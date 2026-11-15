Phim của Chu Nhất Long lên sóng sau 15 năm lưu kho

Sau nhiều năm chờ đợi, bộ phim cổ trang Văn Thành Truyền Kỳ sẽ chính thức lên sóng truyền hình. Phim do Chu Nhất Long đóng vai chính năm 23 tuổi.

Sau 15 năm chờ đợi, bộ phim cổ trang Văn Thành Truyền Kỳ, từng có tên Vương Dương Minh dự kiến phát sóng trên kênh Quý Châu từ ngày 17/11, vào lúc 19h35 hằng ngày, với tổng cộng 38 tập. Điểm thu hút sự chú ý của khán giả là sự xuất hiện của Chu Nhất Long trong vai Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu. Đây là tác phẩm được thực hiện khi nam diễn viên mới khoảng 23 tuổi, trước khi anh trở thành một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Trung Quốc.

Văn Thành Truyền Kỳ được khởi động năm 2011, quay năm 2012, lấy cuộc đời nhà tư tưởng thời Minh là Vương Dương Minh làm trục nội dung chính. Nhân vật Vương Dương Minh do Lục Kiếm Dân đảm nhận, trong khi Chu Nhất Long vào vai hoàng đế Chu Hậu Chiếu.

Việc bộ phim được lựa chọn phát sóng trên Đài truyền hình Quý Châu cũng tạo nên sự kết nối đáng chú ý với bối cảnh lịch sử. Quý Châu là vùng đất gắn với sự kiện Vương Dương Minh bị biếm đến Long Trường và trải qua bước ngoặt tư tưởng thường được nhắc đến với tên gọi “Long Trường ngộ đạo”. Sau nhiều năm nằm trong kho lưu trữ, Văn Thành Truyền Kỳ cuối cùng cũng có cơ hội đến với đông đảo khán giả truyền hình. Với người hâm mộ Chu Nhất Long, đây không chỉ là dịp thưởng thức một tác phẩm về lịch sử mà còn là cơ hội nhìn lại những dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp của nam diễn viên khi anh mới 23 tuổi.

Các cảnh của phim trong đoạn quảng bá. (Ảnh chụp màn hình)

Lý do cụ thể khiến Văn Thành truyền kỳ bị trì hoãn trong thời gian dài chưa có lời giải thích cụ thể. Thông tin phần lớn là liên quan đến vấn đề hợp đồng, huy động nguồn vốn hoặc những thay đổi trong chiến lược phát hành. Một bộ phim đã được quay hình thường phải tuân thủ xong giai đoạn cấp phép, thẩm định nội dung, kế hoạch phân bổ khung giờ phát sóng.

Trước đó, khi phim chưa được phát sóng chính thức trên truyền hình trong nước. Một số phiên bản lưu truyền trên mạng chủ yếu có phụ đề tiếng Hàn, khiến khán giả Trung Quốc khó tiếp cận đầy đủ nội dung và hình ảnh của tác phẩm.

Hình ảnh Chu Nhất Long năm 23 tuổi trong phim.

Việc bộ phim được phát sóng sau hơn một thập kỷ khiến tác phẩm trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nhìn lại những vai diễn thời kỳ đầu của Chu Nhất Long. Sau 15 năm, vị thế của anh đã thay đổi đáng kể. Từ một diễn viên trẻ, anh từng bước khẳng định tên tuổi qua nhiều dự án điện ảnh và giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Kim Kê năm 2022 nhờ phim Nhân sinh đại sự. Năm nay, nam diễn viên có những vai diễn ấn tượng trong Kinh rập vô thanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, phim Súng rỗng. Sự trưởng thành trong sự nghiệp của nam diễn viên 38 tuổi cũng khiến những tác phẩm cũ được khán giả quan tâm trở lại.