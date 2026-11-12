Lựa chọn của Minh Hằng khiến chồng doanh nhân hoang mang

Minh Hằng làm gì mà ông xã cũng không dám cản?

Chiều ngày 12/11, sự kiện showcase ra mắt dự án điện ảnh Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ chính thức diễn ra tại TP.HCM sau một thời gian dời lịch. Sự kiện quy tụ ê-kíp làm phim gồm đạo diễn Jack Carry On cùng dàn diễn viên chính như Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Đại Nghĩa, Phát La… Bên cạnh những chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim, sự xuất hiện của dàn cast cũng trở thành tâm điểm tại sự kiện.

Ê-kíp phim cùng dàn diễn viên Mẹ Mìn

Rima Thanh Vy diện váy cắt xẻ táo bạo trên thảm đỏ

Nhật Kim Anh

Khương Lê

Tại buổi giao lưu, nhà sản xuất và đạo diễn trẻ Jack Carry On đã có nhiều chia sẻ về quá trình thực hiện tác phẩm. Vì phim mang màu sắc tâm lý - kỳ ảo - giật gân với nhiều bối cảnh siêu thực, ê-kíp phải sử dụng khá nhiều vào công nghệ phông xanh và xử lý kỹ xảo hậu kỳ phức tạp. Quá trình hoàn thiện phim cũng gặp không ít áp lực về kiểm duyệt lẫn tiến độ, thậm chí đoàn phim và Minh Hằng từng phải sắp xếp lịch quay bổ sung trong 2 ngày để đảm bảo những thước phim ưng ý nhất trước khi chính thức ra rạp.

Showcase ra mắt chỉn chu và ấn tượng

Bên cạnh câu chuyện hậu trường, Minh Hằng trong vai nữ chính Mẹ Mìn cũng trở thành tâm điểm của truyền thông. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nữ diễn viên sau 3 năm vắng bóng, kể từ khi tạm lùi về sau để tập trung sinh con và vun vén cho tổ ấm nhỏ.

Không đi thảm đỏ mà xuất hiện tại sự kiện chính của buổi showcase, Minh Hằng gây ấn tượng khi mang luôn tinh thần tạo hình Mẹ Mìn lên sân khấu với phiên bản quyến rũ, sắc sảo. Nữ diễn viên diện tà áo dài đỏ rực nổi bật, kết hợp cùng mái tóc cam đỏ duỗi thẳng đầy cá tính, thu hút mọi ống kính máy ảnh.

Minh Hằng trong tạo hình Mẹ Mìn tại sự kiện

Vừa xinh đẹp vừa ma mị

Khi được phóng viên đặt câu hỏi về phản ứng của ông xã trước quyết định tái xuất bằng một bộ phim mang màu sắc kinh dị, kỳ ảo, Minh Hằng hài hước tiết lộ hành động "liều lĩnh" của mình từng khiến chồng một phen hoang mang.

"Chồng của Hằng có hoang mang không thì xin thưa là có. Anh ấy hỏi là ủa sao hồi đó giờ có đóng thể loại phim này đâu mà giờ nhận lời, Hằng mới nói vui là tại vì đó giờ không xem nên muốn đóng thử cho biết thế nào. Anh nhà của Hằng cũng biết Hằng khá lì, một khi thích cái gì là làm thôi, chắc là anh biết là không cấm được nên không cấm", Minh Hằng chia sẻ.

Minh Hằng chia sẻ về quyết định đóng Mẹ Mìn từng khiến chồng hoang mang (Clip: Team sự kiện)

Được biết, ông xã của Minh Hằng là doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 1977), hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc một công ty dệt may lớn tại Long An. Cặp đôi kết hôn vào tháng 6/2022 sau 6 năm hẹn hò kín tiếng và đón con trai đầu lòng vào tháng 8/2023. Từ khi kết hôn, tổ ấm nhỏ của Minh Hằng khiến người hâm mộ vừa quan tâm, vừa ngưỡng mộ.

Vốn được biết là người luôn đứng sau hậu thuẫn cho nhiều dự án nghệ thuật của vợ, nhưng lần này, Minh Hằng khẳng định cô tham gia Mẹ Mìn thuần túy với tư cách diễn viên. Người đẹp cho biết cả hai vợ chồng đều không góp vốn đầu tư vào dự án này. Tuy nhiên, cô cũng hài hước nói rẳng nếu phần 1 thành công rực rỡ, vợ chồng cô sẵn sàng cân nhắc đầu tư cho phần 2.

Minh Hằng làm Mẹ Mìn khiến ông xã hoang mang

Cụ thể hơn về lần trở lại này của Minh Hằng, cô đảm nhận hình tượng nhân vật Mẹ Mìn - một thực thể bí ẩn có khả năng biến điều ước của con người thành hiện thực nhưng mọi mong muốn đều đi kèm với những điều kiện và cái giá phải trả. Đây cũng là nhân vật nắm giữ vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt câu chuyện, đưa những người tham gia vào một trò chơi đầy cạm bẫy. Khác với những hình tượng quen thuộc trước đây, vai diễn lần này đòi hỏi Minh Hằng thể hiện màu sắc ma mị, quyền lực và khó đoán.

Về nội dung, Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ xoay quanh câu chuyện của Zoe (Rima Thanh Vy) - cô gái khao khát sự nổi tiếng và Hiếu (Khương Lê) - chàng trai ôm mộng trở thành tỷ phú. Cả hai vô tình nhận được điều ước từ Mẹ Mìn và nhanh chóng đổi đời, nhưng cũng từ đây, họ bị cuốn vào chuỗi biến cố kinh hoàng và những mâu thuẫn tâm lý khốc liệt. Bên cạnh bộ ba trung tâm, sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như Nhật Kim Anh, Đại Nghĩa, Phát La, Bé Tư, Thạch Thảo…, hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện "cổ tích" đầy tính tâm linh, kinh dị.

Ảnh: NSX

Một số hình ảnh khác tại showcase:

Minh Hằng

Nhật Kim Anh

Khương Lê

Rima Thanh Vy

Hạo Khang

Phát La



