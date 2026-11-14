Tấn Bo - Hoàng Mèo bị khởi tố, phim Huy Bến Xe gỡ khỏi YouTube ngay trong đêm

Tối 13/11, phim ca nhạc Huy Bến Xe không còn truy cập được trên YouTube, chỉ ít giờ sau khi thông tin về những người tham gia dự án bị khởi tố trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Hiệp Đen.

Theo ghi nhận, vào khoảng 21h13 cùng ngày, bộ phim vẫn còn hiển thị trên YouTube. Thời điểm này, dưới video xuất hiện nhiều bình luận của khán giả bày tỏ sự tò mò, tìm kiếm thông tin về tác phẩm sau khi biết tin diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều người liên quan bị khởi tố. Một số bình luận có nội dung như: "Mọi người đã đến đây chưa?", cho thấy sự chú ý bất ngờ mà bộ phim nhận được.

21h13 ngày 13/11, bộ phim vẫn còn trên YouTube

Tuy nhiên, đến khoảng 21h30, bộ phim không còn truy cập được trên nền tảng này. Như vậy, chỉ trong khoảng chưa đầy 20 phút phút kể từ lần kiểm tra trước đó, video đã không còn hiển thị. Hiện chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về nguyên nhân khiến bộ phim biến mất khỏi YouTube.

Bộ phim đã bị gỡ/ẩn khỏi YouTube

Trước đó, Huy Bến Xe được Công an TP.HCM nhắc đến trong thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp (tức Hiệp Đen). Đây là phim ca nhạc hành động do Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy) đầu tư, tổ chức sản xuất từ năm 2020, với ekip khoảng 40-50 người. Dự án có sự tham gia của nhiều gương mặt hoạt động nghệ thuật và mạng xã hội, trong đó có Tấn Bo, Hoàng Mèo, Kim Ny Ngọc và Hiệp Đen.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nội dung phim xuất hiện nhiều hình ảnh những nhóm người sử dụng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe và thu tiền bảo kê. Hiệp Đen tham gia diễn xuất trong vai ông trùm, đồng thời cho ekip mượn nhà riêng và khách sạn Hồng Hạnh làm bối cảnh quay. Dương Chấn Huy là người tổ chức sản xuất bộ phim nhằm quảng bá hình ảnh cá nhân và hai ca khúc do mình sáng tác. Sau khi hoàn thiện, tác phẩm được đăng tải trên YouTube và từng thu hút hơn 43.000 lượt xem trước khi bị gỡ.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 11 bị can về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", trong đó có diễn viên Tấn Bo và Hoàng Mèo.

Tấn Bo - Hoàng Mèo và các bị can bị khởi tố

Tấn Bo tên thật Phạm Tấn Phúc, sinh năm 1973. Nam diễn viên từng được khán giả biết đến khi lập nhóm hài cùng anh trai. Sau khi tách nhóm, Tấn Bo tiếp tục tham gia các phim truyền hình, điện ảnh như Khi Đàn Ông Có Bầu, Giấc Mơ Cổ Tích, Cuộc Gọi Lúc 0 Giờ...

Trong khi đó, Hoàng Mèo tên thật Nguyễn Lê Hoàng, sinh năm 1982, là diễn viên có xuất phát điểm từ sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh từng tham gia nhiều phim điện ảnh như Lật Mặt: Nhà Có Khách, Bố Già, Chị Mười Ba, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và đào tạo diễn viên.

Hiện vụ án liên quan đến 2 nam diễn viên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng PC02) tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.