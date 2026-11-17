Mỗi lần "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà xuất hiện là chiếm trọn sự chú ý.

Tối 16/11, dàn sao Việt đồng loạt có mặt tại buổi công chiếu phim Trại Giam Hạnh Phúc. Sau khi xác nhận trở lại với điện ảnh, Tăng Thanh Hà chăm chỉ có mặt trong những sự kiện giải trí. Mỗi khi cô lộ diện đều thu hút sự quan tâm của công chúng.

Trong lần xuất hiện này, Tăng Thanh Hà chọn chiếc váy thiết kế đơn giản, ôm trọn sắc vóc nuột nà của mẹ 3 con. Đây cũng là lần hiếm hoi Tăng Thanh Hà khoe đôi chân dài miên man tại sự kiện. "Ngọc nữ" màn ảnh Việt được khen ngày càng nhuận sắc, trẻ trung. Bằng chứng là dù đứng cạnh Trâm Anh kém 9 tuổi nhưng Tăng Thanh Hà vẫn chẳng hề chênh lệch. Thậm chí, có người còn nhận xác Tăng Thanh Hà xinh xắn, nổi bật chẳng kém đàn em.

Clip: Cận nhan sắc của Tăng Thanh Hà tại sự kiện mới nhất

Tăng Thanh Hà xuất hiện rạng rỡ trên thảm đỏ sự kiện

Nhan sắc Tăng Thanh Hà mỗi lần lộ diện đều "biến hoá" trẻ trung và nổi bật

Tăng Thanh Hà tươi rói, vui vẻ chào mọi người xung quanh

Khung hình đọ sắc nét căng của Tăng Thanh Hà và đàn em Ma Ran Đô và Trâm Anh

Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, Tăng Thanh Hà gần như rút khỏi làng giải trí để tập trung xây dựng tổ ấm. Từ một trong những "ngọc nữ" đình đám nhất màn ảnh Việt, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, dành thời gian chăm sóc ba con và đồng hành cùng chồng trong lĩnh vực kinh doanh. Dù không còn đóng phim hay xuất hiện dày đặc trước truyền thông, cái tên Tăng Thanh Hà chưa bao giờ giảm sức hút. Mỗi lần "ngọc nữ" cập nhật hình ảnh mới đều nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Hiện tại, Tăng Thanh Hà cùng gia đình sinh sống trong căn biệt thự sang trọng tại TP.HCM. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ những lát cắt bình dị của cuộc sống như tự tay vào bếp nấu ăn, chăm sóc khu vườn, cắm hoa, tập thể thao hay đưa các con đi du lịch. Dù là con dâu của một trong những gia đình doanh nhân nổi tiếng, cô hiếm khi khoe cuộc sống xa hoa mà theo đuổi phong cách sống tối giản, đề cao sự riêng tư và những giá trị gia đình.

Ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà vẫn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của Vbiz. Điều khiến cô luôn nổi bật không chỉ là ngoại hình trẻ trung mà còn nằm ở khí chất thanh lịch, nhẹ nhàng hiếm có. Không chạy theo xu hướng khoe thân hay tạo scandal để giữ sức nóng, "ngọc nữ" vẫn khiến công chúng dõi theo bằng chính cuộc sống viên mãn, phong cách tinh tế và hình ảnh đẹp được gìn giữ suốt nhiều năm qua.

Dù đã ở ẩn nhiều năm nhưng sức hút của Hà Tăng chưa hề thuyên giảm

Ảnh: FBNV