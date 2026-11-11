Lễ thành hôn của Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân

Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân quẩy tưng bừng bên khách mời, tạo nên lễ thành hôn ồn ào nhất Mộc Châu.

Mới đây, trên trang cá nhân, Võ Điền Gia Huy đăng tải đoạn video hậu trường phim Bò Sữa Bay ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này, kèm dòng chú thích hài hước: "Lễ thành hôn ồn ào nhất Mộc Châu". Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, nam diễn viên xuất hiện với bộ suit tối màu, vẻ ngoài bảnh bao, chỉn chu trong vai chú rể. Đứng bên cạnh anh là Ngọc Xuân trong tà áo dài đỏ nổi bật, gương mặt rạng rỡ, mang dáng vẻ của một cô dâu trong ngày trọng đại.

Không gian buổi lễ cũng được đầu tư trang trí khá công phu với sắc đỏ phủ khắp hội trường, từ phông nền sân khấu, rèm cửa đến bàn tiệc và ghế ngồi. Khách mời có mặt đông đủ, cùng nâng ly, chúc mừng và tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Nếu chỉ nhìn thoáng qua những hình ảnh này, không ít người có thể lầm tưởng Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân đang tổ chức đám cưới ngoài đời.

Lễ thành hôn ồn ào nhất Mộc Châu của Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân

Thế nhưng, trái với hình dung về một lễ thành hôn trang trọng, buổi tiệc của Quân và San lại diễn ra vô cùng tưng bừng, đúng như cách Gia Huy mô tả. Cô dâu, chú rể liên tục nhảy múa, ke đầu, thậm chí lộn mèo ngay giữa buổi tiệc. Các khách mời cũng hào hứng nhập cuộc, vỗ tay và cổ vũ nhiệt tình, khiến khung cảnh càng thêm náo loạn.

Đáng chú ý, trong những khoảnh khắc hậu trường, Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân cho thấy sự thoải mái khi tương tác cùng nhau. Cả hai liên tục tung hứng, vui đùa và phối hợp ăn ý trong những màn nhảy múa. Sự tự nhiên của cặp diễn viên khiến người xem thích thú.

Cô dâu chú rể quẩy tưng bừng trong lễ thành hôn của mình

Trong Bò Sữa Bay, Gia Huy đảm nhận vai Quân, còn Ngọc Xuân hóa thân thành San. Chuyện tình của hai nhân vật được xây dựng với nhiều tình huống trắc trở, trong đó Quân là chàng trai có vẻ ngoài gai góc nhưng lại hết lòng với người mình yêu.

Không chỉ tạo được sự ăn ý trong các phân cảnh tình cảm trên màn ảnh, Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân còn cho thấy sự thoải mái khi tương tác ở hậu trường. Qua những đoạn clip, hình ảnh được chia sẻ, cả hai thường xuyên đùa giỡn, phối hợp trong các hoạt động chung và không ngại thể hiện những biểu cảm hài hước trước ống kính.

Nếu trên phim, Quân và San mang đến câu chuyện tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc, thì phía sau máy quay, hai diễn viên lại tạo nên bầu không khí vui vẻ, tự nhiên. Đặc biệt, những khoảnh khắc cùng tập luyện, quay các cảnh khó hay tham gia những hoạt động quảng bá phim cũng giúp Gia Huy và Ngọc Xuân có thêm nhiều chemistry đáng yêu.

Những tương tác tự nhiên của Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân ở hậu trường

Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân tạo chemistry tự nhiên từ phim đến ngoài đời thực

Không chỉ khiến khán giả chú ý bởi những khoảnh khắc thân thiết trên phim trường, Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân còn bị netizen soi ra loạt hình ảnh check-in có nhiều điểm trùng hợp. Cụ thể, Ngọc Xuân từng đăng tải hình ảnh tại một khu vui chơi có những chú thỏ, trong khi trên trang cá nhân, Gia Huy cũng có khoảnh khắc tạo dáng bên những chú thỏ tại một địa điểm với khung cảnh tương tự. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn chia sẻ hình ảnh diện trang phục dân tộc bên một chú ngựa, còn nam diễn viên sinh năm 1996 cũng từng đăng ảnh cưỡi ngựa trong khung cảnh khá giống. Việc cả hai liên tiếp có những điểm giao nhau trong loạt ảnh đời thường khiến hội “đẩy thuyền” không khỏi thích thú.

Dẫu vậy, cũng có không ít ý kiến cho rằng những khoảnh khắc thân thiết giữa Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân xuất phát từ mối quan hệ đồng nghiệp. Cả hai vốn là cặp đôi chính trong phim, có nhiều thời gian đồng hành trên phim trường cũng như tham gia các hoạt động cùng ekip nên việc xuất hiện chung, tương tác tự nhiên hay có những chuyến đi cùng nhau cũng là điều dễ hiểu.

Bên cạnh đó, khi bộ phim bước vào giai đoạn quảng bá, việc hai diễn viên chính thường xuyên xuất hiện cạnh nhau, thoải mái tung hứng và tạo những khoảnh khắc ngọt ngào cũng góp phần thu hút sự chú ý của khán giả.

Trang cá nhân của Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân xuất hiện nhiều hình ảnh tương tự

Bên cạnh nghi vấn "phim giả tình thật", dân tình cho rằng cả hai có thể là đồng nghiệp thân thiết, cùng nhau du lịch

Ảnh: Tổng hợp