Thông tin bộ phim 100 Ngày Lừa Dối của Kim Yoo Jung sẽ được tăng thời lượng phát sóng đang gây sốt.

Ngay lúc này, mạng xã hội đang phát sốt trước thông tin bộ phim Hàn Quốc 100 Ngày Lừa Dối (100 Days of Deception) có thể được tăng thời lượng phát sóng ở chặng cuối. Theo thông tin đang lan truyền, từ tập 13, mỗi tập sẽ kéo dài khoảng 80 phút thay vì 70 phút như thường lệ. Đặc biệt, tập cuối được đồn đoán có thời lượng lên tới 120 phút, tương đương một bộ phim điện ảnh.

100 Ngày Lừa Dối do Kim Yoo Jung và Park Jin Young đóng chính được cho là sẽ kéo dài thời lượng từ tập 13, tập cuối sẽ dài tới tận 2 tiếng.

Nếu trở thành sự thật, đây sẽ là quyết định rất đáng chú ý, bởi việc đồng loạt kéo dài nhiều tập cuối, nhất là dành tới 2 tiếng cho màn kết, là điều rất hiếm thấy ở phim truyền hình Hàn Quốc. Người hâm mộ đang hy vọng tin đồn sẽ thành sự thật để được đồng hành cùng các nhân vật lâu hơn.

Lấy bối cảnh Gyeongseong những năm 1930, thời bán đảo Triều Tiên nằm dưới ách đô hộ Nhật Bản, 100 Ngày Lừa Dối kể về Lee Ga Kyung (Kim Yoo Jung), một tay trộm vặt chỉ mong kiếm tiền sang Mỹ.

Ai cũng mong thông tin này sẽ thành sự thật, bởi mọi người đều muốn được gắn bó với các nhân vật càng lâu càng tốt.

Cuộc đời cô rẽ hướng khi nhận nhiệm vụ thâm nhập Phủ Tổng đốc, trở thành nội gián cho lực lượng đấu tranh giành độc lập. Tại đây, cô đồng hành cùng Kim Tae Woong (Park Jin Young), phiên dịch viên ưu tú sống dưới tên Nhật Sato Hideo. Giữa những thân phận giả, bí mật và âm mưu sinh tử, tình cảm của họ lớn dần, kéo theo hàng loạt lựa chọn khó khăn.

Tác phẩm được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa tình yêu, điệp chiến và bối cảnh lịch sử, cùng những cú xoay chuyển liên tục khiến khán giả khó đoán trước diễn biến. Kim Yoo Jung đang nhận nhiều lời khen từ báo chí Hàn Quốc vì khả năng diễn tả tinh tế nỗi đau, sự quả cảm và giằng xé nội tâm của Ga Kyung.

Trong khi đó, Park Jin Young cũng gây chú ý với nhân vật đứng giữa tình yêu và lòng trung thành. Cả hai tạo phản ứng hóa học cực tốt, khiến nhiều người nóng lòng chờ đợi cái kết cho chuyện tình của cặp đôi chính, đồng thời đẩy thuyền cho họ phim giả tình thật ngoài đời.

100 Ngày Lừa Dối không chỉ có nội dung hay mà còn là một bữa đại tiệc diễn xuất.

Ngoài ra, Kim Hyun Joo cũng cho thấy giá trị của kinh nghiệm khi thể hiện khí chất sắc lạnh của chiến sĩ Yoo So Ran. Jin Seon Kyu tạo ra sức ép nghẹt thở qua vai phản diện Sato Shinichi.

Còn với Lee Moo Saeng, người đảm nhận vai phóng viên người Mỹ gốc Hàn Yoo Philip, anh gây ấn tượng với lối diễn xuất giàu cảm xúc, từ ánh mắt, giọng nói run rẩy đến những giọt nước mắt khi bộc lộ tình yêu bị kìm nén. Báo Hàn gọi anh là "bậc thầy phim tình cảm", đồng thời đánh giá cao khả năng chuyển đổi trạng thái của nam tài tử.

Phim đang có điểm số 8,7 trên Mydramalist.

Sức nóng của bộ phim còn được phản ánh qua những con số thống kê. Tập 12 phát sóng ngày 15/11 đạt rating 10,4% trên toàn quốc, dẫn đầu khung giờ chiếu. Phim cũng giữ vị trí số một về độ thảo luận trong nhóm phim truyền hình suốt ba tuần liên tiếp, theo thống kê FUNdex công bố đầu tháng 11. Với mức điểm 8,7/10 trên MyDramaList và 8,4/10 trên IMDb, 100 Ngày Lừa Dối tiếp tục giữ vững vị thế một trong những tác phẩm nổi bật nhất năm 2026.