Vbiz xuất hiện cặp gà bông chênh nhau tới 15 tuổi, 2k8 với 93 mà sao như bằng vai phải lứa thế?

Cặp gà bông này đang rất được khán giả mong chờ.

Trong lúc đường đua phim Việt cuối năm đang dần nóng lên, Con Mắt Thứ Ba của đạo diễn Hàm Trần bất ngờ có thêm một điểm khiến khán giả tò mò bên cạnh những hình ảnh kinh dị, tâm linh được hé lộ trong trailer. Đó là màn kết hợp giữa Trần Nghĩa và Đoàn Minh Anh trong vai Bảo và Vy. Qua loạt hình ảnh hậu trường và trailer được ê-kíp chia sẻ, cả hai xuất hiện với tạo hình học sinh cấp 3, mang đến cảm giác trẻ trung, gợi liên tưởng đến những mối tình tuổi học trò trong sáng, mộng mơ.

Trần Nghĩa - Minh Anh trong tạo hình học sinh ở trailer Con Mắt Thứ Ba (Ảnh: NSX)

Điều khiến màn kết hợp này trở nên thú vị nằm ở khoảng cách tuổi tác ngoài đời của hai diễn viên. Đoàn Minh Anh sinh năm 2008, thuộc thế hệ Gen Z trẻ nhất đang bắt đầu tạo dấu ấn trên màn ảnh rộng. Trong khi đó, Trần Nghĩa sinh năm 1993, đã bước sang tuổi 33 trong năm 2026. Hai diễn viên cách nhau 15 tuổi, nhưng khi đứng cạnh nhau trong tạo hình học sinh, khoảng cách thế hệ ấy dường như không phải điều đầu tiên người xem chú ý. Thay vào đó là cảm giác cả hai có thể cùng xuất hiện trong một câu chuyện thanh xuân, với những rung động đầu đời rất đặc trưng của lứa tuổi cấp 3.

Hình ảnh trong hậu trường phim của cặp đôi Trần Nghĩa - Minh Anh (Ảnh: NSX)

Nếu chỉ nhìn những hình ảnh Bảo và Vy trong tạo hình học sinh, khán giả có thể nghĩ đây sẽ là một tuyến tình cảm nhẹ nhàng, góp thêm chút màu sắc thanh xuân cho bộ phim kinh dị. Thế nhưng, những chi tiết khác mà ekip hé lộ lại khiến câu chuyện của hai nhân vật trở nên đáng ngờ hơn nhiều. Bởi nếu trong trailer, Minh Anh có tạo hình của một người phụ nữ trưởng thành thì hình ảnh chủ đạo gắn với Trần Nghĩa lại là một hồn ma học sinh đầy oán hận.

(Ảnh: NSX)

Tạo hình hồn ma của Trần Nghĩa (Ảnh: NSX)

Sự tương phản này mở ra nhiều khả năng cho mối quan hệ giữa Bảo và Vy. Những khung hình tuổi học trò có thể là ký ức về một quãng đời đã qua, là phần quá khứ giải thích cho bi kịch của nhân vật, hoặc là mảnh ghép quan trọng dẫn đến những gì xảy ra ở hiện tại. Dĩ nhiên, khi bộ phim chưa ra rạp, tất cả vẫn chỉ dừng ở suy đoán từ hình ảnh quảng bá. Nhưng việc một nhân vật được giới thiệu qua diện mạo học sinh trong khi hình ảnh nổi bật của nam diễn viên lại gắn với thế giới linh hồn chắc chắn khiến người xem tò mò rằng chuyện gì đã xảy ra với Bảo?

Đáng chú ý hơn, Vy còn xuất hiện trong một phân cảnh đám cưới bên một nhân vật khác do Trương Minh Thảo đảm nhận. Chi tiết này khiến tuyến tình cảm giữa Bảo và Vy càng trở nên khó đoán. Liệu hai người từng có một mối tình đẹp nhưng bị chia cắt bởi biến cố? Vy đã bước sang một chương khác của cuộc đời trong khi Bảo vẫn mắc kẹt với những điều chưa thể buông bỏ? Hay đằng sau đám cưới ấy còn có một bí mật liên quan đến chuỗi sự kiện kinh hoàng trong phim? Chưa có lời giải chính thức, nhưng chỉ riêng sự đối lập giữa hình ảnh gà bông và một đám cưới có người khác đã đủ tạo nên cảm giác day dứt cho tuyến nhân vật này.

Tạo hình đám cưới của Minh Anh (Ảnh: NSX)

Trước khi Con Mắt Thứ Ba ra mắt, những hình ảnh chung của Trần Nghĩa và Đoàn Minh Anh cũng đã tạo được sự chú ý trên mạng xã hội. Gần đây nhất, 2 người cũng thường xuyên đăng tải những clip xuất hiện chung trên TikTok. Diện mạo trẻ trung khi đứng cạnh nhau khiến cư dân mạng khó nhận ra khoảng cách tuổi tác lên tới 15 giữa hai người.

(Ảnh: TikTok nhân vật)

(Ảnh: TikTok nhân vật)

Con Mắt Thứ Ba là phim kinh dị tâm linh của đạo diễn Hàm Trần, xoay quanh những mối liên kết bí ẩn giữa người sống và người đã khuất. Trung tâm câu chuyện là Lạc (Loube Nguyễn), cô gái từ nhỏ đã sở hữu khả năng nhìn thấy và giao tiếp với các vong linh. Thay vì xem đó là lời nguyền, Lạc lựa chọn lắng nghe, giúp đỡ những linh hồn còn mắc kẹt bởi tổn thương và chấp niệm chưa thể buông bỏ. Câu chuyện dần mở rộng khi Vy (Đoàn Minh Anh), người dẫn một podcast chuyên kể chuyện tâm linh, và Viễn (Ba Tây), gã đồ tể cuồng tín tin rằng mình được Hắc Bạch Vô Thường lựa chọn, cùng xuất hiện. Ba con người tưởng chừng không liên quan lại bị kết nối bởi những bí ẩn, chuỗi án mạng và sợi dây nghiệp quả. Phim dự kiến ra mắt khán giả từ 4/12/2026.