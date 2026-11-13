Con trai Minh Hằng chiếm sạch spotlight giữa dàn sao siêu hot, viral hơn cả mẹ

Sự xuất hiện của con trai Minh Hằng khiến cư dân mạng phát cuồng.

Chiều ngày 12/11, Minh Hằng cùng dàn diễn viên phim điện ảnh Mẹ Mìn đã có mặt tại buổi showcase để giới thiệu dự án đến khán giả và truyền thông. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt như Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Hương Lê, Phát La... Ngay từ thảm đỏ, dàn nghệ sĩ đã thu hút sự chú ý với những màn xuất hiện nổi bật. Tuy nhiên, nhân vật bất ngờ chiếm trọn spotlight trong ngày hôm nay lại không phải bất kỳ diễn viên nào, mà là một gương mặt nhí vô cùng đặc biệt - bé Mỡ - con trai Minh Hằng.

Sau phần giao lưu, giới thiệu phim tại phòng chiếu và trò chuyện cùng báo chí, ekip Mẹ Mìn tiếp tục có hoạt động fan sign để ký tặng, gặp gỡ trực tiếp người hâm mộ. Đây cũng chính là lúc một tình huống ngoài dự kiến khiến cả sự kiện trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bé Mỡ bất ngờ xuất hiện tại khu vực fan sign, khiến chính Minh Hằng cũng không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy con trai.

Minh Hằng và con trai giao lưu với fan sau showcase phim Mẹ Mìn (Nguồn: Minh Hằng Stan)

Ngay sau đó, nữ diễn viên đã vui vẻ bế quý tử vào lòng, để bé ngồi cùng mẹ tại khu vực ký tặng khán giả. Từ một buổi giao lưu quảng bá phim thông thường, sự xuất hiện của nhóc tỳ lập tức biến nơi đây thành một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Những khoảnh khắc hai mẹ con bên nhau nhanh chóng được ghi lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, dù sự kiện có sự góp mặt của cả dàn nghệ sĩ đình đám, bé Mỡ vẫn nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Loạt hình ảnh của em bé được chia sẻ liên tục, thậm chí độ viral còn có phần lấn át cả những khoảnh khắc của ekip Mẹ Mìn trên thảm đỏ lẫn trong buổi showcase. Nói không ngoa, hôm nay Minh Hằng có phim mới ra mắt, nhưng người chiếm spotlight lại chính là cậu con trai cưng.

Minh Hằng không giấu được sự hạnh phúc trước sự xuất hiện của bé Mỡ (Ảnh: Chụp màn hình)

Hai mẹ con tạo dáng đáng yêu trước ống kính (Ảnh: Chụp màn hình)

Bé Mỡ sinh năm 2023, là con trai đầu lòng của Minh Hằng và ông xã doanh nhân. Tính đến thời điểm hiện tại, nhóc tỳ đã hơn 3 tuổi. Cậu bé từng được mẹ giới thiệu đến công chúng từ khi mới chào đời và dần trở thành gương mặt quen thuộc với những khán giả theo dõi cuộc sống của nữ diễn viên. Đúng như tên gọi ở nhà, bé Mỡ sở hữu vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu. Mỗi lần xuất hiện cùng mẹ, nhóc tỳ đều dễ dàng thu hút sự chú ý bởi nét hồn nhiên và nhất là sự bạo dạn, không ngại ống kính.

Từ khi làm mẹ, Minh Hằng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng cũng dành nhiều sự quan tâm cho gia đình và con trai. Nữ diễn viên từng chia sẻ việc cân bằng giữa công việc và chăm sóc bé Mỡ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là trong những giai đoạn lịch quay kéo dài. Có những ngày cô phải rời nhà từ sáng sớm và trở về khi trời đã tối. Bởi vậy, hình ảnh hai mẹ con cùng xuất hiện tại một sự kiện công việc của Minh Hằng cũng mang đến cảm giác gần gũi, đáng yêu cho người hâm mộ.

Minh Hằng thường xuyên khoe những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ trên trang cá nhân (Ảnh: FBNV)

Còn với Mẹ Mìn, đây là dự án đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng của Minh Hằng sau khoảng 3 năm kể từ Chị Chị Em Em 2. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai chính Mẹ Mìn - một nhân vật bí ẩn có khả năng biến điều ước của con người thành hiện thực. Tuy nhiên, không có điều ước nào là miễn phí, mỗi mong muốn được đáp ứng đều đi kèm một điều kiện và cái giá mà người đưa ra điều ước phải trả. Những lựa chọn tưởng chừng có thể giúp con người đổi đời cũng từ đó mở ra hàng loạt hệ lụy khó lường.

Minh Hằng tại showcase Mẹ Mìn (Ảnh: Viết Thanh)

Dàn sao tại showcase (Ảnh: Viết Thanh)

Bên cạnh Minh Hằng, phim còn có sự tham gia của Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Đại Nghĩa, Phát La... Phim được gắn nhãn T18 và dự kiến khởi chiếu ngày 27/11/2026.