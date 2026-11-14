Phim Trung Quốc vừa lên sóng đã top 1 rating cả nước nhanh như cơn lốc: Cặp chính yêu nhau siêu ngọt, bỏ lỡ tiếc 100%

Bộ phim Trung Quốc này mới lập được những thành tích ấn tượng.

Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây không nhận quá nhiều kỳ vọng trước khi lên sóng, nhưng lại đang nổi lên như một bất ngờ đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ giai đoạn cuối năm 2026. Thế nhưng mới đây, bộ phim do Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành đóng chính tiếp tục ghi nhận thành tích khả quan khi lên sóng đài Hồ Nam vào ngày 11/11.

Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây là bất ngờ lớn nhất trên màn ảnh Trung Quốc giai đoạn cuối năm 2026.

Theo số liệu Khốc Vân, 2 tập đầu đạt rating trung bình 0,3846%, thị phần người xem 2,2456%, đứng đầu các đài vệ tinh cấp tỉnh cùng khung giờ. Đáng chú ý, rating thời gian thực có lúc chạm 0,4504%. Dù có yếu tố lợi thế từ việc hưởng lợi từ nền rating Ngọc Điệm Thu để lại, đây vẫn là thành tích đáng ghi nhận.

Trước đó, tác phẩm cũng tạo bất ngờ trên nền tảng MangoTV. Sau 33 giờ phát hành, phim vượt 100 triệu lượt xem, rồi cán mốc 200 triệu sau bốn ngày. Từ một dự án kinh phí khiêm tốn, không dựa vào tiểu thuyết đình đám, Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây đã được nhắc đến với bước thăng hạng từ cấp B lên cấp S trên hệ thống đánh giá Vân Hợp.

Do đạo diễn Miêu Đích Thụ thực hiện, Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây kể về Trịnh Vũ (Dương Siêu Việt), nữ sinh ngành sinh học phải vừa học vừa làm để trang trải viện phí cho mẹ, chăm lo em trai khiếm thính và gánh khoản nợ gia đình. Trong khi đó, Trần Nghiễn Châu (Đổng Tư Thành) là đàn anh tài giỏi nhưng khép kín, mang nỗi đau mất anh trai và những vấn đề sức khỏe. Khởi đầu bằng cuộc cạnh tranh học bổng, hai người dần thấu hiểu những tổn thương của nhau, từ đối thủ trở thành chỗ dựa tinh thần.

Màn kết hợp của Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành thành công ngoài mong đợi trong Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây

Điểm khiến Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây được yêu thích nằm ở cách kể chuyện không tô hồng tuổi trẻ. Những đôi giày cũ, công việc làm thêm và nỗi lo từng đồng tiền khiến hoàn cảnh nhân vật trở nên gần gũi. Bên cạnh đó, những khung hình mưa, ánh sáng dịu và gam màu trầm đặc trưng của Miêu Đích Thụ tạo nên chất thơ cho chuyện tình chữa lành, thay vì liên tục dùng hiểu lầm hoặc tình tiết kịch tính để kéo người xem.

Đặc biệt, Dương Siêu Việt được nhiều khán giả nhận xét tiến bộ khi thể hiện một Trịnh Vũ mệt mỏi nhưng cứng cỏi. Cảnh cô cố nén tiếng khóc, chỉ để nước mắt lặng lẽ rơi, gây chú ý vì cảm xúc tiết chế. Đổng Tư Thành cũng được khen phù hợp hình tượng, thể hiện khá ổn sự chân thành, dịu dàng và cả những tổn thương lâu dài mà nhân vật phải chịu. Dù vẫn có ý kiến cho rằng nhịp phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây chậm và diễn xuất chưa thật đồng đều, phản ứng tích cực đang giúp tác phẩm vượt xa dự đoán ban đầu.

Tại Việt Nam, bộ phim cũng nhận được sự đón nhận tích cực của khán giả. Nhiều cư dân mạng lên tiếng chúc mừng cho thành công của Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây cho đến thời điểm này, đồng thời để lại ý kiến rằng phim thành công như vậy là xứng đáng.