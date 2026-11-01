Tin buồn: Nữ diễn viên phim giờ vàng vừa qua đời đột ngột ở tuổi 23 giữa lúc phim đang phát sóng

Phía gia đình cũng vừa hé lộ thông tin về tang lễ của nữ diễn viên xấu số.

Tối 16/11, tờ Yahoo News đưa tin, nữ diễn viên Nhật Bản - Noa Nakada vừa đột ngột qua đời ở tuổi 23. Tính tới thời điểm hiện tại, phía gia đình vẫn chưa công bố nguyên nhân dẫn tới cái chết của nữ nghệ sĩ xấu số. Nguồn tin cho biết thêm gia đình đã tổ chức tang lễ riêng tư cho Noa Nakada.

Trên trang web chính thức, công ty quản lý của Noa vừa đăng cáo phó thông báo: “Diễn viên trực thuộc công ty chúng tôi là Noa Nakada vừa qua đời cách đây ít ngày. Lễ viếng và tang lễ đã được tổ chức riêng tư với sự tham dự của người thân ruột thịt. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể người hâm mộ đã luôn ủng hộ nữ diễn viên trong những năm qua cũng như các đối tác, đồng nghiệp đã giúp đỡ cô xuyên suốt hành trình hoạt động nghệ thuật”.

Noa Nakada vừa đột ngột qua đời ngay khi phim của cô còn đang phát sóng. Ảnh: Yahoo News

Thông tin Noa Nakada đột ngột qua đời đã khiến cho công chúng xứ sở hoa anh đào không khỏi bàng hoàng, âu cũng là bởi bộ phim giờ vàng Ultraman Teo có cô tham gia diễn xuất hiện đang phát sóng trên kênh TV Tokyo. 10 ngày trước, Noa còn đăng bài quảng bá, giới thiệu phim như bình thường. Trong bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân vào hôm 6/11, nữ diễn viên bày tỏ cảm kích vì khán giả đã theo dõi tập 16 của phim, đồng thời khuyến khích người hâm mộ đón xem tập tiếp theo chuẩn bị lên sóng. Vậy mà đến nay, công chúng đã phải nhận tin dữ về nữ diễn viên sinh năm 2003.

Noa Nakada không hề để lộ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về mặt sức khỏe trước khi qua đời. Ảnh: X

Được biết, ngoài bộ phim Ultraman Teo đang phát sóng, Noa Nakada vẫn còn tác phẩm Kanojo ni Attara, Yoroshiku to chuẩn bị ra rạp vào đầu tháng 12 tới đây. Phía ekip Kanojo ni Attara, Yoroshiku vừa đăng bài tưởng niệm cố diễn viên, đồng thời thông báo rằng bộ phim vẫn sẽ được trình làng theo đúng kế hoạch ban đầu.

Thông báo của đoàn làm phim Kanojo ni Attara, Yoroshiku to có nội dung như sau: “Nữ diễn viên Noa Nakada vừa đột ngột qua đời. Cô ấy đã tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh Kanojo ni Attara, Yoroshiku to cũng như vở kịch cùng tên được công diễn vào năm 2024. Trước tin tức đột ngột này, toàn thể ekip cùng các bạn diễn xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tang quyến. Sau khi trao đổi và nhận được sự thông cảm từ phía gia đình Noa, chúng tôi quyết định sẽ vẫn công chiếu bộ phim theo đúng lịch trình đã định. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những cống hiến của Noa Nakada dành cho tác phẩm này. Thông qua bộ phim, chúng tôi hy vọng có thể mang hình ảnh nhiệt huyết của cô ấy đến với khán giả”.

Phim mới của cô sẽ ra rạp theo đúng kế hoạch. Ảnh: X

Noa Nakada sinh năm 2003 tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Khi vừa tròn 16 tuổi, cô chính thức ra mắt với tư cách diễn viên qua bộ phim điện ảnh mang tên We Are Little Zombies. Sau đó, nữ nghệ sĩ bắt đầu trở nên nổi tiếng khi hóa thân làm con gái của nhân vật chính do nam diễn viên Tsuyoshi Muro thủ vai trong bộ phim điện ảnh My Daddy. Trong năm nay, nữ diễn viên đang tỏa sáng qua bộ phim Ultraman Teo thì đột ngột qua đời.

Nhìn lại những hình ảnh xinh đẹp của Noa Nakada lúc sinh thời đã khiến cho người hâm mộ không cầm được nước mắt. Ảnh: X

Nguồn: Yahoo News