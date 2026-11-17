Sự xuất hiện của người này thu hút hàng nghìn fan và các đơn vị truyền thông kéo đến Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đó là Ngô Ngạn Tổ, cái tên từng khiến biết bao khán giả châu Á mê mẩn trong thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Sinh năm 1974 tại Berkeley, California (Mỹ), nam diễn viên mang dòng máu Trung Quốc này sở hữu gương mặt điển trai, đường nét nam tính, đôi mắt mê hoặc cùng vóc dáng sănc hắc.

Anh được xem là một trong những nam diễn viên đình đám nhất của màn ảnh Hoa ngữ, đặc biệt ở giai đoạn cuối thập niên 1990 và những năm 2000. Không chỉ có ngoại hình nổi trội, Ngô Ngạn Tổ còn được đánh giá cao về diễn xuất, võ thuật và khả năng làm phim.

Trong sự nghiệp, anh từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Tân Câu Chuyện Cảnh Sát, Điệp Vụ Baby, Môn Đồ, Dạ Yến, Đại Náo Shinjuku và Chậm Thì Chết. Nam diễn viên từng giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Kim Mã với Tân Câu Chuyện Cảnh Sát, đồng thời nhận giải Đạo diễn mới xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) nhờ bộ phim The Heavenly Kings. Sau này, anh còn lấn sân sang thị trường Hollywood với series hành động Into the Badlands.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền trở lại khoảnh khắc Ngô Ngạn Tổ đứng chung sân khấu với Tăng Thanh Hà trong một sự kiện tại Việt Nam. Khung hình ghi lại hai gương mặt đình đám của điện ảnh Hoa ngữ và Việt Nam đứng cạnh nhau nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ít ai nhớ rằng, cách đây đúng 16 năm, nam tài tử Hong Kong (Trung Quốc) từng có chuyến ghé thăm Hà Nội và tạo nên một đêm giao lưu vô cùng đáng nhớ đối với khán giả Việt thời điểm ấy.

Tháng 10/2010, Việt Nam lần đầu tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam (VNIFF) tại Hà Nội, diễn ra từ ngày 17 đến 21/10 trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ, đạo diễn và nhà làm phim trong nước lẫn quốc tế. Trong số các khách mời nước ngoài, Ngô Ngạn Tổ là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm lớn. Nam diễn viên đến Việt Nam để quảng bá bộ phim hành động Triple Tap (tên Việt: Chậm Thì Chết) do Nhĩ Đông Thăng đạo diễn, với sự tham gia của Cổ Thiên Lạc, Lý Băng Băng và Thái Trác Nghiên. Trong phim, anh vào vai Trang Tử Duy, một viên cảnh sát bị cuốn vào vụ án cướp xe chở tiền bí ẩn.

Tối 18/10/2010, buổi chiếu phim ngoài trời miễn phí kết hợp giao lưu với Ngô Ngạn Tổ được tổ chức tại quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội. Từ khoảng 17-18h, nhiều người hâm mộ đã có mặt để giữ chỗ, mong được nhìn thấy thần tượng ở khoảng cách gần. Ban tổ chức bố trí màn hình lớn cùng khoảng 1.000 chỗ ngồi phục vụ khán giả. Đúng 20h, Ngô Ngạn Tổ xuất hiện trong trang phục giản dị gồm quần jeans, sơ mi trắng, gilê xám và mũ nồi đen. Dù không cầu kỳ, nam diễn viên vẫn lập tức trở thành tâm điểm với những tiếng reo hò, băng rôn và hình ảnh mang dòng chữ "Daniel Wu - We Love You".

Vô số phóng viên, người hâm mộ tới gặp Ngô Ngạn Tổ

Buổi giao lưu kéo dài gần 20 phút, sau đó Ngô Ngạn Tổ dành thêm khoảng 15 phút trả lời báo chí. Trong cuộc trò chuyện, anh cho biết đây là lần đầu đến Hà Nội, dù từng ghé Việt Nam vào năm 2005 để lặn biển ở Nha Trang. Nam diễn viên khen thời tiết thủ đô dễ chịu hơn Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời nhận xét Hà Nội mang vẻ đẹp lãng mạn. Anh cũng tiết lộ người bạn thân Dustin Nguyễn chính là người rủ mình đến Việt Nam. Ngô Ngạn Tổ bày tỏ mong muốn một ngày nào đó có thể hợp tác với Dustin Nguyễn trong một bộ phim thực hiện tại Việt Nam.

Khi được hỏi vì sao thường xuyên đóng vai cảnh sát, nam diễn viên giải thích đây là tuyến nhân vật quen thuộc trong dòng phim hành động Hong Kong (Trung Quốc). Anh cũng chia sẻ bản thân thích thử sức với những vai phản diện. Sau buổi giao lưu, hàng nghìn khán giả tiếp tục ở lại quảng trường để theo dõi suất chiếu Chậm Thì Chết.

Ngày 19/10/2010, Ngô Ngạn Tổ tiếp tục xuất hiện tại sự kiện thảm đỏ ngoài trời ở quảng trường Nhà hát Lớn. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế như Trương Gia Huy, Dustin Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn, Minh Hằng, Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải... Ngày 21/10, tại đêm bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Ngô Ngạn Tổ và Tăng Thanh Hà cùng xuất hiện trên sân khấu. Hình ảnh hai nghệ sĩ đứng cạnh nhau nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất khi nhìn lại sự kiện.

Tăng Thanh Hà khi ấy đang ở giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp, được công chúng yêu mến qua Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng Centimet và nhiều dự án phim ảnh khác. Sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng phong thái dịu dàng, cô được truyền thông ưu ái gọi bằng danh xưng ngọc nữ màn ảnh Việt. Đứng cạnh Ngô Ngạn Tổ, người đẹp không hề bị lép vế mà tạo nên một khung hình hài hòa, mỗi người mang một nét cuốn hút riêng. Với vẻ ngoài phong trần và thần thái cuốn hút, khung hình chung giữa hai nghệ sĩ gây choáng ngợp, visual bừng sáng mỗi khi camera lia tới.

Tại đêm bế mạc, Tăng Thanh Hà chia sẻ cảm xúc khi Việt Nam lần đầu tổ chức một liên hoan phim quốc tế. Trong khi đó, Ngô Ngạn Tổ bày tỏ niềm vui khi được mời tham dự sự kiện và cảm ơn tình cảm mà khán giả thủ đô dành cho mình trong những ngày lưu lại Hà Nội. Anh còn khẳng định sẽ quay trở lại Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, nam diễn viên vẫn chưa một lần trở lại đất nước hình chữ S.