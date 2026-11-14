Phim 18+ hay nhất Hàn Quốc 2026 đây rồi: 2 nữ hoàng cảnh nóng hội tụ, diễn xuất hơn cả đẳng cấp

Bộ phim 18+ này nhận được điểm số cao tuyệt đối từ giới chuyên môn.

Sau 8 năm vắng bóng kể từ Burning, đạo diễn Lee Chang Dong đã trở lại với Possible Love, tác phẩm điện ảnh quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Jeon Do Yeon, Sul Kyung Gu, Jo In Sung và Cho Yeo Jeong. Phim có thời lượng 164 phút, được phân loại 19+ tại Hàn Quốc và chính thức lên sóng Netflix toàn cầu từ ngày 6/11 với mác 18+. Không chỉ gây chú ý bởi cái tên đứng sau máy quay, bộ phim còn khiến khán giả tò mò khi có màn hội ngộ của hai nữ diễn viên từng được xem là những biểu tượng của dòng phim táo bạo xứ kim chi.

Jeon Do Yeon từng khiến màn ảnh Hàn chao đảo với The Housemaid (2010), tác phẩm có nhiều cảnh nóng trực diện và khai thác những ham muốn, dục vọng trong mối quan hệ giữa người giúp việc với ông chủ giàu có. Trong khi đó, Cho Yeo Jeong là cái tên không thể không nhắc đến khi nói về những bộ phim Hàn Quốc gắn nhãn 19+, đặc biệt là The Concubine (2012). Vai diễn táo bạo trong bộ phim cổ trang này từng giúp cô trở thành tâm điểm truyền thông, đồng thời khẳng định khả năng đảm nhận những nhân vật phức tạp, nhiều giằng xé tâm lý. Cả hai đều không phải những diễn viên chỉ biết gây chú ý bằng cảnh nóng. Điều khiến họ được đánh giá cao là khả năng sử dụng sự táo bạo như một phần của diễn xuất, phục vụ cho tâm lý và câu chuyện nhân vật.

Trong Possible Love, Jeon Do Yeon vào vai Mi Ok, người phụ nữ thuộc tầng lớp lao động đang phải xoay xở với những khó khăn sau biến cố mất việc của chồng. Cho Yeo Jeong đảm nhận vai Ye Ji, một người phụ nữ có cuộc sống sung túc hơn nhưng cũng tồn tại những khoảng trống riêng trong cuộc hôn nhân. Hai nhân vật thuộc về hai thế giới khác biệt, nhưng một dự án phim tài liệu về những công nhân chịu ảnh hưởng từ cuộc đình công đã đưa họ đến gần nhau. Từ những cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường, các mối quan hệ dần trở nên phức tạp, kéo theo những mặc cảm, ham muốn, tổn thương và cả những khác biệt trong cách nhìn nhận cuộc sống.

Jeon Do Yeon

Cho Yeo Jeong

Đáng chú ý, Possible Love đang sở hữu những thành tích đánh giá rất ấn tượng. Trên Rotten Tomatoes, phim đạt 100% đánh giá tích cực từ giới phê bình với 60 bài nhận xét. Metascore trên Metacritic lên tới 95/100, dựa trên 32 bài đánh giá chuyên môn. Đây là những con số đặc biệt nổi bật đối với một tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc có thời lượng gần 3 tiếng và không đi theo hướng giải trí đại chúng thông thường.

Tại quê nhà, Possible Love cũng được giới chuyên môn trong ngành chú ý. Trong cuộc khảo sát thường niên của JoyNews24 nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập, bộ phim giành vị trí thứ 2 trong hạng mục Phim điện ảnh xuất sắc nhất năm 2026 với 19 phiếu bình chọn, trở thành phim 18+ đứng vị trí cao nhất tren BXH. Khảo sát có sự tham gia của 142 người hoạt động trong ngành giải trí, bao gồm nhân sự các công ty giải trí, đài truyền hình, nhà sản xuất nội dung và phóng viên.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận Possible Love là một bộ phim tương đối kén người xem. Với thời lượng 164 phút, tác phẩm có nhịp kể chậm, đặc biệt ở phần đầu khi đạo diễn dành nhiều thời gian quan sát đời sống thường nhật, những cuộc trò chuyện và các tương tác tưởng như chẳng có gì đặc biệt giữa hai gia đình. Nếu chỉ chờ đợi những biến cố lớn liên tục xuất hiện, khán giả có thể cảm thấy bộ phim hơi dài và thiếu cao trào.

Nhưng một khi đã thực sự nhập tâm, Possible Love lại có sức cuốn hút rất riêng. Những chi tiết nhỏ ban đầu dần được kết nối, những lời nói tưởng như vô thưởng vô phạt bắt đầu bộc lộ ý nghĩa khác và các mối quan hệ ngày càng để lộ những vết nứt. Possible Love không cố gây choáng ngợp bằng những cú twist liên tục mà kiên nhẫn dẫn dắt người xem đi sâu vào tâm lý nhân vật. Nếu thực sự xem và chiêm nghiệm những điều đạo diễn muốn truyền tải, gần 3 tiếng đồng hồ có thể trôi qua nhanh hơn tưởng tượng.

Đằng sau câu chuyện về hai gia đình với điều kiện kinh tế khác biệt, Lee Chang Dong đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về bất bình đẳng giai cấp và lòng trắc ẩn. Liệu sự tử tế có thực sự bình đẳng khi một người có đủ điều kiện để lựa chọn giúp đỡ người khác, còn người nhận lại không có quyền thoát khỏi hoàn cảnh của chính mình? Liệu lòng tốt có thể hoàn toàn vô tư khi giữa hai phía vẫn tồn tại khoảng cách về tiền bạc, địa vị và quyền quyết định?

Có thể không phải lựa chọn dành cho những khán giả thích tiết tấu nhanh, Possible Love vẫn là một trong những tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đáng chú ý nhất năm nay. Với dàn diễn viên đẳng cấp, câu chuyện nhiều tầng nghĩa và những màn trình diễn đủ sức giữ chân người xem, bộ phim cho thấy điện ảnh không nhất thiết phải liên tục tạo ra cao trào mới có thể khiến khán giả say mê. Đôi khi, điều đáng nhớ nhất lại nằm ở những cảm xúc âm ỉ còn đọng lại sau khi bộ phim kết thúc.