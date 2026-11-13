Huyền Lizzie kể hậu trường cảnh quay bị "chồng" nhét cơm vào miệng, đập mâm sau lưng

Đóng vai người mẹ đơn thân bị chồng bạo hành trong Căn Nhà Không Mái Che, Huyền Lizzie tiết lộ những chi tiết gây tranh cãi nhất của phim do bạn diễn Doãn Quốc Đam tự nghĩ ra. Nữ diễn viên cũng kể chuyện "ngại thật" khi đóng cặp với Duy Hưng, chiếc xe đạp mất phanh và vết bớt trên má.

Căn Nhà Không Mái Che lên sóng VTV3 từ ngày 12/10, phát lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư hằng tuần, do VFC sản xuất, đạo diễn Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương. Phim lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ những năm 2010, xoay quanh hai gia đình đơn thân: Hạnh (Huyền Lizzie) bán rau ngoài chợ, một mình nuôi hai con Thơ và Khang; Toản (Duy Hưng) là tài xế góa vợ. Trước khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân, Hạnh liên tục bị chồng là Bình (Doãn Quốc Đam) đánh đập sau những trận cờ bạc, rượu chè.

Ngay từ những tập đầu, các phân đoạn bạo hành giữa Bình và Hạnh đã khiến khán giả tranh cãi, trong đó có cảnh Bình nhét cơm vào miệng vợ và đập mâm vào lưng cô. Trong buổi trò chuyện mới đây, Huyền Lizzie cho biết cả hai chi tiết này đều không có trong kịch bản.

Huyền Lizzie vào vai Hạnh, người mẹ đơn thân bị chồng bạo hành trong "Căn nhà không mái che". Ảnh: NVCC

"Nếu chỉ diễn đúng kịch bản, cảnh đó sẽ trôi tuột đi"

Theo nữ diễn viên, Doãn Quốc Đam là người tự sáng tạo những động tác ấy. Anh có thói quen không bao giờ tập hết sức trước khi máy quay chạy, để giữ cảm xúc bất ngờ cho bạn diễn.

Nữ diễn viên cho biết cảnh nhét cơm, đập mâm là do Doãn Quốc Đam tự sáng tạo. Ảnh: NVCC

"Hai chi tiết đấy hoàn toàn không có trong kịch bản, anh ấy tự sáng tạo ra. Nếu chỉ diễn đúng như kịch bản thì nó sẽ đơn giản và bị trôi tuột đi, không có sự bất ngờ cho khán giả. Diễn xong, tôi rất cảm ơn anh Đam, vì nếu không phải anh ấy thì chưa chắc tôi đã diễn được phân đoạn đó tốt như vậy", Huyền Lizzie nói.

Cô kể lại một chi tiết nhỏ chỉ hiểu ra sau khi quay xong. Lúc tập, Doãn Quốc Đam nhắc cô ngồi nhích lên phía trước ghế mà không giải thích lý do. Khi máy quay chạy, cú đập mâm rơi vào thành ghế chứ không trúng lưng cô. "Đấy là sự tính toán trong cách diễn để không làm đau bạn diễn. Rất chuyên nghiệp", cô nhận xét.

Trước những ý kiến trái chiều về phân đoạn này, Huyền Lizzie khá bình thản. Cô cho rằng tranh cãi là điều diễn viên mong chờ, bởi khán giả có xem, có quan tâm thì mới tranh luận. Với cô, đó là phân đoạn khiến người xem nhớ đến Hạnh nhiều nhất.

Không ít khán giả cũng chê Hạnh hiền đến mức nhu nhược. Huyền Lizzie thừa nhận lúc đầu chính cô còn diễn Hạnh "bị sắc quá", chưa ra được sự mềm yếu của nhân vật, vì ngoài đời cô là người mạnh mẽ, cá tính. "Hạnh không nhu nhược. Hạnh là người phụ nữ miền Bắc ngày xưa, tần tảo, thương con, sợ ly dị thì con không có bố nên chịu đựng. Chịu đựng là vì con", cô nói. Theo cô, kịch bản cố ý đặt cạnh Hạnh cô con gái cả Thơ (Thu Hà Ceri) mạnh mẽ, đanh đá để đỡ đần cho mẹ, và nếu Hạnh cũng cứng rắn thì cô đã bỏ chồng từ lâu.

Ngoài đời, Huyền Lizzie nhận mình mạnh mẽ, cá tính, khác hẳn nhân vật Hạnh. Ảnh: NVCC

Bản thân Huyền Lizzie cũng là mẹ đơn thân, nhưng cô nói hoàn cảnh của mình khác Hạnh rất nhiều. "Tôi sướng lắm, vì nhận được sự hỗ trợ của gia đình và cả chồng cũ. Hạnh thì ngoài việc một mình nuôi con còn phải trả nợ cho chồng, còn bị đánh đập". Vì không có những trải nghiệm ấy, cô phải xem nhiều clip, nhiều bộ phim có hoàn cảnh tương tự để chắt lọc cảm xúc. Nếu ở vào vị trí của Hạnh, cô khẳng định sẽ không chịu đựng: "Tôi độc lập hơn, sẵn sàng làm mọi thứ, trước hết là cho con. Nhưng nếu phải chịu đựng quá nhiều thì tôi không bao giờ chấp nhận".

"Ngại thật, không dám nhìn vào mắt nhau thật"

Song song với tuyến bạo hành nặng nề, chuyện tình chậm rãi giữa Hạnh và Toản đang được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình. Huyền Lizzie cho biết sự ngượng ngùng của hai nhân vật ở giai đoạn đầu không hoàn toàn là diễn.

Cặp Hạnh - Toản của Huyền Lizzie và Duy Hưng đang được khán giả "đẩy thuyền". Ảnh: NVCC

"Lúc đầu tôi cũng hơi ngại anh Hưng vì chưa làm việc cùng nhau bao giờ, trước đó chỉ gặp ở các buổi giao lưu. Sự ngại ngùng đó là thật. Diễn ra thì cũng diễn được, nhưng nó là diễn, còn đây là ngại thật, không dám nhìn vào ánh mắt nhau thật", cô kể.

Theo Huyền Lizzie, Toản là người đàn ông cộc cằn, khó chịu với tất cả mọi người, nhưng với Hạnh thì nhẹ nhàng ngay từ đầu, và đó là tín hiệu cho thấy nhân vật này sẽ chọn ai. Cô cho rằng sự mong manh của Hạnh hợp với vẻ gai góc, xù xì của Duy Hưng, đủ để khán giả tin đây là một cặp có thể che chở cho nhau.

Phân đoạn Toản tìm đến nhà Hạnh, khi cô hỏi "sao lại đến đây" và anh đáp "nhớ", được hai diễn viên tập đúng một lần. "Bọn tôi bảo nhau đừng tập nhiều, tập nhiều sẽ bị chai, mất duyên. Diễn xong hai anh em đều thấy sướng kinh khủng vì nó đời, nó chạm đến cảm xúc thật", cô nói. Duy Hưng còn thường thêm những câu thoại không có trong kịch bản, dùng vốn từ ngữ thôn quê để tạo chất riêng cho Toản. Sau mỗi cảnh quay, anh hay quay sang hỏi bạn diễn: "Em thấy được chưa, sướng chưa, có cần làm lại không?". Theo Huyền Lizzie, phần lớn cảnh quay giữa hai người không phải làm lại nhiều lần.

Huyền Lizzie coi việc đóng cùng Duy Hưng là một sự may mắn. Ảnh: NVCC

Bản thân cô cũng chỉnh sửa thoại của Hạnh khi thấy câu chữ "hơi hiện đại quá" so với bối cảnh hoặc chưa thuận miệng. Ngoài đời, cô mô tả Duy Hưng là người nghịch ngợm, "còn điệu hơn cả tôi", dù vẫn rất nam tính, và coi việc được đóng cùng anh ở thời điểm các vai diễn của anh liên tục gây sốt là một sự may mắn.

Chiếc xe đạp mất phanh và vết bớt bị dời chỗ

Vai Hạnh là lần đầu Huyền Lizzie, vốn quen với hình ảnh tiểu thư thành thị qua "Tình yêu và tham vọng", "Thương ngày nắng về", đóng một phụ nữ nông thôn lam lũ. Cô thừa nhận từng lo khán giả không tin, và thực tế những tập đầu có không ít bình luận như vậy. Để chuẩn bị, cô ra chợ quan sát người bán rau, thậm chí từng tính đeo khẩu trang ngồi bán thử để học dáng tay chân, cách đứng, cách đưa túi. "Cách nhặt rau của người nội trợ khác hẳn cách nhặt rau của người bán rau. Diễn viên phải quan sát, quan sát và quan sát", cô nói.

Thử thách lớn nhất lại đến từ chiếc xe đạp thồ đời cũ mà đoàn phim phải khó khăn mới tìm được. Lâu lắm rồi không đạp xe, cô gặp ngay chiếc xe mất phanh "năm lần bảy lượt", lúc gãy cổ phốt, lúc xịt lốp, mỗi lần đạp xong phải có người giữ xe lại. Có cảnh cô chở hàng nặng phía sau, thêm cả Minh Xíu (vai Khang) nặng cân hơn mình, khiến xe bốc đầu. Phải mất khoảng một tháng, cô mới "thuần hóa" được nó.

Vai Hạnh là lần đầu Huyền Lizzie rời hình ảnh tiểu thư thành thị quen thuộc. Ảnh: NVCC

Vết bớt đen trên má Hạnh cũng không có trong kịch bản mà là ý tưởng của đạo diễn, vì anh cho rằng gương mặt Huyền Lizzie "bị đẹp quá", khán giả nhìn vào vẫn thấy Huyền Lizzie. Ban đầu vết bớt định đặt ở vị trí cao hơn trên gương mặt, nhưng phim quay vào mùa hè nóng, Hạnh lại khóc rất nhiều, lớp phấn sẽ trôi khi đang khóc nấc mà diễn viên không thể dừng lại dặm, nên ê-kíp chuyển xuống vị trí an toàn hơn. Ngoài vết bớt, cô để lộ vết nám, quầng thâm mắt và đánh phấn nâu cho da sạm đi.

Bạn bè xem những hình ảnh đầu tiên đều thấy buồn cười, bố cô cũng vậy. Riêng con trai xem mẹ trên phim thì thương, bảo mẹ trông vất vả chứ không thấy xấu. Đến nay, cô nói đã không còn nhận phản hồi kiểu "không tin" nữa, vì khán giả đã ngấm câu chuyện và chỉ còn tò mò diễn biến tiếp theo của Toản, Hạnh.

Sau Hạnh, cô muốn thử những vai cá tính, mạnh mẽ hơn. Ảnh: NVCC

Sau Hạnh, Huyền Lizzie muốn thử những vai cá tính, mạnh mẽ hơn, "hơi phản diện một chút cũng được", hoặc quay lại dạng vai khí chất nhưng theo một kiểu khác. Cô nói vẫn rất yêu phim truyền hình và VFC; điện ảnh là điều cô mong nhưng không đến mức mãnh liệt, và chỉ nhận nếu dự án thực sự tốt. "Điều tôi mong hơn tất cả là một bộ phim truyền hình có kịch bản hay và một bạn diễn ăn ý", cô nói.