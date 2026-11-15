Nam NSƯT đang nổi đình đám thì sang Mỹ: Ngày làm nail tối đi học, 2 lần đứt gánh hôn nhân, về Việt Nam sau 10 năm

Niềm đam mê với nghệ thuật của nam NSƯT này khiến nhiều người không khỏi nể phục.

Sinh ra và lớn lên tại TP. Hồ Chí Minh, NSƯT Quốc Thảo (tên thật Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1963) sớm bộc lộ niềm yêu thích với nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp khoa Đạo diễn của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), ông không chỉ theo đuổi công việc đạo diễn mà còn hoạt động với vai trò diễn viên. Quốc Thảo thuộc thế hệ nghệ sĩ trưởng thành cùng thời với những cái tên như Thành Lộc, Hữu Châu, Hồng Vân, Thanh Thủy, Minh Nhí...

Ở lĩnh vực sân khấu, nam nghệ sĩ từng tham gia nhiều vở diễn kinh điển tại sân khấu IDECAF như Lôi Vũ (vai Chu Bình), Trong Hào Quang Bóng Tối, Bản Chúc Thư, Tám Người Đàn Bà, Kỹ Nữ... Khả năng diễn xuất đa dạng, có thể đảm nhận cả những nhân vật chính kịch giàu chiều sâu lẫn các vai diễn mang màu sắc hài hước giúp Quốc Thảo tạo dựng vị trí riêng trong giới sân khấu phía Nam.

Bên cạnh kịch nói, Quốc Thảo còn đóng phim điện ảnh từ những năm 1990, trong đó có những bộ phim như Viên Ngọc Côn Sơn, Giải Phóng Sài Gòn, Lưỡi Dao. Dù không phải lúc nào cũng đảm nhận tuyến nhân vật trung tâm, sự hiện diện của nam nghệ sĩ cũng góp phần giúp ông đến gần hơn với công chúng. Không chỉ là diễn viên, bản lĩnh dàn dựng của ông còn sớm được khẳng định qua hai giải Mai Vàng hạng mục Đạo diễn sân khấu cho vở Yêu Thầy (năm 2000) và Đêm Tình Yêu (năm 2002).

Quốc Thảo có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Song, khi đang có công việc ổn định và được biết đến trong giới nghệ thuật, Quốc Thảo lại đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: sang Mỹ vào đầu những năm 2000. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, thời điểm ấy cuộc sống của ông tại Việt Nam khá ổn định, bản thân muốn thay đổi môi trường, có thêm cơ hội học hỏi và trải nghiệm. Ban đầu, ông dự định chỉ sang Mỹ học khoảng 4 năm rồi trở về. Tuy nhiên, những cơ hội và biến động cuộc sống khiến chuyến đi kéo dài gần một thập kỷ.

Đó cũng là lúc Quốc Thảo phải tạm gác lại ánh đèn sân khấu, rời xa công việc diễn xuất quen thuộc để bắt đầu lại ở một môi trường hoàn toàn mới.

Những ngày đầu tại Mỹ không hề dễ dàng với một nghệ sĩ đã quen đứng trên sân khấu như Quốc Thảo. Rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và áp lực tài chính khiến ông phải xoay xở với nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Nam nghệ sĩ từng làm tại một nhà hàng Việt Nam, đảm nhận việc nếm thử món ăn, góp ý để đầu bếp điều chỉnh hương vị cho đúng chuẩn.

Ông từng có thời gian khó khăn ở Mỹ

Sau đó, ông cùng vợ mở tiệm nail và trực tiếp phụ giúp công việc kinh doanh. Có khách nhận ra ông và thắc mắc tại sao một nghệ sĩ lại phải làm công việc này. Quốc Thảo cho biết bản thân không xem nghề nail là điều đáng xấu hổ, bởi đó là công việc lương thiện giúp ông có tiền sinh hoạt và tiếp tục theo đuổi việc học.

Lịch trình của nam nghệ sĩ khi ấy gần như kín mít. Ban ngày đi làm, tối đến trường học, có những hôm phải đến 22h30 mới trở về nhà. Ông từng kể có những ngày chỉ ngủ khoảng 3 - 4 tiếng. Tuy nhiên, điều khiến Quốc Thảo mệt mỏi nhất không hẳn là sự vất vả về thể chất mà là cảm giác phải xa rời nghệ thuật.

Quốc Thảo không chỉ làm việc để kiếm sống mà còn tranh thủ học tiếng Anh, tìm hiểu về sân khấu, đạo diễn và ngành công nghiệp giải trí. Ông cũng dành tiền mua vé xem các chương trình nghệ thuật tại New York, Chicago, có những lần chi tới 2.000-3.000 USD (51 - 77 triệu đồng mệnh giá hiện tại) cho một chuyến thưởng thức biểu diễn. Với ông, nước Mỹ là môi trường để mở mang kiến thức, nhưng không phải nơi có thể thay thế sân khấu và khán giả quê nhà.

Dù chật vật ở Mỹ cũng không làm giảm đam mê với nghiệp diễn của Quốc Thảo

Không chỉ chật vật với chuyện mưu sinh và nỗi nhớ nghề, cuộc sống riêng của Quốc Thảo trong những năm tháng ở Mỹ cũng trải qua nhiều biến động. Ông đã 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Đây cũng là một trong những lý do khiến quãng thời gian gần 10 năm nơi đất khách trở thành chặng đường nhiều mất mát đối với ông.

Sau gần một thập kỷ vừa làm việc vừa học tập tại Mỹ, Quốc Thảo quyết định trở về Việt Nam. Ngày trở về, nam NSƯT mang theo nhiều kiến thức và trải nghiệm tích lũy được ở nước ngoài. Ông ghi dấu ấn với vai trò đạo diễn, đứng sau thành công của nhiều chương trình truyền hình, vở kịch như Vượt Thành Chiến, Đấu Trường Âm Nhạc Nhí, Gương Mặt Thân Quen Nhí...

Bên cạnh đó, tâm huyết lớn nhất của ông sau ngày trở về là gầy dựng Sân khấu kịch Quốc Thảo và mở lớp đào tạo diễn xuất bài bản. Từ những ngày đầu chật vật gây dựng điểm diễn tại Quận 1, Quận 3 cho đến khi ổn định tại Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận (TP.HCM), ông kiên trì thắp lửa cho kịch nói bằng những tác phẩm chỉn chu, kết hợp công nghệ trình diễn mới như kịch 4D để thu hút khán giả trẻ.

Ông là đạo diễn “mát tay” cho nhiều vở diễn và chương trình truyền hình

Ở tuổi ngoài 60, sau hai lần "ngã ngựa" trong hôn nhân, NSƯT Quốc Thảo chọn cuộc sống độc thân bình yên. Với ông, tình yêu lớn nhất và trọn vẹn nhất ở hiện tại chính là ánh đèn sân khấu và lớp học trò trẻ đang ngày đêm nối dài giấc mơ nghệ thuật mà ông từng đánh đổi cả thanh xuân để gìn giữ.