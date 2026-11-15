Dương Thiến Nghiêu trở lại ấn tượng trong Cuộc Chiến Hoa Hồng

Dương Thiến Nghiêu thu hút sự chú ý trong bộ phim khai thác những bí mật và cuộc đấu trí phía sau ánh hào quang showbiz.

Sự trở lại của Dương Thiến Nghiêu (tên cũ Dương Di) trong Cuộc chiến hoa hồng đang trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) năm 2026. Không chỉ đánh dấu sự tái xuất trong một dự án truyền hình quy mô của TVB, bộ phim còn mang đến cho nữ diễn viên cơ hội thể hiện một hình tượng nhân vật nhiều lớp tâm lý, đặt giữa ranh giới mong manh của tình bạn, lòng thù hận và khát vọng tìm kiếm sự thật.

Trong phim, Dương Thiến Nghiêu đảm nhận vai Hạ Vô Song, một người phụ nữ từng có tình bạn thân thiết với nữ nghệ sĩ Quan Tử Doanh. Biến cố bất ngờ xảy đến khi Tử Doanh qua đời khiến Vô Song đau đớn, quyết định rời xa giới giải trí.

Bảy năm sau, cô trở lại với một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng. Vô Song tìm cách tái kết nối với nhóm bạn gái cũ, những người từng gắn bó thân thiết nhưng cũng bị bao phủ bởi những nghi vấn liên quan đến cái chết của Tử Doanh.

Đằng sau vẻ ngoài thân thiện là những toan tính nhằm khơi lại các mâu thuẫn, sự nghi kỵ và những bí mật bị chôn giấu suốt nhiều năm. Hành trình của Hạ Vô Song vì thế không đơn thuần là câu chuyện báo thù, mà còn là cuộc đối diện với quá khứ, nơi mỗi nhân vật đều phải trả lời câu hỏi về tình bạn, sự phản bội và trách nhiệm trước những gì đã xảy ra.

Đây cũng là điểm tạo nên sức hấp dẫn cho vai diễn của Dương Thiến Nghiêu. Nhân vật không được xây dựng theo một chiều thiện - ác rõ rệt, mà đòi hỏi diễn viên thể hiện sự giằng xé nội tâm, những chuyển biến cảm xúc và tính toán phía sau mỗi hành động.

Dương Thiến Nghiêu và các bạn diễn nam. (Ảnh: TVB)

Bộ phim do đạo diễn Chung Thụ Giai thực hiện, thuộc dòng phim tâm lý, chính kịch và bí ẩn. Tác phẩm dự kiến gồm 25 tập, khai thác những góc khuất phía sau môi trường giải trí hào nhoáng. Bên cạnh Dương Thiến Nghiêu, Cuộc chiến hoa hồng quy tụ dàn diễn viên quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình Hong Kong (Trung Quốc) là Trần Hào, Lâm Hạ Vy, Mã Quốc Minh, Trần Triển Bằng, Diêu Tử Linh, Phó Gia Lợi và Trần Tự Dao.

Tác phẩm đánh dấu lần tái hợp giữa Dương Thiến Nghiêu và Lâm Hạ Vy sau bộ phim Ánh trăng đen (2024). Nếu ở lần hợp tác trước, cả hai đã tạo được sự chú ý với khán giả, thì trong dự án mới, mối quan hệ giữa các nhân vật tiếp tục được đẩy vào những tình huống đối đầu phức tạp hơn.

Sự góp mặt của ba nam diễn viên Trần Hào, Mã Quốc Minh và Trần Triển Bằng cũng là một trong những yếu tố tạo sức hút cho bộ phim. Đây đều là những gương mặt có kinh nghiệm diễn xuất, từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình của TVB.

Các diễn viên nữ trong phim (Ảnh: TVB)

Cường độ của các cảnh quay là thử thách không nhỏ. Các diễn viên cho biết có những phân đoạn tranh cãi được thực hiện với cảm xúc rất mạnh, khiến họ gần như kiệt sức sau mỗi lần nhập vai.

Phân đoạn để lại ấn tượng sâu sắc với Dương Thiến Nghiêu là cảnh quay dài khoảng 7 phút, được thực hiện bằng cú máy liên tục ở phần kết phim, cùng những cảnh diễn chung với Trần Tự Dao. Trong thế giới tưởng tượng của nhân vật, hai người không cần quá nhiều lời thoại nhưng cảm xúc vẫn có thể tự nhiên bộc lộ qua ánh mắt và biểu cảm. Nữ diễn viên cho biết cô và bạn diễn không thể tập dượt quá nhiều trước cảnh quay này, bởi việc chuẩn bị lặp lại có thể làm mất đi sự chân thật của cảm xúc khi diễn. Những chia sẻ này cho thấy áp lực của các cảnh quay không chỉ nằm ở khả năng thể hiện tâm lý nhân vật mà còn ở sự phối hợp chính xác giữa diễn viên và ê-kíp phía sau máy quay.