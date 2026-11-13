Nam diễn viên vừa qua đời ngày 10/11 vì biến chứng viêm phổi

Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên sinh năm 1964 đã khiến người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp bàng hoàng.

Page Six đưa tin nam diễn viên Anthony Clark, ngôi sao của loạt phim Yes, Dear đã qua đời vào ngày 10/11 (giờ Mỹ). Nam diễn viên hưởng thọ 62 tuổi. Nguyên nhân cái chết là biến chứng liên quan đến viêm phổi. Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên sinh năm 1964 đã khiến người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp bàng hoàng.

Nam diễn viên Anthony Clark qua đời ở tuổi 62 do biến chứng viêm phổi. Ảnh: Page Six

Trên mạng xã hội, bạn diễn Mike O'Malley đăng bài tưởng niệm, ca ngợi Anthony Clark là người hài hước và tử tế: “Khi tôi và vợ Lisa hẹn hò vào giữa những năm 90, Anthony đã nổi tiếng ở Boston, thường xuyên bán hết các chương trình hài kịch. Anh ấy rất độc đáo, tôi là người hâm mộ trước khi là bạn". Mike O'Malley cũng buồn bã tiết lộ lần cuối cùng họ nói chuyện là 3 tuần trước qua điện thoại: “Anh ấy đã khiến chúng tôi cười lớn một lần nữa. Hãy yên nghỉ nhé Tony".

Diễn viên hài Dane Cook bày tỏ sự đau buồn: “Tôi đã biểu diễn với Anthony trong những năm đầu của chúng tôi ở Boston, tại sân khấu Faneuil Hall Comedy Connection. Anh ấy là một trong những nghệ sĩ trực tiếp hay nhất mà tôi từng thấy. Thực sự là 1 tin tức đau buồn khủng khiếp". Nick Swardson thì viết: "Anh là 1 trong những người bạn thân nhất của tôi. Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm tuyệt với với anh. Tôi hy vọng giờ anh đã cảm thấy bình yên. Hãy yên nghỉ".

Ảnh: Page Six

Bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đăng những bức ảnh kỷ niệm cùng cố diễn viên và lời chia buồn. Ảnh: Page Six

Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ thương tiếc sự mất mát: "Hãy an nghỉ Anthony. Anh đã làm cho tất cả chúng tôi cười rất nhiều", “Anh ấy là một diễn viên thực sự hài hước, người rõ ràng đã mang lại rất nhiều niềm vui cho mọi người. Hãy cầu nguyện cho anh ấy", "Yes, Dear là 1 chương trình tuyệt vời", "Chia buồn cùng tất cả những người yêu thương và biết đến anh ấy"...

Anthony Clark sinh năm 1964, sinh ra tại Lynchburg, Virginia, Mỹ. Nam diễn viên lớn lên trong hoàn cảnh khiêm tốn: bố làm công nhân nhà máy, mẹ chủ cửa hàng tạp hóa; bố mẹ ly hôn khi Anthony 5 tuổi và sau đó gia đình chuyển đến trang trại thuốc lá ở Gladys, Virginia. Anthony Clark học tại Emerson College, Boston, tốt nghiệp năm 1986 chuyên ngành truyền thông đại chúng. Diễn viên hài bắt đầu sự nghiệp với thể loại stand-up comedy, biểu diễn tại các club ở Boston và Los Angeles.

Trên màn ảnh, nam diễn viên từng xuất hiện trong các phim như Dogfight, The Thing Called Love, The Rock, Boston Common và đặc biệt là Yes, Dear - series sitcom đưa Anthony Clark trở thành gương mặt quen thuộc. Sau năm 2006, nam diễn viên gần như nghỉ hưu, sống kín đáo trước truyền thông và công chúng.

Ảnh: Page Six

Ảnh: Page Six

Anthony Clark xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình Mỹ. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six