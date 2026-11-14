Viral lại clip Trấn Thành kể chuyện cầu hôn Hari Won, netizen nghĩ ngay ra lý do "làm phim nào trăm tỷ phim đó"

Xem Trấn Thành cầu hôn Hari Won nhưng netizen lại nghĩ tới sự nghiệp phim ảnh của nam đạo diễn.

Gần đây, đoạn video ghi lại câu chuyện Trấn Thành cầu hôn Hari Won bất ngờ được viral trở lại trên mạng xã hội. Không chỉ gây trầm trồ bởi độ chịu chi, màn cầu hôn của nam nghệ sĩ còn khiến nhiều người nể phục và thích thú khi anh đã tự tay lên ý tưởng, tính toán từng tình huống để tạo bất ngờ cho bạn gái. Từ cách dựng nên một màn kịch để đưa Hari Won đến địa điểm hẹn, sắp xếp không gian, ánh sáng cho đến những chi tiết nhỏ nhất, tất cả đều được Trấn Thành chuẩn bị vô cùng chu đáo.

Video Trấn Thành cầu hôn Hari Won đang viral trở lại

Màn cầu hôn chấn động showbiz Việt vào nửa đêm tháng 7/2016 thực chất được Trấn Thành lên kịch bản vô cùng công phu. Sau khi bị Hồ Ngọc Hà tiết lộ đã chi hơn 100 triệu đồng, chưa tính nhẫn và hoa, nam MC mới hé lộ hậu trường. Với quan niệm "cuộc đời tôi không làm thú vị thì tôi thà không làm đám cưới", Trấn Thành từng thử nhiều phương án, từ thả hoa hồng xuống hồ bơi đến tạo hình bằng xốp nhưng đều không hiệu quả. Cuối cùng, anh chọn hệ thống đèn LED cỡ lớn, chuẩn bị băng rôn và thuê cả khách sạn đối diện để thực hiện màn cầu hôn.

Để đưa Hari Won đến địa điểm mà không bị nghi ngờ, Trấn Thành còn giả làm đạo diễn, lấy lý do muốn mời cô đóng quảng cáo với mức cát-xê hấp dẫn và yêu cầu casting ngay sau khi cô trở về từ Mỹ. Chiêu này thành công khi Hari Won lập tức nhận lời mà không hề biết mình sắp trở thành nhân vật chính trong một bất ngờ đặc biệt.

Dòng chữ cầu hôn bằng đèn LED (Ảnh: Tư liệu)

Khi đã đưa được bạn gái đến nơi, nam MC tiếp tục tìm cách đưa cô đứng cạnh cửa sổ để nhìn xuống khu vực hồ bơi. Đến thời điểm thích hợp, anh ra hiệu cho ê-kíp bật hệ thống đèn LED. Cả một góc trời bừng sáng với dòng chữ tiếng Hàn mang nội dung "Hari, làm vợ anh nhé". Chưa hết, nam MC còn bố trí một tấm băng rôn lớn được thả xuống với dòng chữ "Xìn yêu em nên cấm say no". Đặc biệt, hơn 20 vũ công từng tham gia chương trình Thử Thách Cùng Bước Nhảy cũng được huy động để thực hiện màn flashmob chúc mừng Hari Won. Họ đã chờ suốt đêm để góp mặt trong khoảnh khắc đặc biệt này.

Hoa và nhẫn cưới (Ảnh: Tư liệu)Hoa và nhẫn cưới (Ảnh: Tư liệu)

Điều thú vị là giờ đây, khi nhìn lại câu chuyện này, netizen dễ dàng nhận ra một khía cạnh rất đặc trưng trong tính cách Trấn Thành: thích tạo ra những tình huống có bất ngờ, có cao trào và luôn muốn mọi thứ diễn ra đúng với hình dung của mình. Anh luôn chủ động xây dựng từng chi tiết để mọi tình huống nằm trong sự kiểm soát cũng như tạo nhiều cung bậc cảm xúc cho đối phương. Thế nên, phía dưới bình luận của đoạn video này, khán giả cũng tấm tắc nể phục Trấn Thành, khen ngợi anh là đạo diễn nghìn tỷ cũng đúng thôi.

Trấn Thành hỏi vợ quá chỉn chu khiến netizen tấm tắc "là đạo diễn nghìn tỷ cũng đúng thôi" (Ảnh: Tư liệu)

Sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ và khả năng nắm bắt tâm lý đối phương đã giúp Trấn Thành liên tiếp gặt hái những kỷ lục tại phòng vé Việt. Bắt đầu từ tác phẩm đầu tay Bố Già (2021) thu về 427 tỷ đồng với câu chuyện đầy nước mắt nơi xóm lao động nghèo, anh tiếp tục khẳng định thế mạnh qua Nhà Bà Nữ (2023) đạt 475 tỷ đồng với góc nhìn đa chiều về sự áp đặt của cha mẹ lên con cái. Sang đến Mai (2024), Trấn Thành cho thấy một bước tiến dài về nghệ thuật kể chuyện lẫn ngôn ngữ điện ảnh, chạm tới trái tim khán giả qua thân phận người phụ nữ mang nhiều tổn thương và lập đỉnh doanh thu 551 tỷ đồng.

Nhà Bà Nữ (Ảnh: NSX)

Mai (Ảnh: NSX)

Tiếp nối mạch thắng lợi qua các mùa phim Tết, Bộ Tứ Báo Thủ (2025) và Thỏ Ơi!! (2026) lần lượt mang về hơn 332 tỷ đồng và bứt phá trên mốc 430 tỷ đồng, đưa Trấn Thành trở thành đạo diễn Việt Nam đầu tiên sở hữu tổng doanh thu phòng vé vượt mốc 2.000 tỷ đồng.

Bộ Tứ Báo Thủ (Ảnh: NSX)

Thỏ Ơi!! (Ảnh: NSX)

Có thể thấy, điểm chung trong các tác phẩm của Trấn Thành là anh thường bắt đầu từ những câu chuyện rất gần với đời sống: tình thân, tình yêu, hôn nhân, khoảng cách thế hệ hay những tổn thương khó nói thành lời. Đây đều không phải những đề tài xa lạ, nhưng nam đạo diễn biết cách đặt chúng vào những tình huống có xung đột, xây dựng nhân vật với nhiều góc khuất, góc nhìn rất đời, lời thoại sắc bén, giàu tính chiêm nghiệm và mang đậm màu sắc cá nhân. Anh cũng không ngại thử nghiệm màu sắc mới qua từng dự án, từ hài hước, tâm lý gia đình đến tình cảm và giật gân. Dù chất lượng mỗi bộ phim vẫn có những tranh luận riêng, thành tích phòng vé liên tiếp là minh chứng cho khả năng nắm bắt thị hiếu và tạo sự kết nối với khán giả của Trấn Thành.

Bố Già (Ảnh: NSX)

Quay trở lại với chuyện tình của Trấn Thành và Hari Won, cả hai bén duyên khi cùng tham gia bộ phim Bệnh Viện Ma năm 2016. Thời điểm đó, mối quan hệ của họ từng gây nhiều bàn tán. Tuy nhiên, Trấn Thành và Hari Won vẫn quyết định ở bên nhau, công khai tình cảm và tiến tới hôn nhân chỉ sau khoảng nửa năm hẹn hò. Sau màn cầu hôn tháng 7/2016, cặp đôi tổ chức đám cưới vào ngày 25/12 cùng năm. Từ đó đến nay, cả hai trở thành một trong những cặp vợ chồng được chú ý nhất showbiz Việt.

Bệnh Viện Ma (Ảnh: NSX)



