Tình hình hiện tại của nữ NSƯT sinh năm 1976 quê Nam Định đang "nổi như cồn" bỗng mất hút

Nữ nghệ sĩ này từng là một trong những nữ diễn viên được hâm mộ nhất miền Bắc.

Từ vai Nhật Lệ khiến khán giả nhớ mãi đến những giải thưởng danh giá

NSƯT Hoàng Lan sinh năm 1976, quê Nam Định. Chị từng là một trong những gương mặt nữ diễn viên nổi bật nhất của màn ảnh nhỏ phía Bắc, đặc biệt vào giai đoạn những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Sở hữu nhan sắc dịu dàng, đằm thắm cùng lối diễn xuất tự nhiên, Hoàng Lan có cơ hội đảm nhận nhiều vai chính trong các bộ phim truyền hình dài tập. Một số tác phẩm tiêu biểu có sự góp mặt của chị là Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ, Cô gái mang tên một dòng sông, Cỏ lồng vực, Nếp nhà, Những mảnh đời ngang trái...

Vẻ đẹp gây thương nhớ một thời của Hoàng Lan

Trong số đó, vai Nhật Lệ ở Cô gái mang tên một dòng sông được xem là dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ. Nhân vật này giúp Hoàng Lan đến gần hơn với đông đảo khán giả. Thậm chí, sau khi bộ phim phát sóng, không ít người xem đã quen gọi nữ diễn viên bằng tên Nhật Lệ thay vì tên thật.

Một số vai diễn khác cũng gắn với ký ức của khán giả về Hoàng Lan là cô giáo Vân trong bộ phim Chuyện làng Nhô hay vai Huệ trong phim Những mảnh đời ngang trái. Các tác phẩm lên sóng vào cuối thập niên 1990 - đầu 2000 giúp Hoàng Lan trở thành một trong những mỹ nhân đình đám, được hâm mộ nhất miền Bắc thời bấy giờ.

Không chỉ hoạt động trên màn ảnh, Hoàng Lan còn là diễn viên của Nhà hát Kịch Công an nhân dân. Trong thời gian công tác, chị mang quân hàm Thiếu tá và có nhiều đóng góp cho hoạt động nghệ thuật của đơn vị.

Hoàng Lan thường vào vai những cô gái xinh đẹp, dịu dàng, chịu thương chịu khó

Năng lực diễn xuất của nữ nghệ sĩ được ghi nhận qua nhiều giải thưởng chuyên môn. Đáng chú ý, chị từng giành Bông sen Vàng dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim truyện video tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16. Đây là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề của Hoàng Lan.

Bên cạnh đó, năm 2015, nữ diễn viên tiếp tục được ghi nhận với Huy chương Vàng tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc và Huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu cùng năm.

Từ một diễn viên trẻ đến gương mặt được khán giả yêu mến, Hoàng Lan từng có giai đoạn sự nghiệp thăng hoa. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của chị không hoàn toàn bằng phẳng. Năm 2003, khi đang "nổi như cồn", nữ diễn viên bất ngờ trở thành đối tượng của những tin đồn thất thiệt. Sự việc gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống riêng cũng như công việc của chị.

Ngoài đóng phim, Hoàng Lan còn là môt diễn viên kịch, từng công tác ở Nhà hát Kịch Công an nhân dân

Đến năm 2005, Hoàng Lan mới lên tiếng chia sẻ về câu chuyện này. Nữ nghệ sĩ cho biết chị không sợ hãi nhưng cảm thấy phiền lòng trước những thông tin không đúng sự thật. Chị cũng bày tỏ quan điểm rằng nếu được công chúng biết đến nhờ những đóng góp chân chính cho nghệ thuật, đó mới là điều đáng tự hào.

Sau biến cố, Hoàng Lan dần ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Sự vắng bóng của chị khiến những khán giả từng yêu mến Nhật Lệ không khỏi tiếc nuối.

Sống kín tiếng bên chồng người Tây Ban Nha và hai con gái ở nước ngoài

Sau một thời gian dài không còn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình và sân khấu, cuộc sống hiện tại của NSƯT Hoàng Lan trở thành điều khiến nhiều khán giả tò mò. Theo Dân trí, nữ nghệ sĩ hiện đã lập gia đình với một người đàn ông ngườ Tây Ban Nha. Vợ chồng chị có với nhau hai cô con gái và đang định cư tại Đức.

Thông tin này được diễn viên Hoàng Công, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Công an nhân dân chia sẻ. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi cuộc sống riêng của Hoàng Lan được nhắc đến trên truyền thông trong thời gian gần đây.

Từ một gương mặt từng quen thuộc với khán giả truyền hình trong nước, nữ nghệ sĩ hiện lựa chọn cuộc sống xa quê hương, tập trung cho gia đình và ít xuất hiện trước công chúng.

Hoàng Lan hiện sống cùng chồng con ở Đức

Đáng chú ý, chị không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước. Những thông tin về công việc, sinh hoạt thường ngày hay hình ảnh gia đình của nữ diễn viên cũng khá hạn chế trên truyền thông. Vì vậy, khán giả gần như không có nhiều cơ hội cập nhật cuộc sống của chị sau khi rời xa màn ảnh.

Ở thời điểm sự nghiệp đang có những dấu ấn đáng kể, Hoàng Lan từng được kỳ vọng sẽ tiếp tục có thêm nhiều vai diễn ấn tượng. Thế nhưng, những biến động trong cuộc sống cùng lựa chọn riêng đã khiến hành trình nghệ thuật của chị rẽ sang một hướng khác.

Dẫu vậy, những vai diễn trong Cô gái mang tên một dòng sông, Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ hay Chuyện làng Nhô vẫn là một phần ký ức của khán giả từng yêu mến phim truyền hình Việt Nam một thời.