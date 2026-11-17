Còn vài ngày nữa mới lên sóng chính thức nhưng bộ phim mới của Thành Nghị đã kịp ghi dấu ấn với khán giả.

Sau gần một năm kể từ chuỗi dự án liên tiếp lên sóng, Thành Nghị chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ với Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật (Mười Lăm Ngày Giữa Hai Kinh Thành). Theo đúng kế hoạch, bộ phim sẽ chính thức lên sóng từ ngày 20/11 trên khung giờ vàng của CCTV-8, đồng thời phát hành độc quyền trên nền tảng iQIYI. Phim gồm 26 tập, do Trương Lê và An Nguy đạo diễn, Mã Bá Dung trực tiếp tham gia viết kịch bản từ tiểu thuyết cùng tên của chính mình. Ngoài Thành Nghị đảm nhận vai chính, tác phẩm còn quy tụ Lâm Canh Tân, Khương Bội Dao, Ngô Hạnh Kiện cùng những diễn viên thực lực như Trương Chí Kiên và Trần Số.

Sức nóng của dự án bắt đầu bùng lên từ chiến dịch bao suất xem trực tuyến của người hâm mộ. Theo những số liệu được truyền thông Trung Quốc đăng tải ngày 16/11, fandom Thành Nghị đã chuẩn bị hơn 700.000 suất, vượt kỷ lục trước đó mà chính anh lập ra là Phó Sơn Hải với 663.000 suất chiếu. Ngoài ra, trong năm 2025, chính Thành Nghị còn sở hữu thêm hai hit phim là Thiên Địa Kiếm Tâm và Trường An Nhị Thập Tứ Kế, lần lượt đạt 477.000 và 521.000 suất đặt trước. Những thành tích này từng giúp Thành Nghị trở thành "gà đẻ trứng vàng" trên các nền tảng phát phim trực tuyến.

Sở dĩ Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật nhận được sự quan tâm lớn còn bởi đây là dự án có chất liệu khá khác biệt so với những bộ phim cổ trang tình cảm quen thuộc. Chuyển thể từ tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng của Mã Bá Dung, câu chuyện lấy bối cảnh năm Hồng Hy thứ nhất thời nhà Minh. Thái tử Chu Chiêm Cơ (Thành Nghị) đang ở Nam Kinh thì bất ngờ gặp biến cố khi bảo thuyền phát nổ. Đứng trước âm mưu truy sát và những cuộc tranh giành quyền lực trong hoàng thất, anh buộc phải tìm đường trở về Bắc Kinh trong vòng 15 ngày, vượt quãng đường hơn 2.200 lý dọc theo Đại Vận Hà để kịp kế vị.

Trên hành trình sinh tử ấy, Chu Chiêm Cơ gặp gỡ và đồng hành cùng bổ khoái Ngô Định Duyên (Lâm Canh Tân), nữ y sư Tô Kinh Khê (Khương Bội Dao) và viên tiểu quan Vu Khiêm (Ngô Hạnh Kiện). Từ một vị thái tử sống trong nhung lụa, chưa từng thực sự trải nghiệm cuộc sống của dân chúng, Chu Chiêm Cơ phải đối diện với đói khát, hiểm nguy, những cuộc truy đuổi và vô số biến cố ngoài dự liệu. Chuyến đi không đơn thuần là cuộc chạy đua với thời gian để trở về ngai vàng, mà còn là hành trình trưởng thành, khiến một hoàng tộc trẻ tuổi dần hiểu được trách nhiệm của người đứng đầu thiên hạ.

Câu chuyện có sự kết hợp giữa phiêu lưu, đấu trí, âm mưu chính trị và những màn hành động trên sông nước. Đặc biệt, nguyên tác của Mã Bá Dung vốn được đánh giá cao nhờ cách khai thác những khoảng trống trong sử liệu để xây dựng một cuộc phiêu lưu giàu kịch tính. Việc Trương Lê ngồi ghế đạo diễn cũng khiến dự án được kỳ vọng. Ông từng đứng sau nhiều tác phẩm chính kịch lịch sử nổi tiếng như Đại Minh Vương Triều 1566, Nhân Gian Chính Đạo Thị Tang Thương và Thiếu Soái. Đây là cái tên có kinh nghiệm trong việc xây dựng bối cảnh lịch sử, khắc họa những cuộc đấu trí và diễn biến tâm lý phức tạp.

Một trong những yếu tố khiến khán giả mong chờ bộ phim chính là sự trở lại của Thành Nghị trong tạo hình cổ trang. Nam diễn viên vốn được xem là gương mặt sừng sỏ với dòng phim này, sở hữu đường nét điển trai cùng khí chất vừa thoát tục vừa có phần lạnh lùng. Khi khoác lên mình trang phục thái tử, đội mão và xuất hiện giữa những bối cảnh cổ kính, Thành Nghị dễ dàng tạo nên cảm giác như một nhân vật bước ra từ tranh cổ họa. Tạo hình Chu Chiêm Cơ cũng khai thác được vẻ đẹp trang nhã, quyền quý, phù hợp với thân phận hoàng tộc của nhân vật.

Thành Nghị còn có thế mạnh ở những cảnh hành động và võ thuật. Nam diễn viên có nền tảng thể lực tốt, thường dành thời gian tập luyện để thích nghi với yêu cầu của những vai diễn cổ trang hành động. Sự kết hợp giữa ngoại hình thanh thoát và khả năng thể hiện những cảnh võ thuật mạnh mẽ cũng tạo nên nét riêng cho anh trên màn ảnh.

Với Chu Chiêm Cơ, thử thách lần này nằm ở việc thể hiện quá trình biến đổi của một vị thái tử từ người sống trong cung cấm thành người phải tự mình đối diện với những hiểm nguy ngoài xã hội. Nhân vật không thể chỉ mang vẻ uy nghiêm của một quân vương ngay từ đầu, mà còn phải có sự hoảng loạn, lúng túng, thậm chí yếu đuối của một người lần đầu đối diện với sinh tử. Đây là dạng vai có nhiều đất diễn để Thành Nghị phô diễn khả năng chuyển biến cảm xúc, đồng thời mang đến một hình tượng khác với những mỹ nam tiên hiệp hay cao thủ võ lâm anh từng thể hiện.