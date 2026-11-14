Làn sóng tẩy chay sao nam Reply 1988 gay gắt chưa từng thấy: Say rượu lái xe, loạt phim mới chắc cửa cấm sóng?

Nam diễn viên Go Kyung Pyo đang đứng trước bê bối lớn nhất sự nghiệp.

Go Kyung Pyo đang trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông và công chúng Hàn Quốc sau khi gây tai nạn giao thông trong tình trạng say rượu. Sự việc không chỉ khiến nam diễn viên phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ mà còn lập tức ảnh hưởng đến những chương trình anh tham gia. Đáng lo hơn, tương lai của loạt dự án phim đang và đã hoàn thành ghi hình cũng trở thành dấu hỏi lớn, đặc biệt là bộ phim điện ảnh dự kiến ra mắt năm 2027.

Rạng sáng 14/11, Go Kyung Pyo điều khiển ô tô cá nhân tại khu vực Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul và đâm vào một chiếc xe vệ sinh môi trường đang làm việc. Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy nam diễn viên ở mức đủ để bị tước giấy phép lái xe. Sau khi được cảnh sát điều tra, anh đã trở về nhà. Phía công ty quản lý CL&Company cũng nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức, xác nhận vụ việc và gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng cũng như khán giả đã tin tưởng, ủng hộ nam diễn viên.

Nam diễn viên Go Kyung Pyo

Đáng chú ý, Go Kyung Pyo đã trực tiếp thừa nhận sai lầm với truyền thông trước khi công ty quản lý công bố thông báo chính thức. Khi được liên hệ, anh nói: "Tôi đã làm điều sai trái". Phía công ty cho biết nam diễn viên nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi lái xe khi say rượu, đồng thời cam kết chấp nhận mọi hình thức xử lý và thực hiện trách nhiệm liên quan đến việc khắc phục hậu quả.

Ngay sau khi thông tin được công bố, làn sóng tẩy chay diện rộng nam diễn viên dâng cao chưa từng thấy tại Hàn Quốc. Những ảnh hưởng đầu tiên cũng đã xuất hiện khi một số chương trình lập tức tuyên bố sẽ chỉnh sửa tối đa thời lượng xuất hiện của anh để tránh gây khó chịu cho khán giả. Tuy nhiên đây mới chỉ là những hệ quả đầu tiên. Với mức độ nghiêm trọng của vụ việc, không loại trừ khả năng những dự án giải trí khác có sự góp mặt của Go Kyung Pyo cũng sẽ phải cân nhắc phương án xử lý. Tại Hàn Quốc, bê bối lái xe khi say rượu vốn là một trong những scandal có thể gây ảnh hưởng đặc biệt nặng nề đến hình ảnh nghệ sĩ. Không ít diễn viên từng phải tạm dừng hoạt động, rút khỏi chương trình hoặc chứng kiến tác phẩm bị ảnh hưởng vì những sai phạm tương tự.

Nhiều dự án ảnh hưởng nghiêm trọng vì Go Kyung Pyo

Một trong những dự án khiến khán giả quan tâm lúc này là Bok-ja's Special Rice Cake Shop, bộ phim điện ảnh có sự tham gia của Go Kyung Pyo và Ra Mi Ran. Đây là dự án được giới thiệu tại chợ phim Cannes 2026, dự kiến phát hành trong năm 2027 và hiện đã bước vào giai đoạn hậu kỳ. Phim thuộc thể loại hài - chính kịch, được chuyển thể từ tác phẩm điện ảnh Pháp Paulette (2012). Câu chuyện xoay quanh bà chủ tiệm bánh gạo Bok Ja và một chàng trai trẻ đang ngập trong nợ nần. Hai người bất ngờ hợp tác kinh doanh, biến cửa hàng đang làm ăn sa sút thành địa điểm nổi tiếng nhờ những chiếc bánh gạo đặc biệt. Tuy nhiên, bí mật đằng sau thành công ấy lại kéo theo hàng loạt rắc rối. Trong phim, Go Kyung Pyo đảm nhận vai nam chính Woo Ho Jae, đóng cặp với Ra Mi Ran. Dàn diễn viên còn có Minnie (i-dle), Park Gyeong Hye và Jang Yong Won.

Số phận của Bok-ja's Special Rice Cake Shop đang là câu hỏi lớn

Việc bộ phim đã hoàn thành ghi hình khiến tình huống hiện tại trở nên phức tạp hơn. Nếu bê bối của Go Kyung Pyo tiếp tục gây phản ứng tiêu cực, nhà sản xuất sẽ phải cân nhắc giữa việc giữ nguyên tác phẩm, chỉnh sửa những phân đoạn có nam diễn viên hoặc tìm phương án thay thế. Tuy nhiên, đây đều mới là những khả năng có thể được đặt ra, chưa có thông báo nào cho thấy bộ phim bị hoãn chiếu hay bị cấm phát hành. Dẫu vậy, một dự án có sự tham gia của nhiều diễn viên và đã được giới thiệu với thị trường quốc tế chắc chắn sẽ phải đối diện với không ít áp lực nếu một trong những gương mặt chính vướng scandal nghiêm trọng.

Câu chuyện càng đáng chú ý hơn khi trước đó Go Kyung Pyo từng chia sẻ về việc mở công ty làm phim và có hai dự án chưa thể ra mắt mà anh trực tiếp sản xuất. Những chia sẻ được cho là có nhắc đến vấn đề kiểm duyệt nội dung khiến khán giả tò mò về số phận của các tác phẩm này. Bởi lẽ, nếu những dự án ấy thực sự do anh tham gia sản xuất, việc xử lý sẽ phức tạp hơn nhiều so với trường hợp chỉ đảm nhận vai trò diễn viên.

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình Hàn Quốc. Anh được đông đảo người xem biết đến nhờ vai Sung Sun Woo trong siêu phẩm Reply 1988. Nhân vật chàng trai hàng xóm ấm áp, học giỏi, sống tình cảm và luôn quan tâm đến gia đình đã giúp nam diễn viên xây dựng lượng người hâm mộ đáng kể. Sau thành công này, anh tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm được chú ý như Jealousy Incarnate, Chicago Typewriter, Private Lives, D.P., Love in Contract và Connect. Trên màn ảnh rộng, anh cũng ghi dấu với Bỗng Dưng Trúng Số và Decision to Leave của đạo diễn Park Chan Wook.

Go Kyung Pyo nổi tiếng ở Việt Nam với Reply 1988 và Bỗng Dưng Trúng Số

Trớ trêu thay, trước khi scandal nổ ra, Go Kyung Pyo vừa có những chia sẻ khá đáng chú ý về nỗ lực lấy lại phong độ để tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên vốn nổi tiếng với biệt danh "diễn viên trước và sau khi nhận cát-xê" bởi ngoại hình thay đổi khá rõ giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Trong thời gian không có dự án, anh thường tăng cân, khiến diện mạo khác biệt so với hình ảnh chỉn chu, sắc nét trên màn ảnh.

Hồi tháng 10, xuất hiện trên chương trình trực tuyến The Mystery Game Is Just an Excuse của kênh DdeunDdeun, Go Kyung Pyo tiết lộ đã giảm được 4kg và còn cách mục tiêu 6kg. Khi được hỏi về lý do giảm cân, anh hài hước thừa nhận bản thân cần chuẩn bị cho những dự án mới, bởi với diện mạo trong thời gian nghỉ ngơi, anh không nhận được kịch bản gửi đến. Nam diễn viên còn nói rằng mình phải khéo léo cho mọi người thấy diện mạo thon gọn hơn để các dự án có thể tìm đến.

Go Kyung Pyo thời điểm giảm được 4kg, chia sẻ mong muốn lấy lại hình tượng để được đóng phim

Thế nhưng, trong lần xuất hiện qua điện thoại trên chương trình Secret Guarantee ngày 11/11, Go Kyung Pyo lại tiết lộ cân nặng đã trở về mức 90kg sau chuyến du lịch London. Anh cho biết mình đã giảm khoảng 4kg trước chuyến đi nhưng sau đó tăng cân trở lại vì thưởng thức quá nhiều món ăn ngon. Nam diễn viên cũng chia sẻ rằng khi có vai diễn đòi hỏi ngoại hình chỉn chu, anh có thể giảm xuống mức đầu 80kg, thậm chí về ngưỡng 70kg để phù hợp với nhân vật.

Những chia sẻ tưởng chừng chỉ là câu chuyện vui về chuyện cân nặng, casting và cuộc sống của một diễn viên bỗng trở nên đầy trớ trêu khi bê bối xảy ra ngay sau đó. Go Kyung Pyo vừa có dấu hiệu chuẩn bị cho một giai đoạn hoạt động mới, nhưng giờ đây, thứ anh phải đối diện không còn đơn thuần là việc lấy lại vóc dáng hay tìm kiếm kịch bản phù hợp.