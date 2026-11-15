Không chấp nhận nổi Kim Ji Won

Kim Ji Won nhận bão chê bai.

Từng được kỳ vọng là một trong những tác phẩm truyền hình nổi bật nhất năm 2026, Doctor X của Kim Ji Won lại vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Đáng chú ý, Kim Ji Won - nữ diễn viên vốn nổi tiếng với khả năng diễn xuất ổn định, từng nhiều lần được khán giả dành lời khen - lần này cũng không tránh khỏi làn sóng chỉ trích. Từ kịch bản bị nhận xét ôm đồm, thiếu trọng tâm cho đến màn thể hiện của nữ chính bị đặt lên bàn cân với phiên bản Nhật Bản, Doctor X đang trở thành một trường hợp gây tranh luận đáng chú ý.

Theo rating được công bố, Doctor X có màn khởi đầu vô cùng ấn tượng với 11,4% ở tập 1, nhanh chóng tăng lên 18,5% ở tập 4 và đạt đỉnh 19,5% toàn quốc tại tập 6, được kỳ vọng là phim Hàn tiếp theo vượt mốc 20% trong năm nay. Tuy nhiên, sau cột mốc này, bộ phim bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi. Rating liên tục dao động, thậm chí giảm xuống 15,6% ở tập 8 và chỉ còn 14,5% tại tập 11. Dù tập cuối đã có màn phục hồi lên 15,2% toàn quốc, thành tích này vẫn thấp hơn đáng kể so với thời kỳ hoàng kim của tác phẩm.

Trên các diễn đàn Hàn Quốc, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho biết họ đã bỏ xem giữa chừng vì không còn tìm thấy sức hấp dẫn từng khiến mình theo dõi bộ phim. Một trong những vấn đề bị nhắc đến nhiều nhất là cách biên kịch liên tục đưa các vấn đề xã hội vào câu chuyện, khiến Doctor X dần đánh mất bản sắc của một bộ phim y khoa. Khán giả cho rằng thay vì tập trung khai thác những ca phẫu thuật, xung đột trong bệnh viện và hành trình của các nhân vật, tác phẩm lại cố gắng nhồi nhét quá nhiều thông điệp trong thời lượng hạn chế.

Một bình luận nhận xét bộ phim giống như một bản báo cáo nghiên cứu xã hội, nơi biên kịch cố gắng đưa tất cả những vấn đề thời sự vào cùng một câu chuyện nhưng lại không biết cách kết nối chúng. Người xem khác cho rằng mỗi vấn đề đều có ý nghĩa riêng, song việc liên tục triển khai đầy đủ mở đầu, cao trào và kết thúc cho từng câu chuyện chỉ trong một hoặc hai tập khiến mạch phim trở nên rời rạc, lê thê. Thậm chí, có người còn chỉ ra Doctor X là tác phẩm remake nhưng lại thay đổi quá nhiều so với nguyên tác Nhật Bản, đặt câu hỏi liệu biên kịch có thực sự tôn trọng tinh thần của phiên bản gốc hay không.

Đặc biệt, Kim Ji Won cũng trở thành cái tên được đưa ra tranh luận. Trong những bình luận tiêu cực, một bộ phận khán giả nhận xét diễn xuất của cô thiếu tự nhiên, có phần đơ cứng và chưa thực sự phù hợp với hình tượng nữ bác sĩ thiên tài. Khi đặt cạnh nhân vật trong phiên bản Nhật Bản, màn thể hiện của Kim Ji Won càng không thể chấp nhận. Những ý kiến này gây chú ý bởi Kim Ji Won vốn là gương mặt có thực lực, sở hữu nhiều vai diễn được yêu thích và thường xuyên nhận được sự công nhận từ khán giả.

Một số bình luận của khán giả

Nhìn Kim Ji Won trông u uất, mệt mỏi chứ không hề "ngầu" và "điên"

Ở chiều ngược lại, tập cuối phát sóng ngày 14/11 vẫn mang đến một cái kết đáng chú ý cho nhân vật của Kim Ji Won. Soo Jung đứng trước lựa chọn khó khăn khi trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật ghép tim cho Kim Seung Hyo - kẻ đứng sau những tội ác khiến nhiều đứa trẻ phải chịu bi kịch. Dù từng có ý định thực hiện kế hoạch trả thù, cô cuối cùng vẫn lựa chọn hoàn thành ca phẫu thuật cùng đồng nghiệp Jo Won Jin, không tự tay tước đoạt mạng sống của bệnh nhân.

Sau ca mổ, một tình tiết bất ngờ được hé lộ khi Kim Seung Hyo tỉnh lại ngay trong lúc phẫu thuật dù loại thuốc có tác dụng đảo ngược thuốc an thần đã không được sử dụng. Kết phim cũng mở ra những lựa chọn mới cho các nhân vật: Jo Won Jin quyết định nghỉ việc, Park Tae Kyung chuyển sang khoa cấp cứu, trong khi Soo Jung từ chối lời mời gia nhập chính thức và tiếp tục bước đi trên con đường riêng.

Những hình ảnh trong tập cuối

Như vậy, Doctor X vẫn khép lại với thành tích thương mại đáng nể - dù không đạt được kỳ vọng như những gì ban đầu mà phim từng gặt hái. Với một tác phẩm từng tạo nên kỳ vọng lớn như vậy, việc Kim Ji Won trở thành tâm điểm của những bình luận thất vọng cũng là điều đáng chú ý. Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi nữ diễn viên phải đối diện với nhiều ý kiến trái chiều đến vậy về khả năng hóa thân vào nhân vật, thay vì tiếp tục nhận được sự tán thưởng gần như tuyệt đối như những vai diễn trước.