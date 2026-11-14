Từ Trường Tương Tư đến Tàng Hải Truyện: 7 phim cổ trang Hoa ngữ không nên bỏ lỡ

Đây đều là những bộ phim cổ trang được đánh giá cao và đáng xem trên màn ảnh Hoa ngữ.

Không chỉ có những chuyện tình ngược tâm hay màn tranh đấu quyền lực quen thuộc, phim cổ trang Hoa ngữ những năm gần đây còn mang đến nhiều câu chuyện mới lạ, từ hành trình báo thù, phá án đến cuộc sống của những con người bình thường giữa thời đại biến động. Dưới đây là 7 phim cổ trang nổi bật nhất trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ trong 3 năm qua, rất đáng để xem thử một lần.

1. Lan Hương Như Cố

Lan Hương Như Cố gây chú ý với mô-típ nữ chính báo thù và tự làm chủ cuộc đời. Thẩm Gia Lan (Đàm Tùng Vận) gặp biến cố diệt môn, cô phải dùng thân phận của nha hoàn Hứa Lan Hương để sống sót. Tưởng rằng nhân vật sẽ phải âm thầm chịu đựng, nhưng Thẩm Gia Lan lại từng bước dùng trí thông minh để gây dựng vị thế, trở thành chủ mẫu nhà họ Lâm và tìm được hạnh phúc bên Lâm Cẩm Kỳ (Lưu Học Nghĩa). Không chỉ gây bão trên màn ảnh nhỏ, Lan Hương Như Cố còn là dự án cổ trang có mức nhiệt độ cao nhất của Tencent năm nay khi vượt mức 33.000 điểm.

2. Quốc Sắc Phương Hoa

Quốc Sắc Phương Hoa đánh dấu màn tái hợp của Dương Tử và Lý Hiện sau Cá Mực Hầm Mật, mang đến câu chuyện tình cảm giữa thời Đường. Hà Duy Phương (Dương Tử) là con gái một gia đình buôn bán, quyết định dùng của hồi môn mua thuốc cứu mẹ. Khi phát hiện bị nhà chồng tính kế, cô dứt khoát ly hôn, một mình đến Trường An lập nghiệp bằng tài nghệ trồng mẫu đơn. Thay vì chờ đợi người khác cứu giúp, cô bắt đầu con đường phát triển sự nghiệp, khẳng định giá trị bản thân và tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

3. Vô Ưu Độ

Không đi theo hướng cổ trang ngôn tình thông thường, Vô Ưu Độ kết hợp yếu tố kỳ ảo, kinh dị dân gian và tình yêu. Những yếu tố rùng rợn không chỉ tạo cảm giác hồi hộp mà còn khiến khán giả suy ngẫm về lòng tham, sự ích kỷ và những lựa chọn của con người. Bên cạnh tuyến phá án, chuyện tình giữa Tuyên Dạ (Nhậm Gia Luân) và Bán Hạ (Tống Tổ Nhi) cũng là điểm sáng với nhiều khoảnh khắc ngọt ngào xen lẫn đau thương. Cái kết mở cũng để lại một khoảng trống cho người xem tự hình dung về số phận nhân vật.

4. Tàng Hải Truyện

Trong Tàng Hải Truyện, nam chính Tàng Hải (Tiêu Chiến) không sở hữu võ công cao cường mà dựa vào trí tuệ, kiến thức phong thủy để từng bước tiến thân. Từ một người mang trong mình mối thù gia tộc, anh trở thành mưu sĩ trong hầu phủ, sau đó dấn sâu vào những cuộc đấu đá chốn triều đình. Điều khiến câu chuyện có chiều sâu là mục tiêu của Tàng Hải dần vượt khỏi thù riêng, hướng đến đại nghĩa quốc gia. Với thị phần hơn 40%, Tàng Hải Truyện được xem là một trong những bộ phim quyền mưu nổi tiếng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ.

5. Khánh Dư Niên 2

Sau 5 năm chờ đợi, phần tiếp theo của Khánh Dư Niên đưa Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân) trở lại với những âm mưu và cuộc đấu quyền lực tại kinh thành. Phim giữ được thế mạnh của phần đầu nhờ kịch bản nhiều lớp, những màn đối đáp sắc sảo và cách xây dựng nhân vật có cá tính. Phạm Nhàn vừa phải đối phó với sự chèn ép của các hoàng tử, vừa tìm cách bảo vệ những người thân cận. Với thành công vang dội của Khánh Dư Niên 2, khán giả cũng đang chờ đợi phần 3 khi lên sóng sẽ tiếp tục "làm mưa làm gió" trên màn ảnh.

6. Liên Hoa Lâu

Thành công của Liên Hoa Lâu đến từ việc đi ngược mô-típ nam chính thăng cấp thường thấy. Lý Tương Di (Thành Nghị) từng là kiếm khách đứng đầu thiên hạ, nhưng sau một trận chiến đã trọng thương và chọn sống như một người bình thường dưới thân phận Lý Liên Hoa. Anh không còn tìm cách trở lại đỉnh cao mà lựa chọn sống lặng lẽ, hành nghề y và vô tình bị cuốn vào những vụ án kỳ lạ. Kết hợp võ hiệp với trinh thám, bộ phim tạo được sức hút nhờ các vụ án có liên kết, tình tiết bất ngờ và tình bạn giữa những nhân vật chính.

7. Trường Tương Tư

Dương Tử tiếp tục ghi dấu với dòng phim cổ trang kỳ ảo qua vai Tiểu Yêu. Lưu lạc ở Đại Hoang suốt nhiều năm, Tiểu Yêu cải trang thành nam giới, mở tiệm thuốc để tự nuôi sống bản thân. Cuộc sống tưởng như bình lặng của Tiểu Yêu dần đảo lộn khi cô vướng vào mối quan hệ tình cảm phức tạp với Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Mỗi người mang đến một kiểu tình cảm khác nhau, khiến Tiểu Yêu phải đối diện với những lựa chọn khó khăn và thậm chí còn thay đổi cả cuộc đời cô.