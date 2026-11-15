Á hậu duy nhất được phong NSND, đang học Tiến sĩ: Cưới chồng Việt kiều Mỹ, sơ hở là nhận quà bạc tỷ

Cả nhan sắc, sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng của người đẹp này đều khiến công chúng ngưỡng mộ.

Giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 31 (Asian Television Awards - ATA 2026) vừa diễn ra tại TP.HCM, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà sản xuất và những gương mặt nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều cái tên đáng chú ý như tài tử Hong Kong Trương Gia Huy, diễn viên Nhật Bản Tao Tsuchiya, ca sĩ Chi Pu, diễn viên Mai Thu Huyền cùng nhiều nghệ sĩ đến từ các quốc gia châu Á. Giữa dàn khách mời đình đám, sự xuất hiện của NSND Trịnh Kim Chi cũng nhận được nhiều sự chú ý.

NSND Trịnh Kim Chi tại thảm đỏ giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 31

Ngay từ khi bước lên thảm đỏ, nữ nghệ sĩ đã gây ấn tượng với diện mạo quý phái, đằm thắm. Ở tuổi 55, Trịnh Kim Chi vẫn gây ấn tượng với gương mặt rạng rỡ cùng thần thái tự tin của một người đẹp từng chinh chiến tại đấu trường nhan sắc. Cô diện chiếc áo dài đen ôm nhẹ cơ thể, kết hợp phần tay xuyên cảm giác mềm mại, thanh thoát. Mái tóc búi cao gọn gàng, lớp trang điểm sắc sảo cùng nụ cười tươi giúp tổng thể diện mạo thêm phần chỉn chu, sang trọng.

Nữ nghệ sĩ xuất hiện nổi bật, sang trọng (Clip: Team sự kiện)

Tại ATA 2026, NSND Trịnh Kim Chi xuất hiện với tư cách khách mời trao giải. Sự hiện diện của nữ nghệ sĩ cũng là một trong những điểm nhấn của giải thưởng, khi cô đại diện cho lớp nghệ sĩ Việt Nam có nhiều năm hoạt động và đóng góp trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh.

Nhắc đến NSND Trịnh Kim Chi, công chúng nghĩ ngay đến hình ảnh một người đẹp tài sắc vẹn toàn, bền bỉ làm nghề và không ngừng trau dồi tri thức. Ít ai biết, hành trình bước chân vào showbiz của cô từng bắt đầu đầy vô tư. Năm 1994, khi đang là sinh viên trường Nghệ thuật Sân khấu 2, Trịnh Kim Chi giấu gia đình ghi danh thi Hoa hậu Việt Nam. Toàn bộ "vốn liếng" cô tự dành dụm từ việc đóng phim, làm mẫu ảnh để đầu tư cho cuộc thi lúc bấy giờ được 1,5 triệu đồng, trong đó tiền may áo dài hết 300.000 đồng và váy dạ hội cũng hết 300.000 đồng. Vượt qua nhiều ứng viên, cô xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2.

Trịnh Kim Chi từng đạt danh hiệu Á hậu 2

Với phần thưởng 5 triệu đồng, nữ nghệ sĩ từng vui vẻ kể rằng mình đã có một khoản lời đáng kể so với số tiền bỏ ra ban đầu. Tuy nhiên, danh hiệu Á hậu không khiến cô lựa chọn gắn bó lâu dài với con đường người đẹp hay chỉ tập trung vào hoạt động giải trí bề nổi. Trên thực tế, Trịnh Kim Chi đã có nền tảng diễn xuất trước khi bước lên sân khấu hoa hậu. Năm 1992, cô từng tham gia cuộc thi tuyển Diễn viên Điện ảnh Văn Thánh và đoạt giải 7. Sau đó, nữ nghệ sĩ được giao vai chính trong phim Khát Vọng Sống, tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Những Năm Tháng Đã Qua, Vòng Vây Tội Lỗi, Viên Hồng Ngọc, Thời Thơ Ấu và Những Đứa Con Thành Phố...

Nhan sắc xinh đẹp của nữ nghệ sĩ ngày xưa

Đặc biệt, Những Nẻo Đường Phù Sa là một trong những tác phẩm giúp tên tuổi Trịnh Kim Chi đến gần hơn với khán giả truyền hình. Trong giai đoạn phim Việt thập niên 1990 phát triển sôi động, cô cũng là gương mặt quen thuộc bên cạnh nhiều diễn viên nổi tiếng cùng thời. Sau này, nữ nghệ sĩ tiếp tục tham gia các bộ phim như Oan Gia Đại Chiến, Sóng Gió Thương Trường, Sau Ánh Hào Quang, Đam Mê Nghiệt Ngã, Mẹ Ghẻ, Xúc Xắc Xúc Xẻ, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Hello cô Ba, Trà Ma Nữ...

Gạo Nếp Gạo Tẻ

Trà Ma Nữ

Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực phim ảnh, sân khấu kịch cũng là nơi Trịnh Kim Chi dành nhiều tâm huyết trong suốt hành trình làm nghề. Cô từng cộng tác với Nhà hát Kịch TP.HCM, Sân khấu Kịch Hồng Vân, Kịch Sài Gòn và ghi dấu qua nhiều vở diễn như Loài Hoa Bất Tử, Hạ Trắng, Vụ Án Trộm Trứng Gà, Hoa Hậu Trăm Năm, Bước Qua Lời Nguyền... Năm 2015, nữ nghệ sĩ thành lập Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi, đảm nhận vai trò giám đốc.

Những đóng góp cho nghệ thuật giúp Trịnh Kim Chi lần lượt được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2015 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2023. Việc một Á hậu có thể đi một chặng đường dài từ đấu trường nhan sắc đến vị trí nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý là điều khiến hành trình của cô trở nên đặc biệt.

Là Á hậu duy nhất được trao NSND

Bên cạnh đó, Trịnh Kim Chi còn khiến nhiều người bất ngờ bởi tinh thần học tập đáng nể. Năm 2019, cô tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Đến tháng 6/2025, nữ nghệ sĩ nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh - Truyền hình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Đáng nói, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Trịnh Kim Chi quyết định học lên Tiến sĩ ngành Văn hóa nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ dự kiến hoàn thành quá trình nghiên cứu trong khoảng 3 - 4 năm, đồng thời phải tính toán kỹ lưỡng để cân bằng giữa việc học, công việc nghệ thuật và gia đình. Ông xã cũng là người hết lòng ủng hộ quyết định này, thường xuyên động viên vợ tiếp tục theo đuổi tri thức.

Cô đã tốt nghiệp Thạc sĩ và học tiếp lên Tiến sĩ

Song song với hoạt động nghệ thuật và học tập, Trịnh Kim Chi hiện còn đảm nhận nhiều trọng trách trong các tổ chức nghề nghiệp. Tháng 6/2026, cô được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội trong nhiệm kỳ 2020-2026. Việc đảm nhận cương vị mới cho thấy sự ghi nhận của đồng nghiệp dành cho những đóng góp của cô đối với sân khấu thành phố.

Không chỉ đẹp mà còn là người quyền lực, có sức ảnh hưởng

Bận rộn với hàng loạt công việc nhưng cuộc sống riêng tư của Trịnh Kim Chi cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Năm 2000, cô kết hôn với doanh nhân Việt kiều Mỹ Võ Trấn Phương. Hiện tại, vợ chồng cô có hai con gái. Ông xã của Trịnh Kim Chi không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng luôn là hậu phương vững chắc, ủng hộ vợ theo đuổi đam mê.

Đặc biệt, doanh nhân Võ Trấn Phương còn nổi tiếng với cách thể hiện tình cảm bằng những món quà giá trị bạc tỷ dành cho bà xã. Năm 2016, Trịnh Kim Chi được chồng tặng một chiếc ô tô trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Năm 2019, nhân dịp sinh nhật tuổi 47, nữ nghệ sĩ nhận món quà là căn biệt thự rộng hơn 200m² tại TP.HCM. Vào dịp kỷ niệm 22 năm ngày cưới, doanh nhân Võ Trấn Phương tiếp tục tặng vợ một chiếc nhẫn kim cương có giá trị khoảng 4 tỷ đồng. Dịp sinh nhật năm 2023, Trịnh Kim Chi tiếp tục nhận một chiếc xe sang có giá lăn bánh khoảng 5,7 tỷ đồng. Về những điều này, Trịnh Kim Chi từng cho biết điều khiến mình hạnh phúc nhất không nằm ở giá trị món quà mà là việc sau nhiều năm chung sống, chồng vẫn luôn quan tâm và dành cho cô những bất ngờ ngọt ngào.

Nữ nghệ sĩ và chồng

Ở tuổi 55, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì được vẻ ngoài rạng rỡ, vóc dáng săn chắc và phong thái chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Sau hơn 25 năm kết hôn, tổ ấm của Trịnh Kim Chi vẫn duy trì sự gắn bó, đồng hành. Cô cũng nhiều lần nhấn mạnh sự ủng hộ của chồng là một trong những yếu tố quan trọng giúp mình có thể yên tâm theo đuổi công việc, tiếp tục học tập và cống hiến cho nghệ thuật.

Trở lại với ATA 2026, bên cạnh NSND Trịnh Kim Chi, thảm đỏ sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Dưới đây là chi tiết về các hạng mục giải thưởng.