Mai Tài Phến dùng 1 câu công khai Mỹ Tâm

Mai Tài Phến công khai ủng hộ dự án mới của Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từ lâu đã là cặp đôi được khán giả đặc biệt quan tâm. Dù nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò, cả hai vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Thay vì giữ khoảng cách hay kín tiếng tuyệt đối, họ vẫn thoải mái xuất hiện tại các sự kiện, dành sự ủng hộ cho những dự án nghệ thuật của đối phương.

Mới đây, Mai Tài Phến tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với động thái dành cho Mỹ Tâm. Cụ thể, nam diễn viên là một trong những nghệ sĩ nhanh tay chia sẻ MV Hoa Nắng mới của Mỹ Tâm trên trang cá nhân. Đáng chú ý, anh còn đính kèm dòng trạng thái: “Đến hôm nay mình vẫn chưa một lần nào nói ra là... Hoa Nắng đã nở đẹp hay luỵ các bạn ạ”. Cách diễn đạt úp mở, dí dỏm khiến bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả thích thú trêu Mai Tài Phến đang “nịnh yêu” Mỹ Tâm. Dù chỉ là một lượt chia sẻ kèm câu nói vui, động thái này vẫn đủ khiến cộng đồng mạng bàn tán. Đặc biệt, việc nam diễn viên nhanh chóng quảng bá sản phẩm mới phần nào chứng minh Mỹ Tâm đích thị là "ngoại lệ".

Chỉ sau tầm 30 phút Mỹ Tâm ra mắt sản phẩm mới, Mai Tài Phến đã nhanh tay chia sẻ và ủng hộ

Trong câu công khai share MV, Mai Tài Phến còn úp mở "luỵ" Mỹ Tâm

Mối quan hệ của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

Tin đồn tình cảm giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bắt đầu nảy sinh sau khi cả hai hợp tác trong dự án Chị Trợ Lý Của Anh. Kể từ đó, cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại sân bay, gặp gỡ bạn bè hay tham gia các hoạt động riêng. Mỹ Tâm cũng từng có mặt để ủng hộ Mai Tài Phến trong dịp ra mắt phim điện ảnh mới. Trong một lần chia sẻ về nam diễn viên, nữ ca sĩ cho biết cô thích anh ở sự hiền lành, dễ thương, chu đáo và hiểu chuyện.

Khi nói về chuyện tình cảm, “Họa mi tóc nâu” từng chia sẻ quan điểm khá thoải mái, không đặt ra những tiêu chuẩn cụ thể cho người bạn đời. Cô bày tỏ: “Mình không đặt ra tiêu chuẩn bạn trai, chỉ cần cảm xúc. Mỹ Tâm nghĩ sau này yêu ai cũng được, không cưới cũng được, chỉ cần ở bên người đó đến cuối đời cũng được”.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đồng hành cùng nhau trong nhiều hoạt động

Trong khi đó, Mai Tài Phến cũng không ít lần xuất hiện tại các đêm diễn đặc biệt của Mỹ Tâm. Việc nam diễn viên thường chọn vị trí ngồi gần sân khấu từng khiến khán giả chú ý. Trước những bàn tán này, anh từng giải thích rằng bản thân chỉ muốn được nhìn rõ hơn cách Mỹ Tâm biểu diễn. “Ở những show trước Phến chọn vé ngồi xa để được xem toàn bộ sân khấu, còn lần này mình muốn xem cận cảnh hơn cái cách chị Tâm biểu diễn, chỉ đơn giản vậy thôi”, anh chia sẻ.

Trong những liveshow, sự kiện đặc biệt của Mỹ Tâm đều có sự xuất hiện của Mai Tài Phến

Không chỉ dành sự quan tâm cho nhau trong các hoạt động cá nhân, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến còn có màn kết hợp đáng chú ý trong lĩnh vực điện ảnh. Mỹ Tâm đảm nhận vai trò nhà sản xuất, trong khi Mai Tài Phến đóng chính trong dự án phim do anh thực hiện. Nam diễn viên từng tiết lộ đã nhờ đàn chị đến phim trường để hỗ trợ, theo dõi các cảnh quay và cùng ê-kíp xử lý những tình huống phát sinh.

Mai Tài Phến cho biết anh cảm thấy an tâm hơn khi có Mỹ Tâm đồng hành. “Tôi rất vui và cảm thấy không phải lo lắng nhiều nữa vì đã có chị Tâm ở bên cạnh”, nam diễn viên chia sẻ. Anh cũng kể rằng có những sự cố ngoài dự tính trong quá trình ghi hình, nhưng khi nhìn thấy cách Mỹ Tâm xử lý nhanh chóng, bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Dù chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ tình cảm, những lần đồng hành, ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vẫn luôn khiến khán giả chú ý.

Clip: Bắt gặp Mai Tài Phến đi ăn uống cùng gia đình Mỹ Tâm (Nguồn: Đi soi sao đi)

Cả hai được ủng hộ vì quá đẹp đôi!

Không né tránh, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm thoải mái xuất hiện cùng nhau

Ảnh: FBNV