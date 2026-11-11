Địch Lệ Nhiệt Ba lọt top 1 tìm kiếm vì lối sống đặc biệt

Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý với lối sống không nhà, không xe, nhiều năm ở khách sạn.

Diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi thông tin cô không mua nhà, không mua ô tô và duy trì thói quen sống tại khách sạn trong nhiều năm được chia sẻ rộng rãi. Vừa qua, chủ đề về lối sống đặc biệt của nữ diễn viên vươn lên vị trí số 1 trên bảng tìm kiếm nóng (hot search) của nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Không ít ý kiến bày tỏ sự ngạc nhiên trước cách sống tối giản của một ngôi sao nổi tiếng, trong khi cũng có những bình luận chú ý đến sự hào phóng mà cô dành cho người hâm mộ.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, người đẹp Tân Cương đã duy trì thói quen sinh hoạt tại khách sạn từ năm 18 tuổi. Trong chương trình truyền hình Đưa 100 cô gái về nhà ghi hình năm 2019, nữ diễn viên từng chia sẻ rằng toàn bộ tài sản cá nhân có thể gói gọn trong một chiếc vali. Cô lựa chọn lối sống linh hoạt để thích nghi với lịch trình công việc liên tục di chuyển.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, đặc thù công việc khiến cô phải thường xuyên di chuyển giữa các thành phố, đoàn phim và địa điểm ghi hình. Mỗi năm, số chuyến bay của cô lên tới hơn 100 chuyến. Với lịch trình dày đặc như vậy, việc sở hữu một căn nhà cố định có thể không thực sự cần thiết.

Một căn nhà sau khi mua còn kéo theo nhiều công việc như quản lý tài sản, bảo trì, sửa chữa, trang trí nội thất và các chi phí vận hành khác. Trong khi đó, việc thuê nhà dài hạn cũng có thể phát sinh những bất tiện khi lịch trình công việc liên tục thay đổi, đặc biệt là thủ tục hợp đồng và chuyển chỗ ở. Với lựa chọn lưu trú tại khách sạn, nữ diễn viên có thể nhanh chóng ổn định nơi ở khi đến một thành phố mới mà không phải dành quá nhiều thời gian cho những công việc hậu cần.

Không chỉ không mua nhà, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không mua ô tô, không tham gia đầu tư chứng khoán và không nắm giữ cổ phần tại công ty truyền thông Gia Hành. (Ảnh: Instagram/Dilireba)

Phần lớn đồ dùng cá nhân của cô có thể mang theo trong một chiếc vali. Phong cách ăn mặc đời thường của nữ diễn viên cũng được nhận xét là không quá cầu kỳ, với nhiều món đồ có mức giá bình dân. Nữ diễn viên từng chia sẻ thói quen sắp xếp hành lý và chuẩn bị không gian nghỉ ngơi rất nhanh. Có những lần, cô chỉ mất khoảng 20 phút để mở vali, sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị giường ngủ.

Bên cạnh yếu tố tiện lợi, vấn đề riêng tư và an toàn cũng được một số bài viết trên truyền thông Trung Quốc đề cập như những lý do có thể khiến việc lưu trú tại khách sạn trở thành lựa chọn phù hợp với nghệ sĩ nổi tiếng. Việc thay đổi địa điểm lưu trú linh hoạt giúp họ hạn chế một số rủi ro liên quan đến việc bị theo dõi hoặc làm phiền tại nơi ở cố định.