Mỹ nhân Việt SN 1983 phẳng hết trán vì cả đời không hôn bạn diễn, cưới chồng doanh nhân 18 năm chưa ai thấy mặt

Lý do nữ diễn viên nhất quyết không hôn đồng nghiệp khi đóng phim khiến netizen gật gù đồng ý.

Mới đây, một đoạn clip bất ngờ viral trở lại trong một chương trình có sự góp mặt của đông đảo diễn viên VFC. Theo đó, Mạnh Trường khiến khán giả bật cười khi tiết lộ một “đặc điểm” thú vị trên gương mặt Hồng Diễm. Nam diễn viên hài hước hỏi Thuỵ Vân: “Em có nhìn thấy trán chị Diễm không? Nó phẳng hơn những chỗ khác á. Tại vì chỉ hôn vào trán thôi. Tất cả các phim”. Câu nói lập tức gợi nhắc đến một sự thật khá đặc biệt trong sự nghiệp diễn xuất của Hồng Diễm: dù thường xuyên đảm nhận những vai ngườ phụ nữ xinh đẹp, được nhiều người đàn ông theo đuổi, nữ diễn viên chưa từng có có cảnh hôn môi bạn diễn trên màn ảnh.

Khi được hỏi về nguyên nhân, Hồng Diễm giải thích rằng phần lớn nhân vật cô đảm nhận đều là những người phụ nữ nhẹ nhàng, kín đáo, do đó các cảnh tình cảm quá mức cũng được tiết chế để phù hợp với tính cách nhân vật. Tuy nhiên, nữ diễn viên sau đó thẳng thắn thừa nhận lý do còn đến từ quan điểm cá nhân: “Vì em là một người phụ nữ đã có gia đình rồi nên là em tự hạn chế bản thân mình thôi”. Trước ý kiến cho rằng nhiều diễn viên khác cũng đã lập gia đình nhưng vẫn thực hiện những cảnh hôn trên phim, Hồng Diễm khẳng định mỗi người có một lựa chọn riêng. Cô cũng không né tránh việc thừa nhận đây là điểm hạn chế trong diễn xuất của mình, đôi khi khiến khán giả chưa thực sự hài lòng.

Thực tế, Hồng Diễm từng tiết lộ cô chủ động từ chối những kịch bản có cảnh thân mật quá mức vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ngay từ vai nữ chính đầu tiên trong Cầu Vồng Tình Yêu, Hồng Diễm đã trao đổi thẳng với đạo diễn Vũ Hồng Sơn về việc không thực hiện cảnh hôn và được chấp thuận. Nguyên tắc này tiếp tục được duy trì trong những bộ phim sau đó, kể cả khi cô đóng cặp với Hồng Đăng suốt 6 tác phẩm trong khoảng một thập kỷ. Dù nhiều lần vào vai người yêu, vợ chồng trên màn ảnh, cặp đôi vẫn chưa từng có một nụ hôn môi thực sự.

Đến Hướng Dương Ngược Nắng, Hồng Diễm từng khiến khán giả bất ngờ khi chủ động hôn Phúc (Doãn Quốc Đam), nhưng hóa ra hai diễn viên vẫn giữ khoảng cách 3cm, dùng bàn tay và góc máy để đánh lừa thị giác. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân rất căng thẳng với phân đoạn này. Cô từng nói: “Tôi là người có gia đình, nên tôi tự hạn chế bản thân, không đóng cảnh hôn. Tất nhiên, đó chỉ là quan điểm cá nhân”.

Ít ai biết rằng, Hồng Diễm (sinh năm 1983), trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc, từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và dẫn chương trình truyền hình. Năm 2001, sau khi thi trượt đại học, Hồng Diễm quyết định thử sức với nghề người mẫu. Cô ứng tuyển vào một công ty và nhanh chóng được chú ý nhờ gương mặt khả ái, vóc dáng thanh mảnh. Năm 2004, cô được bình chọn là gương mặt người mẫu được yêu thích nhất của Elite Việt Nam, đồng thời đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Ngọc trai phương Đông tại Malaysia và lọt Top 10.

Bên cạnh công việc người mẫu, Hồng Diễm còn thử sức với vai trò MC, từng dẫn dắt các chương trình như Sảng Khoái Cùng SEA Games, Tôi Yêu Việt Nam, Phong Cách Sống, Con Đường Doanh Nhân và Góc Hàn Quốc. Năm 2007, sau khoảng 6 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, cô quyết định dừng công việc người mẫu để tập trung cho gia đình. Cũng trong năm này, Hồng Diễm bén duyên với diễn xuất qua bộ phim Chàng Trai Đa Cảm.

Năm 2011, Hồng Diễm thực sự được đông đảo khán giả biết đến nhờ vai Mộc Miên trong Cầu Vồng Tình Yêu. Chuyện tình giữa nhân vật của cô và Minh Khang (Hồng Đăng) tạo được hiệu ứng tốt, mở đầu cho mối duyên hợp tác kéo dài qua nhiều bộ phim. Năm 2017, cô tiếp tục ghi dấu với Mátxcơva: Mùa Thay Lá và Cả Một Đời Ân Oán.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hồng Diễm đến vào năm 2019 với Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Hóa thân thành Khuê, người phụ nữ dành nhiều năm vun vén gia đình nhưng bị chồng phản bội, cô có dịp thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc và sự trưởng thành trong diễn xuất. Vai diễn mang về cho nữ diễn viên giải Cánh Diều Vàng và danh hiệu Nữ Diễn Viên Ấn Tượng tại VTV Awards 2020. Sau đó, Hồng Diễm lần lượt góp mặt trong Những Ngày Không Quên, Hướng Dương Ngược Nắng, Hành Trình Công Lý, Trạm Cứu Hộ Trái Tim...

Năm 2025, Hồng Diễm tái xuất với bộ phim chính luận Lằn Ranh, hóa thân thành Bùi Hằng Thu, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Việt Đông. Đây là lần đầu cô thử sức với dòng phim chính luận, đồng thời mang đến hình ảnh khác biệt so với những vai phụ nữ dịu dàng, giàu tình cảm trước đây. Để phù hợp với nhân vật, nữ diễn viên cắt tóc ngắn và thay đổi phong cách tạo hình. Sau gần hai thập kỷ đóng phim, Hồng Diễm trở thành một trong những gương mặt nữ quen thuộc của phim truyền hình phía Bắc. Cô không xuất hiện quá dày đặc, thường lựa chọn kịch bản kỹ lưỡng và từng bước làm mới bản thân qua những dạng vai đa dạng.

Trái ngược với sự nghiệp được nhiều khán giả quan tâm, đời tư của Hồng Diễm lại vô cùng kín tiếng. Nữ diễn viên kết hôn từ năm 25 tuổi, vào khoảng năm 2008, với một doanh nhân hơn cô 12 tuổi. Sau khoảng 18 năm chung sống, vợ chồng cô có hai người con, một trai và một gái. Tuy vậy, Hồng Diễm chưa từng công khai hình ảnh rõ mặt hay tiết lộ danh tính chồng trên truyền thông. Nữ diễn viên cho biết đây là lựa chọn xuất phát từ mong muốn của bạn đời, bởi anh không thích xuất hiện trước công chúng và muốn tránh những bàn tán không cần thiết.

Qua một số lần hiếm hoi chia sẻ về hôn nhân, Hồng Diễm cho biết chồng là người năng động, tháo vát, có tính cách khá đối lập với sự nhẹ nhàng, chậm rãi của cô. Nữ diễn viên từng dành nhiều lời khen cho bạn đời, tiết lộ anh rất yêu thương, chiều chuộng vợ con và luôn có trách nhiệm bảo vệ gia đình. Thay vì thể hiện tình cảm bằng những lời nói lãng mạn, ông xã thường quan tâm vợ bằng hành động thực tế. Những lúc có thời gian, anh còn đưa các con đến trường quay để thăm hỏi, động viên vợ trong quá trình làm việc.