Những review đầu tiên về Trại Giam Hạnh Phúc đang xuất hiện nhiều trên MXH Việt.

16/11 vừa qua, Trại Giam Hạnh Phúc đã có những suất công chiếu đầu tiên tại sự kiện ra mắt, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả với loạt phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Không ít người dành lời khen cho bộ phim khi có thể cân bằng khá tốt giữa hai yếu tố bi và hài, mang đến những tràng cười sảng khoái nhưng cũng đủ sức lấy đi nước mắt người xem. Thậm chí, có khán giả còn gọi đây là bộ phim tốt nhất của đạo diễn Trung Lùn tính đến hiện tại, đồng thời đánh giá cao chất lượng diễn xuất của dàn cast.

Trong số những cái tên được nhắc đến nhiều nhất, Tuấn Trần và Lương Thế Thành nhận về cơn mưa lời khen. Nếu Tuấn Trần gây ấn tượng với hành trình cải tạo đầy cảm xúc của nhân vật người thầy giáo, cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất, thì Lương Thế Thành lại khiến khán giả bất ngờ với màn hóa thân thành một nhân vật phản diện hoàn toàn khác biệt so với những vai diễn quen thuộc trước đây. Nhiều người đánh giá nam diễn viên đã có màn hắc hóa thuyết phục, tạo nên một nhân vật vừa đáng ghét vừa đủ sức gây ám ảnh.

Dàn diễn viên được đánh giá tốt

Tuy nhiên, cái tên tạo nên bất ngờ lớn nhất trong mắt nhiều khán giả lại là Khuyến Dương, diễn viên được biết đến rộng rãi trên TikTok với biệt danh Chị Phiến. Trong Trại Giam Hạnh Phúc, Khuyến Dương đảm nhận vai Khoa, một trong những thành viên của buồng giam số 9. Đây là nhân vật có câu chuyện riêng khá xót xa khi từng là người được mẹ vào thăm nuôi, nhưng rồi suốt nhiều năm lại không còn được mẹ ghé thăm thêm lần nào. Vốn nổi tiếng với những mảng miếng hài hước trên mạng xã hội, cũng từng đóng một số phim nhưng chủ yếu là vai phụ gây cười, việc Khuyến Dương đảm nhận một vai có cả bi lẫn hài thuộc tuyến chính và thể hiện tốt cả hai phần cảm xúc khiến người xem bất ngờ.

Khuyến Dương gây bất ngờ

Bên cạnh những lời khen, một số ý kiến cũng chỉ ra rằng Trại Giam Hạnh Phúc có phần tham nhân vật khi gần như ai cũng được xây dựng một câu chuyện và hành trình riêng. Điều này khiến thời lượng phim trở nên dài, một số bước chuyển cảm xúc chưa thực sự trọn vẹn. Có khán giả cho rằng tác phẩm sẽ phù hợp hơn nếu được phát triển thành một series truyền hình, nơi từng nhân vật có thêm không gian để kể câu chuyện của mình. Dù vậy, đây vẫn là những nhận xét mang tính góp ý bên cạnh phần lớn phản hồi tích cực dành cho bộ phim sau những suất chiếu đầu tiên.

Dưới đây là một số đánh giá của khán giả về Trại Giam Hạnh Phúc:

Một khán giả khen diễn xuất của dàn cast chính, nhất là Tuấn Trần và sự lột xác của Chị Phiến. Thậm chí người này còn cho rằng phim sẽ cán mốc 300 tỷ.

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Khán giả này đánh giá phim Trại Giam Hạnh Phúc rất cao với điểm số 4/5, nhận xét dàn diễn viên đều tròn vai, trong đó phần thể hiện của Lương Thế Thành rất đỉnh và nhân vật do chị Phiến đảm nhận đã lấy đi nhiều nước mắt. Người này cũng chỉ ra mặt hạn chế, cho rằng phim hợp làm TV Series hơn để bước chuyển cảm xúc trọn vẹn hơn và một số chỗ vẫn mang hơi hướm melodrama.

Khán giả review phim Trại Giam Hạnh Phúc mang lại nhiều cảm xúc trọn vẹn từ tiếng cười đến nước mắt. Người xem cho rằng Lương Thế Thành cực kỳ nổi bật với vai phản diện, bên cạnh hành trình cải tạo giàu chiều sâu của nhân vật do Tuấn Trần thủ vai.

Một bài review nhanh về Trại Giam Hạnh Phúc khi phim cân bằng rất tốt giữa yếu tố hài hước và bi thương. Khán giả ấn tượng mạnh với màn lột xác của Lương Thế Thành cùng diễn xuất tốt của Tuấn Trần và Chị Phiến.

Người xem nhận xét Trại Giam Hạnh Phúc mang màu sắc như phiên bản Việt của Prison Playbook với câu chuyện đầy tính nhân văn. Khán giả cũng bày tỏ sự bất ngờ thú vị với vai phản diện hoàn toàn mới lạ của Lương Thế Thành trong phim.

Khán giả này chấm điểm 8/10 cho Trại Giam Hạnh Phúc và khẳng định đây là một bộ phim mang lại trải nghiệm trọn vẹn. Người xem chia sẻ rằng phim có những tràng cười sảng khoái nhưng cũng đọng lại không ít cảm xúc.

Một khán giả khác đánh giá Trại Giam Hạnh Phúc là một bộ phim vừa khiến người xem "cười té ghế - khóc sụp nụ" vì xúc động. Trong đó, Tuấn Trần gây ấn tượng mạnh với vai thầy giáo lấy nước mắt, Chị Phiến diễn xuất đầy cảm xúc còn Lương Thế Thành có một vai diễn hắc hoá cực tốt.

Diễn viên Gia Bảo nhận xét Trại Giam Hạnh Phúc có cốt truyện hay và dàn diễn viên tròn nghề. Anh đặc biệt khen ngợi nét diễn đầy số phận khiến người xem khóc của Chị Phiến, vai phản diện gớm ghiếc của Lương Thế Thành cùng sự tiến bộ vượt bậc của Tuấn Trần.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn chia sẻ rằng Trại Giam Hạnh Phúc là một bộ phim vừa hài hước vừa cảm động. Anh bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu tiên xem Chị Phiến diễn mà phải khóc, đồng thời đánh giá cao dàn diễn viên từ nội dung đến cảm xúc.

Trại Giam Hạnh Phúc chiếu sớm từ 18/11/2026.