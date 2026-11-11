Ngôi sao Running Man được mừng cưới 192 triệu đồng

Số tiền cực khủng này đã khiến cư dân mạng choáng váng.

Chủ đề tiền mừng cưới của các ngôi sao luôn được nhiều người hâm mộ quan tâm và bàn tán. Tại showbiz Hàn Quốc, MC quốc dân Yoo Jae Suk nổi tiếng là người mừng cưới hào phóng đối với các đồng nghiệp thân thiết của mình.

Vào năm 2024, Haha đã bất ngờ tiết lộ số tiền mừng cưới cực khủng mà Yoo Jae Suk dành cho mình. Cụ thể vào lúc đó, dàn sao đang bàn nhau về kế hoạch đi đám cưới Jo Se Ho. Khi Beomgyu hỏi Jung Jun Ha về tiền mừng, anh nói đùa rằng Jo Se Ho còn nợ mình nên chỉ tặng 15.000 won (286 ngàn đồng), nhưng thực tế là 2 triệu won (38,4 triệu đồng). Haha nhân dịp này đã hỏi xem Jung Jun Ha còn nhớ mừng đám cưới anh năm 2012 bao nhiêu tiền hay không và nhận được câu trả lời "Tôi không nhớ. Chắc tôi cũng cho anh số tiền tương tự". Haha liền đáp lại: "Được rồi... nhưng Yoo Jae Suk đã cho tôi 10 triệu won (khoảng 192 triệu đồng)".

Ảnh: Allkpop

Haha tiết lộ Yoo Jae Suk đã mừng đám cưới anh từ năm 2012 10 triệu won (191 triệu đồng). Ảnh: X

Từ đây, cư dân mạng suy đoán Yoo Jae Suk cũng sẽ mừng đám cưới của Jo Se Ho số tiền tương tự. Khi Kim Jong Kook cưới, Yoo Jae Suk cũng mừng nhiều tới mức chính chú rể phải sửng sốt, ngỡ ngàng. Trên chương trình Yoo Quiz On The Block, MC quốc dân và Kim Jong Kook cùng kể: “Sau khi đám cưới kết thúc, chúng tôi đã gặp nhau ở buổi ghi hình tiếp theo. Jong Kook lúc đó đã tới nói với tôi rằng ‘Sao anh lại mừng em nhiều thế? Chắc anh phát rồ rồi phải không?’ với vẻ ngạc nhiên”.

Nói tới đây, Yoo Jae Suk còn vui miệng kéo luôn đàn anh Ji Suk Jin vào cuộc: “Với tôi thì nói như trên. Còn với anh Suk Jin, Jong Kook chỉ nói ngắn gọn với anh ấy rằng ‘Cảm ơn anh vì đã đến dự hôn lễ của em’ lúc ở trong hậu trường”. MC quốc dân vừa dứt lời, Kim Jong Kook liền đáp lại 1 cách hài hước: “Thì anh Suk Jin không mừng nhiều như anh đâu”, khiến cả trường quay bật cười.

Theo Wikitree tìm hiểu, phong bì tối thiểu các nghệ sĩ Kbiz mừng cưới đồng nghiệp hiện tại rơi vào khoảng 500.000 won (9,5 triệu đồng), tùy vào mức độ thân thiết số tiền này có thể cao hơn. Như vậy, tiền mừng cưới của Yoo Jae Suk ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với phần còn lại của showbiz.

Yoo Jae Suk mừng cưới Kim Jong Kook nhiều tới mức khiến đàn em không tin nổi vào mắt mình. Ảnh: Naver

Sinh năm 1972, Yoo Jae Suk được mệnh danh là MC quốc dân của giới giải trí xứ Hàn với vai trò quan trọng trong nhiều chương trình hấp dẫn như: Happy Together, Family Outing, Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block... Nam MC đình đám cũng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kỹ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng. Được biết, Yoo Jae Suk đứng thứ 6 trong danh sách những người có thu nhập cao nhất Hàn Quốc. Chỉ riêng thu nhập hàng năm của Yoo Jae Suk ước tính đã gần 10 tỷ won (gần 200 tỷ đồng).

Vào giữa năm 2023, Yoo Jae Suk gây choáng khi chi 3 tỷ Won (gần 56 tỷ đồng) để trở thành cổ đông lớn thứ 3 của Antenna - công ty con thuộc Kakao Entertainment. Antenna được thành lập bởi Yoo Hee Yeol và quản lý rất nhiều nghệ sĩ lớn như Yoo Jae Suk, Jung Jae Hyung, Lucid Fall, Kwon Jin Ah, Lee Jin Ah và Lee Mi Joo. Anh còn mua 2 bất động sản với giá trị lần lượt là 11,6 tỷ won (216 tỷ đồng) và 8,2 tỷ won (hơn 160 tỷ đồng). Tất cả đều được Yoo Jae Suk trả bằng tiền mặt. Điều này thể hiện tiềm lực tài chính hùng hậu của nam MC đình đám nhất xứ Hàn.

Yoo Jae Suk là nam nghệ sĩ có thu nhập siêu khủng ở làng giải trí Hàn. Ảnh: X

Nguồn: Allkpop