính vì thế, anh được truyền thông gọi là nước cờ thần của đoàn phim 100 Days Of Deception.

Park Jin Young đang là cái tên đáng chú ý nhất làng phim Hàn hiện tại.

Bên cạnh đó, những diễn viên gạo cội Kim Hyun Joo, Lee Moo Saeng và Jin Seon Kyu cũng có màn trình diễn ấn tượng, góp phần mang đến sự hoàn hảo cho bộ phim.

Không chỉ diễn xuất, 100 Days Of Deception còn được báo chí Hàn Quốc ghi nhận nhờ kịch bản chặt chẽ, nhịp kể cuốn hút, phần hình ảnh chỉn chu và những màn đối thoại bằng tiếng Hàn, Nhật, Anh được các diễn viên đầu tư luyện tập nghiêm túc. Yếu tố gián điệp, lãng mạn và lịch sử cũng được đan xen hài hòa, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho tác phẩm.

Vì vậy, danh hiệu Daesang tại Broadcasting Content Awards 2026 là sự ghi nhận xứng đáng dành cho một tác phẩm xuất sắc đồng đều ở nhiều khía cạnh. Nếu tiếp tục duy trì phong độ đến tập cuối, 100 Ngày Lừa Dối hoàn toàn có thể trở thành ứng viên nặng ký ở nhiều hạng mục tại những giải thưởng lớn trong năm 2027, đặc biệt là Baeksang Arts Awards.