Gương mặt hiện tại của nam diễn viên đã có sự đổi thay đáng kể.

Việt Anh tên đầy đủ là Nguyễn Lê Việt Anh, sinh năm 1981 tại Hà Nội (quê gốc ở tỉnh Nam Định - nay là tỉnh Ninh Bình). Trước khi bén duyên với nghệ thuật, anh theo học và tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Không xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, Việt Anh đến với diễn xuất khá tình cờ khi tham gia khóa đào tạo diễn viên truyền hình đầu tiên do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) tổ chức.

Tại đây, anh có cơ hội học hỏi và được cố NSND Hoàng Dũng dìu dắt. Đây cũng là người thầy có ảnh hưởng lớn đến con đường nghệ thuật của nam diễn viên. Với ngoại hình cao ráo, gương mặt điển trai và phong thái lịch lãm, Việt Anh sớm được các đạo diễn chú ý, thường xuyên được giao những vai thiếu gia, công tử nhà giàu hoặc những nhân vật có xuất thân và địa vị xã hội đặc biệt.

Năm 2006, Việt Anh tạo dấu ấn lớn với vai Cao Thanh Lâm trong bộ phim truyền hình Chạy Án. Nhân vật là con trai một quan chức cấp cao, có cuộc sống giàu sang nhưng sa vào ăn chơi, nghiện ngập và nhiều hành vi phạm pháp. Việt Anh thể hiện khá thuyết phục hình ảnh một công tử ngông nghênh, bất cần, có những chuyển biến tâm lý phức tạp. Vai diễn nhanh chóng đưa tên tuổi anh đến gần với đông đảo khán giả và trở thành một trong những dấu mốc quan trọng nhất sự nghiệp.

Sau thành công của Chạy Án, Việt Anh tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Gió Nghịch Mùa, Khi Đàn Chim Trở Về... Anh dần trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, đặc biệt ở những dự án khai thác đề tài xã hội, chính luận và hình sự. Năm 2017, sau một thời gian không xuất hiện quá dày đặc trên truyền hình, Việt Anh trở lại với vai Phan Hải trong Người Phán Xử. Là con trai của ông trùm Phan Quân (cố NSND Hoàng Dũng), Phan Hải có tính cách nóng nảy, ngông cuồng, ích kỷ, thường xuyên gây rắc rối cho gia đình và thế giới ngầm của cha mình. Lối diễn tự nhiên, biểu cảm linh hoạt cùng cách thể hiện những cơn giận dữ có phần bốc đồng giúp Việt Anh tạo nên một nhân vật vừa đáng ghét vừa có sức hút riêng.

Thành công của bộ phim một lần nữa khẳng định vị trí của nam diễn viên trong làng phim truyền hình Việt. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong Sống Chung Với Mẹ Chồng, Mê Cung, Sinh Tử, Hồ Sơ Cá Sấu, Hướng Dương Ngược Nắng, Hành Trình Công Lý, Cuộc Chiến Không Giới Tuyến và Những Nẻo Đường Gần Xa. Với hơn hai thập kỷ làm nghề, Việt Anh nhận được sự ghi nhận của giới chuyên môn. Anh từng được trao giải Diễn viên nam xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40. Năm 2023, nam diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Ngoài diễn xuất, Việt Anh còn trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh với một thương hiệu thực phẩm. Thương hiệu này tập trung vào các mặt hàng đồ ăn tiện lợi, trong đó nổi bật nhất là chân gà rút xương và chân gà ăn liền. Theo thông tin công bố trên website doanh nghiệp, đội ngũ bắt đầu triển khai dự án từ đầu năm 2024, các dòng sản phẩm chân gà được phát triển và đưa ra thị trường vào cuối năm cùng năm. Việt Anh cũng tham gia góp vốn, giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại doanh nghiệp. Không chỉ đứng sau thương hiệu, nam diễn viên còn trực tiếp xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng, giới thiệu sản phẩm tại cửa hàng, siêu thị và kêu gọi hợp tác phân phối.

Nếu sự nghiệp có nhiều dấu mốc đáng nhớ thì đời tư của Việt Anh cũng không ít lần trở thành chủ đề bàn luận. Nam diễn viên từng trải qua hai cuộc hôn nhân trước khi công khai mối quan hệ tình cảm với diễn viên Quỳnh Nga vào năm 2026. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Việt Anh là với một nữ phóng viên tên Thùy Linh. Hai người kết hôn năm 2005, có một con gái chung rồi chia tay vào năm 2010. Sau đó, nam diễn viên kết hôn với Hương Trần. Cặp đôi có một con trai tên thân mật là Đậu Đậu, nhưng cuộc hôn nhân cũng khép lại vào tháng 5/2019. Sau ly hôn, con trai sống cùng mẹ. Việt Anh từng nhiều lần chia sẻ về trách nhiệm chu cấp và mong muốn được đồng hành trong quá trình trưởng thành của con.

Sau khi ly hôn Hương Trần vào năm 2019, Việt Anh vẫn có trách nhiệm chu cấp và lo liệu các khoản sinh hoạt cho vợ cũ cùng con trai. Theo chia sẻ của nam diễn viên, có thời điểm anh dành gần 50 triệu đồng mỗi tháng để chăm lo cho hai mẹ con. Trong đó, khoảng 20 triệu đồng là tiền sinh hoạt của bé Đậu, 15 triệu đồng dùng để thuê nhà cho Hương Trần và con, phần còn lại dành cho học phí trường quốc tế, bảo hiểm cùng những chi phí phát sinh. Việt Anh cho biết ngay cả khi đã chia tay, anh vẫn sẵn lòng hỗ trợ vợ cũ nếu cô có nhu cầu mua sắm hay đưa con đi du lịch. Nam diễn viên từng khẳng định: “Sau khi ly hôn, tôi luôn cố gắng chu cấp đầy đủ và lo cả nhà ở cho 2 mẹ con. Chi phí mỗi tháng cũng gần 50 triệu”.

Ngoài chuyện gia đình, Việt Anh từng gây xôn xao khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ vào năm 2019. Nam diễn viên sang Hàn Quốc thực hiện một loạt thủ thuật như sửa mũi, hút mỡ nọng cằm, căng chỉ vùng cổ và làm đẹp da. Tổng chi phí cho lần thay đổi diện mạo này được tiết lộ vào khoảng 400 triệu đồng. Quyết định can thiệp thẩm mỹ khiến gương mặt Việt Anh có nhiều thay đổi so với hình ảnh nam tính, góc cạnh trước đây. Anh nhận về không ít ý kiến trái chiều, trong đó có những khán giả tiếc nuối diện mạo tự nhiên thời Chạy Án.

Trước những bàn luận, nam diễn viên từng bày tỏ quan điểm rằng việc chăm chút ngoại hình là điều cần thiết đối với người nghệ sĩ, cũng là cách tôn trọng khán giả. Đến năm 2026, ở tuổi 45, nam diễn viên vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, lịch lãm và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tập luyện, chăm sóc vóc dáng.