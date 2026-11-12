Tình hình hiện tại của mỹ nhân 9X lái xe làm người đi đường tử vong, bị tòa tuyên án bồi thường 260 triệu đồng

Sao nữ này đã lái xe quá tốc độ và gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngày 11/11, tờ KoreaBoo đưa tin tình hình hiện tại nữ MC Park Shin Young sau 5 năm biến mất khỏi showbiz vì gây tai nạn giao thông khiến một người đàn ông ngoài 50 tuổi tử vong, đang nhận được sự chú ý. Cô gần đây đảm nhận vị trí đồng CEO của một thương hiệu túi xách, vui vẻ mặc trang phục quyến rũ livestream nói tiếng Anh giao lưu với khán giả nước ngoài. Hình ảnh mới của Park Shin Young gây tranh cãi khắp MXH. Không ít người đã tràn vào trang cá nhân mới của sao nữ này để lại bình luận chỉ trích thái độ trốn tránh, vô trách nhiệm và bỏ mặc nạn nhân của nữ MC trong vụ tai nạn xe gây chết người năm xưa.

Park Shin Young tái xuất sau 5 năm vắng bóng. Ảnh: X.

Trước sức ép dư luận, Park Shin Young đăng tâm thư, phủ nhận các thông tin sai lệch nói rằng cô đã bỏ trốn không xuống xe hỗ trợ hay mặc kệ nạn nhân mắc kẹt dưới gầm. Nữ MC giải thích rằng suốt 5 năm qua, cô chọn im lặng và sống kín đáo vì lo sợ việc lên tiếng đính chính sẽ bị suy diễn là trốn tránh trách nhiệm, gây thêm đau thương cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, sự im lặng này khiến cô bị bạo lực mạng, dẫn đến kiệt quệ tinh thần và từng có suy nghĩ từ bỏ cuộc sống.

Park Shin Young khẳng định cô chưa bao giờ phủ nhận trách nhiệm hay quên đi cảm giác day dứt, tội lỗi vì đã gây tai nạn làm 1 người tử vong. Sự quay trở lại với công việc, cố gắng sống tiếp bằng nỗ lực chính đáng không đồng nghĩa với việc cô xem nhẹ quá khứ hay phán quyết của tòa án. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình, nhưng không chấp nhận gánh chịu chỉ trích từ những hành động bản thân chưa từng làm. Mỗi ngày, tôi vẫn tự nhắc nhở bản thân rằng có một người đã mất mạng trong vụ tai nạn liên quan đến mình. Bao lâu nay tôi vẫn sống trong cảm giác day dứt và luôn mong muốn có thể trở thành một người đủ khả năng mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho gia đình nạn nhân trong tương lai", Park Shin Young chia sẻ.

Park Shin Young cho biết bao năm qua cô vẫn sống trong cảm giác day dứt, tội lỗi. Ảnh: X.

Park Shin Young sinh năm 1990, từng là nữ MC nóng bỏng ở showbiz Hàn. Cô từng dẫn dắt các chương trình như Doctor Zhivago, Curiosity Factory và nhiều chương trình thể thao trên đài MBC Sports Plus.

Danh tiếng của cô sụp đổ vào năm 2021 sau khi gây ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Mapo, Seoul (Hàn Quốc). Thời điểm đó, Park Shin Young điều khiển chiếc SUV di chuyển trên đoạn đường có giới hạn tốc độ 40 km/h. Lúc đi qua giao lộ, ôtô của cô đã va chạm với xe máy của 1 shipper ngoài 50 tuổi. Vụ việc khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ. Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Park Shin Young đã lái xe với tốc độ khoảng 102 km/h, vượt xa mức cho phép. Đáng chú ý, sau vụ việc, một số lời kể của nhân chứng đã lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng Park Shin Young đã không bước xuống xe trong khoảng 20 phút dù nạn nhân nằm bất động và chảy máu sau cú va chạm. Thông tin này khiến làn sóng phẫn nộ trong dư luận càng trở nên dữ dội.

Đến tháng 12/2021, tòa án tuyên phạt Park Shin Young 15 triệu won (khoảng 260 triệu đồng) vì tội gây tử vong do tai nạn giao thông theo Luật Xử lý các trường hợp tai nạn giao thông đặc biệt. Hội đồng xét xử nhận định hành vi lái xe quá tốc độ của bị cáo đã dẫn đến cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, tòa cũng cân nhắc việc Park Shin Young thành khẩn nhận lỗi, chưa từng có tiền án tiền sự, thể hiện thái độ hối lỗi với gia đình nạn nhân và đạt được thỏa thuận hòa giải với phía gia đình. Từ đó, tòa không tuyên án tù mà chỉ tuyên mức án phạt tiền đối với nữ MC.

Trong phiên tòa, Park Shin Young bật khóc khi được yêu cầu đưa ra lời nói sau cùng. Cô gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình người đã khuất, đồng thời chia sẻ rằng bản thân chưa từng có một ngày nào không nghĩ về vụ tai nạn kể từ khi sự việc xảy ra. Nữ MC cho biết cảm giác tội lỗi khiến cô vô cùng đau khổ, phải tìm đến bác sĩ tâm lý và khẳng định sẽ luôn ghi nhớ lỗi lầm, sống trong sự ăn năn. Sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng, Park Shin Young biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí và các hoạt động truyền hình.

CCTV vụ tai nạn giao thông khiến 1 nạn nhân tử vong do Park Shin Young lái xe quá tốc độ gây ra. Ảnh: X.

Nguồn: KoreaBoo, Nate